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Общество Право&Порядок

В Новосибирской области юрлицо заставляют убрать сорняки на 855 га сельхозземель

Автор: Мария Гарифуллина

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Если компания не выполнит предписания, к ней могут применить другие меры воздействия

В Усть-Таркском районе Новосибирской области арендатора шести земельных участков общей площадью 855 гектаров обязывают вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. Поводом для проверки стало обращение местного жителя.

Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование участков. Осмотр осуществлялся с помощью мобильного приложения «Инспектор» — сервиса, позволяющего сотрудникам надзорных органов в онлайн-режиме фиксировать нарушения, оформлять акты и оперативно передавать данные в ведомство.

В ходе проверки выяснилось, что вся территория площадью 855 га не используется по назначению. Признаков ведения сельскохозяйственного производства, а также иной деятельности, связанной с обработкой земли, не обнаружено. На всех участках зафиксировано зарастание сорной травянистой растительностью естественного происхождения.

 

По итогам обследования арендатору — юридическому лицу — выданы предписания об устранении нарушений. Обществу предписали провести агротехнические мероприятия: вспашку, культивацию, боронование, дискование и другие виды обработки, направленные на вовлечение земель в оборот и восстановление их плодородия. Исполнение выданных предписаний взято на контроль Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. В случае если они не будут выполнены юрлицу может грозить большой штраф.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области распространяется борщевик Сосновского.

Автор фото: пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Россельхознадзор земли сельхозназначения

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Глава СКР взял на контроль расселение столетнего аварийного дома в Новосибирске

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Автор: Мария Гарифуллина

С 1 сентября 2026 года в школах Новосибирска, как и по всей стране, вступают в силу новые рекомендации Министерства просвещения, устанавливающие рамки внеурочной занятости учащихся. Образовательные учреждения региона ориентируются на письмо ведомства, регламентирующее как содержательную часть дополнительных занятий, так и предельную недельную нагрузку.

Согласно документу, школьникам будут доступны до девяти рекомендованных направлений внеурочной деятельности. Часть программ закреплена за конкретными возрастными группами. Так, цикл «Разговоры о важном» охватит всех учеников с 1 по 11 класс. Профориентационный курс «Россия — мои горизонты» предназначен для подростков 6–11 классов, а проект «Орлята России» сохранится в начальной школе. Для восьмиклассников и десятиклассников предусмотрены военные учебные сборы либо занятия по начальной военной подготовке.

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Глава СКР взял на контроль расселение столетнего аварийного дома в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёта о проверке по факту многолетнего нерасселения аварийного дома на улице Обской в Новосибирске. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Поводом для вмешательства главы СКР стали публикации в СМИ. Деревянный многоквартирный дом барачного типа построен в 1927 году. Централизованное отопление и санузлы в жилых помещениях отсутствуют, инженерные системы предельно изношены. Здание признано аварийным ещё в 2018 году, однако за прошедшие восемь лет жильцам так и не предоставили благоустроенное жильё.

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Самозанятые в Новосибирской области начали получать оплачиваемые больничные

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 августа 2026 года у самозанятых граждан, присоединившихся к эксперименту по добровольному социальному страхованию, появилась возможность оформлять оплачиваемые больничные листы. Первые выплаты стали доступны участникам, подавшим заявления в январе и приступившим к уплате взносов в феврале.

Эксперимент, запущенный 1 января 2026 года, позволяет самозанятым получать пособие по временной нетрудоспособности. Для участия необходимо подать заявление в территориальный орган Социального фонда России и начать перечислять страховые взносы.

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ХК «Сибирь» расторг контракт с канадцем Энди Андреоффом

Автор: Мария Гарифуллина

Хоккейный клуб «Сибирь» и центральный нападающий Энди Андреофф расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом клуб сообщил 1 августа.

Андреофф выступал за «Сибирь» в сезонах 2023/2024 и 2024/2025. В каждом из них он становился лучшим снайпером команды: 27 шайб в первом сезоне, 22 — во втором.

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В Новосибирской области не оправдались прогнозы по численности саранчовых

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирский филиал Россельхозцентра оценил ситуацию с распространением в регионе саранчовых — особо опасных вредителей.

Эксперты полагали, что из-за погоды летом 2026 года риск распространения саранчи увеличится. Но прогнозы не оправдались.

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Роспотребнадзор рекомендовал регионам улучшить диагностику гриппа, ОРВИ и COVID-19

Автор: Мария Гарифуллина

Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19 на эпидсезон 2026–2027 годов. Документ содержит рекомендации для органов власти всех уровней, направленные на снижение рисков распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Первоочередная задача, поставленная перед субъектами, — оценка собственных ресурсов перед началом сезонного подъема заболеваемости. Региональным властям следует проанализировать, насколько медучреждения обеспечены всем необходимым: от диагностических наборов до противовирусных препаратов, дезсредств и масок. Помимо этого, предстоит проверить, насколько больницы и поликлиники готовы к работе в условиях повышенной нагрузки.

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В Новосибирской области юрлицо заставляют убрать сорняки на 855 га сельхозземель

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