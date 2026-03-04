У новосибирской компании отозвали лицензию на разработку недр

Новосибирская компания «Шахта «Инская», занимавшаяся добычей угля в Беловском округе Кузбасса, лишилась лицензий на недра. В выписке из ЕГРЮЛ говорится, что лицензирующий орган уведомил ФНС об аннулировании трех лицензий 30 декабря 2025 года.

В феврале 2024 года ООО «Шахта «Инская»» получила лицензии на три угольных участка Егозово-Красноярского месторождения в центральной части Кузбасса. Это стало возможным после приобретения компанией имущественного комплекса обанкротившегося АО «Разрез «Инской»» в августе 2023 года. На одном из участков на момент сделки запасы составляли 27,7 млн тонн угля марок Д и ДГ, срок действия лицензии истекал 31 декабря 2027 года. На втором участке находилось 50,4 млн тонн угля, лицензия на его разработку была действительна до 1 апреля 2028 года. Третий участок содержит 26,1 млн тонн угля, лицензия истекала 25 марта 2037 года.

В июне 2025 года в ООО «Шахта «Инская»» была введена процедура наблюдения. Имущество компании стоимостью более 1 миллиарда рублей арестовали по уголовному делу против руководителей. Директора, 42-летнего Дениса Немыкина, и фактического владельца шахты, 55-летнего Юрия Байченко, обвиняли в невыплате зарплат, сокрытии денег организации и злоупотреблении полномочиями.

По информации СУ СКР России по Кемеровской области, владелец и генеральный директор шахты с ноября 2023 года по июль 2024-го не выплатили зарплату 382 сотрудникам. Долг составил более 65 миллионов рублей. В тот же период компания продавала уголь по заниженной цене, что нанесло ей ущерб на сумму свыше 54 миллионов. Это привело к невозможности выполнять текущие платежи, включая налоговые.

В декабре 2024 года губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что долги по зарплате за полгода накопились более чем у 400 шахтеров.

В ноябре 2024 года в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области о признании банкротом ООО «Шахта Инская». Сумма долга предприятия на тот момент составляла более 230 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве.