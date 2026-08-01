Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

В Новосибирске на авиашоу в небо поднимут легендарные советские самолеты И-16, Ил-2 и МиГ-3

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Они были восстановлены новосибирскими авиареставраторами

В Новосибирской области 1 августа на авиашоу «Вива Авиа!» (0+) состоятся полеты восстановленных исторических самолетов. Гости Регионального авиационного фестиваля смогут увидеть истребитель-моноплан И-16, истребитель-перехватчик МиГ-3 и штурмовик Ил-2.

Эти легендарные самолеты эксперты называют этапными, потому что они определили направление развития авиации, стали важными вехами в ее истории. В Новосибирске исторические самолеты восстанавливает компания «Авиареставрация». С 1992 года команда инженеров восстановила более 50 советских боевых самолетов, из них 20 — до летного состояния. Эта авиатехника участвует в демонстрационных полетах в разных городах и странах. Но Новосибирск в силу целого ряда причин, не зависящих от авиареставраторов, видит легендарные самолеты очень редко. Для большой аудитории сегодняшние полеты фактически будут первыми за последние шесть лет.

— В небо над Новосибирском в этом году на юбилее завода имени В. П. Чкалова поднимался И-16. А до этого в 2020 году на 9 мая летал МиГ-3. Сегодня, 1 августа, полеты совершат три самолета. Сначала будет И-16. Он пролетит над аэродромом «Мочище», садиться там не будет и уйдет на чкаловский аэродром. Запланированное время — 13:30-13:40. На таких мероприятиях возможны изменения, сдвиги в расписании, в том числе из-за погоды. Так что я бы лучше указал временной интервал — с 13:00 до 14:00. Ил-2 и МиГ-3 прилетели в Мочище накануне. Время их полетов — в интервале с 15:40 до 16:40. Повторюсь, это время, на которое стоит ориентироваться. Но надо понимать, что-то может измениться, — сообщил Infopro54 генеральный директор компании «Авиареставрация» Владимир Бернс.

 

У каждого восстановленного самолета есть своя история: в ней судьбы летчиков, стрелков, сражения, в которых они участвовали, и отдельной главой — поиск и реставрация. На авиашоу расскажут часть этих историй.

Ранее редакция подробно рассказывала о том, как в Новосибирске реставрируют легендарные советские самолеты.

Автор фото: Борис Осятинский. Фото предоставлено автором редакции Infopro54

Актуальный разговор

Алла Моисеева: Розовые очки у современных предпринимателей часто разбиваются стеклами внутрь

Проверка будущих и имеющихся сотрудников на полиграфе становится насущной необходимостью для бизнеса

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : советские самолеты авиашоу в Мочище "Авиареставрация"

15
0
0
Предыдущая статья
Родителям вернут деньги за закрытый «Чкаловец» под Новосибирском

Родителям вернут деньги за закрытый «Чкаловец» под Новосибирском

Роспотребнадзор разъяснил новосибирцам порядок возврата денег за путевку в лагерь «Чкаловец», который закрыли досрочно.

Как пояснили в ведомстве, по закону родители имеют право на возврат суммы за неиспользованные дни из-за санитарно-эпидемиологических причин.

Читать полностью

Парк Кирова закроют на два года в Новосибирске

Парк имени Кирова в Ленинском районе готовится к закрытию на время крупной реконструкции. Работы продлятся два года. Об этом в эфире «Новосибирских новостей» сообщил директор МАУ «Дирекция городских парков» Вадим Полещук.

Руководитель МАУ пояснил, что сложность объекта — в серьезном перепаде высот: почти 16 метров от одной границы парка до другой. Сейчас проект благоустройства ожидает государственную вневедомственную экспертизу, после чего подрядчики смогут приступить к работам.

Читать полностью

Новосибирцы снова полетят в Дубай напрямую

В международном аэропорту «Толмачево» с 2 августа 2026 года возобновляются прямые рейсы в Дубай. Полеты будет выполнять государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов «Flydubai» на самолетах Boeing-737. Первый борт отправится из Новосибирска ранним утром.

Согласно данным электронного табло, рейс будет летать пять раз в неделю. Длительность путешествия составит 5 часов 30 минут.

Читать полностью

В Центральном парке Новосибирска установят 50-метровое колесо обозрения

Автор: Артем Рязанов

В Центральном парке Новосибирска установят 50-метровое колесо обозрения. Сейчас эксперты решают технические задачи. Об этом в эфире «Новосибирских новостей» сообщил руководитель дирекции городских парков Вадим Полещук.

Ранее на этой территории работал 27-метровый аттракцион, однако его демонтировали из-за истечения срока службы. На смену ему планируется установить новое колесо обозрения высотой 50 метров. Кроме того, дирекция парков уже сообщала о поиске инвестора для реализации этого проекта. Обновлённый аттракцион станет одним из ключевых объектов зоны отдыха и должен привлечь дополнительный поток посетителей.

Читать полностью

Сергей Лацких оценил эффект от снятия лимитов и действий ФАС в Сибири

Автор: Артем Рязанов

Ситуация с топливом в Сибири постепенно нормализуется. К концу июля 2026 года как минимум два региона — Омская и Кемеровская области — полностью или частично отменили ограничения на заправках.

Омская область первой пошла на смягчение мер: 28 июля губернатор Виталий Хоценко объявил о полной отмене ограничений на отпуск топлива. Теперь автомобилисты могут заправляться без прежних лимитов (ранее разрешалось не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля на городских АЗС), а также заливать топливо в канистры.

Читать полностью

Новые законы августа повлияют на быт и бизнес новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Страховая пенсия

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов, но максимальная надбавка ограничена тремя баллами. Стоимость одного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная сумма перерасчета не превысит 470,28 рубля.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алла Моисеева: Розовые очки у современных предпринимателей часто разбиваются стеклами внутрь

Проверка будущих и имеющихся сотрудников на полиграфе становится насущной необходимостью для бизнеса

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

В Новосибирске на авиашоу в небо поднимут легендарные советские самолеты И-16, Ил-2 и МиГ-3

Общество

Родителям вернут деньги за закрытый «Чкаловец» под Новосибирском

Город Общество

Парк Кирова закроют на два года в Новосибирске

Бизнес Общество Туризм

Новосибирцы снова полетят в Дубай напрямую

Общество

В Центральном парке Новосибирска установят 50-метровое колесо обозрения

Общество

Сергей Лацких оценил эффект от снятия лимитов и действий ФАС в Сибири

Право&Порядок

В Новосибирске прошли обыски на рынке по делу о мошенничестве

Бизнес Право&Порядок

Новосибирский суши-бар закрыли на три месяца за антисанитарию

Бизнес Власть Общество

Новые законы августа повлияют на быт и бизнес новосибирцев

Власть

В Татарске возводят социальное жилье по народной программе

Бизнес

Новосибирский бизнес выступит за расширение закона о штрафах

Общество

Новосибирский зоопарк сократил вечерние часы работы

Бизнес Власть

Болгария признала дочки «Лукойла» объектами нацбезопасности

Общество

В Новосибирской области ИИ помог задержать 3 тысячи нарушителей закона

Общество

На первых выходных августа в Новосибирске ожидаются дожди и грозы

Недвижимость

Льготники без статуса малоимущих получат доступ к ЖСК с господдержкой

Общество

Спецтранспорт в Новосибирске перестали заправлять по графику

Телекоммуникации

Новосибирский бизнес усиливает защиту ИТ-инфраструктуры

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Август 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности