Даты начала весеннего сезона охоты объявили в Новосибирске

Минприроды Новосибирской области сообщило дату начала весенней охоты на пернатую дичь в 2026 году. Прием заявлений стартует 16 марта, уточнили в ведомстве.

В южных районах области — Баганском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Кочковском, Краснозерском, Ордынском, Сузунском, Черепановском и Чистоозерном — охота будет разрешена с 18 по 22 апреля. В остальных районах области можно будет охотиться с 25 по 29 апреля. Особый сезон охоты на селезней с подсадными утками продлится с 6 апреля по 5 мая.

Весной в регионе разрешено охотиться на селезней уток, белолобых гусей, вальдшнепов, токующих тетеревов и глухарей, а также на серую ворону, грача и дрозда-рябинника.

Напомним, в Новосибирской области продолжается эксперимент по выдаче цифровых разрешений на добычу водоплавающей дичи. Чтобы получить разрешение, нужно подать заявление через портал Госуслуг, оплатить госпошлину и забрать документ в личном кабинете. Во время охоты данные вводятся в приложение «Моя охота», работающее без интернета. Традиционно бумажные разрешения также остаются в доступе для тех, кто ими пользуется.

После охоты нужно отчитаться о добыче в течение 20 дней. Иначе в следующем году не дадут разрешение.

Напомним, в планах Минцифры области перевести в онлайн выдачу разрешений на другие виды охотничьих ресурсов.

Ранее редакция сообщала о том, что ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области составил более 20 миллионов.