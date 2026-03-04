Почти все население Новосибирской области охвачено услугой по обращению с ТКО

На отраслевом совещании министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области обсуждались вопросы совершенствования инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В мероприятии под председательством губернатора Андрея Травникова принял участие министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров. Заместитель министра Игорь Михайлов представил губернатору доклад о развитии системы обращения с ТКО.

С 2019 года в области ведется реформа, направленная на создание современной, прозрачной и эффективной отрасли обращения с отходами, что способствует улучшению экологической обстановки. Была разработана и ежегодно обновляется единая электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. В регионе действует единственный оператор по обращению с ТКО, деятельность которого контролируется региональным правительством. В рамках реформы построены два новых полигона (в Карасукском и Северном районах), восемь площадок накопления отходов, закуплено более шесть тысяч контейнеров и ликвидировано 39 несанкционированных свалок.

До введения института регионального оператора (до 1 января 2019 года) услуга вывоза бытовых отходов была доступна лишь в 98 населенных пунктах. С 2019 года охват коммунальной услугой по обращению с ТКО расширился до 274 населенных пунктов, а на сегодняшний день услуга предоставляется в 1054 населенных пунктах, что охватывает 98,68% населения.

В 2025 году в рамках госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» построена площадка накопления ТКО в Сузунском районе, введен в эксплуатацию полигон в Северном районе, созданы 505 контейнерных площадок и закуплено 2 630 контейнеров в 34 муниципалитетах, ликвидированы девять свалок. Актуализированная дорожная карта предусматривает создание 11 объектов в сфере обращения с ТКО к июлю 2029 года, включая семь концессионных проектов (комплексные объекты по переработке отходов «Левобережный» и «Правобережный» в Новосибирске, а также районные объекты) и четыре объекта, реализуемых за счет бюджетных средств. На разработку проектной документации и экспертизу этих объектов предусмотрены средства областного бюджета на 2026-2028 годы.

Андрей Травников выразил благодарность участникам за работу в 2025 году, отметил позитивную динамику в сфере ЖКХ, снижение аварийности и подчеркнул важность эффективного использования бюджетных средств. Он призвал повышать квалификацию, улучшать взаимодействие с проектировщиками и подрядчиками, изучать и тиражировать передовой опыт в содержании коммунальной сферы и благоустройстве, а также более глубоко погружаться в экономическое положение коммунальных предприятий.