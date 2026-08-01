Россельхознадзор создал методичку по борьбе с борщевиком

Россельхознадзор выпустил инструкцию, как избавиться от борщевика на сельхозземлях в регионах, включая Новосибирскую область. Эксперты собрали целый комплекс мер: от обработки участков химией и перепашки до засеивания травами, которые не дают сорняку подняться. Инструкция может быть позной не только фермерам, но и обычным владельцам участков — особенно тем, кто не хочет платить штрафы, начавшие действовать с 1 марта 2026 года.

Специалисты советуют действовать по сезонам. Весной и в начале лета землю сначала протравить гербицидами, потом перепахать или дисковать, а затем посеять клевер или люцерну. Во второй половине лета все мероприятия рекомендуется повторить: скосить, снова обработать химией, подготовить почву и засеять озимыми. Такой подход убивает старые растения и не даёт прорасти новым.

— Из гербицидов подходят все, что убивают любые растения, и те, что действуют только на двудольные сорняки. А вот средства против злаков не помогут, — пояснили в Россельхознадзоре.

В водоохранных зонах и около пляжей химию применять нельзя — там борщевик только косят. Делать это придётся каждые две недели, пока он не исчезнет.

Специалисты подчёркивают, работать с борщевиком нужно только в защитном костюме, резиновых сапогах и очках. Если сок попал на кожу — сразу смыть с мылом и не выходить на солнце два-три дня. Если появился ожог — немедленно обратиться к врачу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области из‑за рапса выросла пестицидная нагрузка на почвы.