Национальная технологическая олимпиада: новосибирские школьники одержали первые победы в финале

Дата:

Всего в заключительный этап прошли 422 учащегося из Новосибирской области

Финал XI сезона Всероссийской олимпиады по технологиям проходит с февраля по апрель. Соревнования развернулись на базе передовых вузов и корпораций в различных уголках России. Из Новосибирской области 422 учащегося прошли в заключительный этап по 34 направлениям, и уже есть первые триумфаторы из региона. Мероприятие реализуется в рамках государственного проекта «Молодёжь и дети».

Мария Жафярова, министр образования Новосибирской области, отметила, что по итогам прошлогодних состязаний Новосибирская область заняла лидирующую позицию среди всех регионов по числу победителей и призёров. А по числу вовлечённых участников удерживали первенство два года подряд.

В направлении «Водные робототехнические системы» преуспела команда из Новосибирской области, в которую вошли Артемий Чернов (СОШ № 13), Дмитрий Филиппов (Инженерный лицей НГТУ), Арсений Обуховский (лицей № 22 «Надежда Сибири») и Анастасия Прыткова (Инженерный лицей НГТУ). В индивидуальном зачёте победу одержал Арсений Мастов (Вторая гимназия).

Направление «Моделирование в биотехнологиях» полностью покорилось школьникам из Новосибирска: все призовые места заняли представители региона. В командном первенстве отличились Аркадий Клинов, Михаил Молчанов и Нонна Осиева (лицей № 22 «Надежда Сибири»), а также Артём Рудниченко (гимназия № 5). Индивидуальные победы одержали Ульяна Жидкова (Вторая гимназия) и Дмитрий Капитонов (СОШ № 211). Ещё пять ребят из Второй гимназии и лицея № 22 «Надежда Сибири» завоевали призовые места.

Учащиеся СУНЦ НГУ Михаил Попов, Игорь Шорохов, Марк Воронов и Андрей Серегин продемонстрировали наилучшие результаты в командном и личном зачётах по профилю «Ядерные технологии».

В рамках финала по «Цифровым сенсорным системам» есть призёры в личном зачёте: Артемий Чернов (СОШ № 13) и Арсений Обуховский (лицей № 22 «Надежда Сибири»).

Константин Быков (лицей № 22 «Надежда Сибири») стал победителем индивидуального зачёта направления «Нейротехнологии и когнитивные науки».

Успешное выступление на Национальной технологической олимпиаде сулит участникам не только почётные дипломы, но и существенные преимущества при поступлении в ведущие вузы страны: они могут получить 100 баллов по ЕГЭ или быть зачислены без вступительных испытаний. Участие в олимпиаде способствует развитию у школьников компетенций в инженерии, программировании и навыков эффективной командной работы через решение актуальных технологических задач.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

Более двух миллионов тюльпанов ввезли в регионы Сибири из Китая
В Новосибирске разработали глюкометр, не требующий прокалывать пальцы

Почти все население Новосибирской области охвачено услугой по обращению с ТКО

На отраслевом совещании министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области обсуждались вопросы совершенствования инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В мероприятии под председательством губернатора Андрея Травникова принял участие министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров. Заместитель министра Игорь Михайлов представил губернатору доклад о развитии системы обращения с ТКО.

С 2019 года в области ведется реформа, направленная на создание современной, прозрачной и эффективной отрасли обращения с отходами, что способствует улучшению экологической обстановки. Была разработана и ежегодно обновляется единая электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. В регионе действует единственный оператор по обращению с ТКО, деятельность которого контролируется региональным правительством. В рамках реформы построены два новых полигона (в Карасукском и Северном районах), восемь площадок накопления отходов, закуплено более шесть тысяч контейнеров и ликвидировано 39 несанкционированных свалок.

