В Новосибирске на авиашоу в небо поднимут легендарные советские самолеты И-16, Ил-2 и МиГ-3

В Новосибирской области 1 августа на авиашоу «Вива Авиа!» (0+) состоятся полеты восстановленных исторических самолетов. Гости Регионального авиационного фестиваля смогут увидеть истребитель-моноплан И-16, истребитель-перехватчик МиГ-3 и штурмовик Ил-2.

Эти легендарные самолеты эксперты называют этапными, потому что они определили направление развития авиации, стали важными вехами в ее истории. В Новосибирске исторические самолеты восстанавливает компания «Авиареставрация». С 1992 года команда инженеров восстановила более 50 советских боевых самолетов, из них 20 — до летного состояния. Эта авиатехника участвует в демонстрационных полетах в разных городах и странах. Но Новосибирск в силу целого ряда причин, не зависящих от авиареставраторов, видит легендарные самолеты очень редко. Для большой аудитории сегодняшние полеты фактически будут первыми за последние шесть лет.

— В небо над Новосибирском в этом году на юбилее завода имени В. П. Чкалова поднимался И-16. А до этого в 2020 году на 9 мая летал МиГ-3. Сегодня, 1 августа, полеты совершат три самолета. Сначала будет И-16. Он пролетит над аэродромом «Мочище», садиться там не будет и уйдет на чкаловский аэродром. Запланированное время — 13:30-13:40. На таких мероприятиях возможны изменения, сдвиги в расписании, в том числе из-за погоды. Так что я бы лучше указал временной интервал — с 13:00 до 14:00. Ил-2 и МиГ-3 прилетели в Мочище накануне. Время их полетов — в интервале с 15:40 до 16:40. Повторюсь, это время, на которое стоит ориентироваться. Но надо понимать, что-то может измениться, — сообщил Infopro54 генеральный директор компании «Авиареставрация» Владимир Бернс.

У каждого восстановленного самолета есть своя история: в ней судьбы летчиков, стрелков, сражения, в которых они участвовали, и отдельной главой — поиск и реставрация. На авиашоу расскажут часть этих историй.

Ранее редакция подробно рассказывала о том, как в Новосибирске реставрируют легендарные советские самолеты.