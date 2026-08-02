В Новосибирской области юрлицо заставляют убрать сорняки на 855 га сельхозземель

В Усть-Таркском районе Новосибирской области арендатора шести земельных участков общей площадью 855 гектаров обязывают вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. Поводом для проверки стало обращение местного жителя.

Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование участков. Осмотр осуществлялся с помощью мобильного приложения «Инспектор» — сервиса, позволяющего сотрудникам надзорных органов в онлайн-режиме фиксировать нарушения, оформлять акты и оперативно передавать данные в ведомство.

В ходе проверки выяснилось, что вся территория площадью 855 га не используется по назначению. Признаков ведения сельскохозяйственного производства, а также иной деятельности, связанной с обработкой земли, не обнаружено. На всех участках зафиксировано зарастание сорной травянистой растительностью естественного происхождения.

По итогам обследования арендатору — юридическому лицу — выданы предписания об устранении нарушений. Обществу предписали провести агротехнические мероприятия: вспашку, культивацию, боронование, дискование и другие виды обработки, направленные на вовлечение земель в оборот и восстановление их плодородия. Исполнение выданных предписаний взято на контроль Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. В случае если они не будут выполнены юрлицу может грозить большой штраф.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области распространяется борщевик Сосновского.