Из Ирана в Новосибирск поставляли апельсины, киви и капусту

В 2025 году из Ирана на территорию Новосибирской области поступали овощи и фрукты: апельсины, арбузы, гранаты, капуста. В общей сложности поступила 91 партия продукции. Об этом сообщил заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Андрей Стуканов.

— В 2026 году поступили 24 партии на автотранспортных средствах. Из наименований: капуста, киви, перец, петрушка. Последняя машина из Ирана поступила на прошлой неделе, поэтому пока этот конфликт не отразился на поставке продукции в Новосибирскую область. Если конфликт затянется, то логистика поменяется и продукция будет приходить из других стран и регионов, — добавил Стуканов.

Напомним, по словам экспертов, новосибирские компании закупали в Иране газовое оборудование, которое раньше чаще всего поставлялось из Италии: трубы, фитинги, газовые счетчики, регуляторы газа, разных видов насосы, промышленные водные фильтры, катализаторы для глубокой нефтепереработки, нефтехимии, краски для печати на текстиле. Высокий спрос был на сертификацию иранских фармацевтических препаратов, которые могут восполнить дефицит лекарств, возникший в РФ из-за санкций, на сложное медицинское оборудование иранских производителей, на оптические системы и РЭБы для защиты гражданских объектов в мирное время, на аграрные дроны.

Иранцы интересовались поставками зернобобовых, растительного масла, мяса, а также новыми разработками сибирских научных институтов.

