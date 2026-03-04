Национальная технологическая олимпиада: новосибирские школьники одержали первые победы в финале

Финал XI сезона Всероссийской олимпиады по технологиям проходит с февраля по апрель. Соревнования развернулись на базе передовых вузов и корпораций в различных уголках России. Из Новосибирской области 422 учащегося прошли в заключительный этап по 34 направлениям, и уже есть первые триумфаторы из региона. Мероприятие реализуется в рамках государственного проекта «Молодёжь и дети».

Мария Жафярова, министр образования Новосибирской области, отметила, что по итогам прошлогодних состязаний Новосибирская область заняла лидирующую позицию среди всех регионов по числу победителей и призёров. А по числу вовлечённых участников удерживали первенство два года подряд.

В направлении «Водные робототехнические системы» преуспела команда из Новосибирской области, в которую вошли Артемий Чернов (СОШ № 13), Дмитрий Филиппов (Инженерный лицей НГТУ), Арсений Обуховский (лицей № 22 «Надежда Сибири») и Анастасия Прыткова (Инженерный лицей НГТУ). В индивидуальном зачёте победу одержал Арсений Мастов (Вторая гимназия).

Направление «Моделирование в биотехнологиях» полностью покорилось школьникам из Новосибирска: все призовые места заняли представители региона. В командном первенстве отличились Аркадий Клинов, Михаил Молчанов и Нонна Осиева (лицей № 22 «Надежда Сибири»), а также Артём Рудниченко (гимназия № 5). Индивидуальные победы одержали Ульяна Жидкова (Вторая гимназия) и Дмитрий Капитонов (СОШ № 211). Ещё пять ребят из Второй гимназии и лицея № 22 «Надежда Сибири» завоевали призовые места.

Учащиеся СУНЦ НГУ Михаил Попов, Игорь Шорохов, Марк Воронов и Андрей Серегин продемонстрировали наилучшие результаты в командном и личном зачётах по профилю «Ядерные технологии».

В рамках финала по «Цифровым сенсорным системам» есть призёры в личном зачёте: Артемий Чернов (СОШ № 13) и Арсений Обуховский (лицей № 22 «Надежда Сибири»).

Константин Быков (лицей № 22 «Надежда Сибири») стал победителем индивидуального зачёта направления «Нейротехнологии и когнитивные науки».

Успешное выступление на Национальной технологической олимпиаде сулит участникам не только почётные дипломы, но и существенные преимущества при поступлении в ведущие вузы страны: они могут получить 100 баллов по ЕГЭ или быть зачислены без вступительных испытаний. Участие в олимпиаде способствует развитию у школьников компетенций в инженерии, программировании и навыков эффективной командной работы через решение актуальных технологических задач.