Читать полностью

Новосибирцы задолжали по транспортному налогу более миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года недоимка по налогам в бюджет Новосибирской области снова перевалила за 7 млрд рублей и составила 1,88% от общего объема доходов бюджета. По данному показателю регион практически вернулся к результатам 2022 года, когда недоимка была 7,2 млрд, а ее доля в доходах 2,23%.

Более четверти недоимки (26.4% или 1.87 млрд) ожидаемо приходится на налог на прибыль организаций. Ранее глава Минфина Виталий Голубенко отмечал, что за два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей.

Читать полностью

Штрафы за нарушение правил благоустройства в Новосибирске хотят повысить в 30 раз

Автор: Юлия Данилова

На февральском заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска депутаты поддержали предложение об ужесточении штрафных санкций для хозяйствующих субъектов, которые не выполняют требования правил благоустройства.

— Сейчас максимальный штраф для юрлиц — 10 тысяч, да и то процедура занимает длительное время (в лучшем случае два-три месяца). Сейчас предлагается поднять штрафы до 300 тысяч и штрафовать станет проще — процедура будет напоминать получение штрафов ГИБДД, — сообщил Ерлан Байжанов.

Читать полностью

Нового начальника метрополитена назначили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский метрополитен получил нового руководителя. Им стал Максим Серебренников, который уже месяц исполняет обязанности. Приказ о назначении подписал глава городского департамента транспорта Павел Ивахненко.

Серебренников родился в 1977 году. Образование получил в Томском техникуме железнодорожного транспорта, где стал электромонтёром, а затем продолжил учёбу в Омском государственном университете путей сообщения, окончив его как инженер путей сообщения с квалификацией электрика. Впоследствии он прошёл курсы повышения квалификации в Московском городском университете управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова и в АНО ДПО «Академия АйТи».

Читать полностью

Реестр венчурных инвесторов создают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области запускают новый механизм государственной поддержки. Он будет доступен для венчурных и прямых инвесторов, работающих с инновационными проектами. Соответствующее постановление подписано правительством региона.

В документе прописан порядок формирования реестра инвестиционных товариществ, попадание в который открывает доступ к инвестиционному налоговому вычету.  Главное условие для получения преференций — инвестиции должны направляться в организации, имеющие официальный статус малой технологической компании.

Читать полностью

«Единая Россия» обновила правила выдвижения в Госдуму

Автор: Оксана Мочалова

В марте стартует федеральная кампания по проведению предварительного голосования «Единой России». Процедура определит, кто будет представлять партию на выборах в Государственную Думу, запланированных на сентябрь. В центральном исполкоме партии 3 марта прошло первое заседание федерального оргкомитета, на котором были озвучены ключевые правила и нововведения предстоящих праймериз.

Одним из главных изменений станет усиление системы верификации избирателей. Проголосовать на праймериз можно будет только после авторизации через портал «Госуслуги». Это позволит четко привязать каждого участника голосования к тому округу, где он проживает и будет голосовать на основных выборах осенью.

Читать полностью
Лента новостей
Власть

Почти все население Новосибирской области охвачено услугой по обращению с ТКО

Общество

Даты начала весеннего сезона охоты объявили в Новосибирске

Инновации Медицина

В Новосибирске разработали глюкометр, не требующий прокалывать пальцы

Власть

Национальная технологическая олимпиада: новосибирские школьники одержали первые победы в финале

Бизнес

Более двух миллионов тюльпанов ввезли в регионы Сибири из Китая

Недвижимость

Ломать и строить: на улице Игарской в Новосибирске снесли еще три аварийных дома по проекту КРТ

Бизнес

Домклик проведёт ключевую конференцию этой весны для профессионалов рынка недвижимости — Domclick Digital Day

Бизнес

У новосибирской компании отозвали лицензию на разработку недр

Финансы

Началась цессия кредитов клиентов Почта Банка

Бизнес

Крупный завод Новосибирска попал под банкротный иск

Бизнес Власть Общество

Новосибирцы задолжали по транспортному налогу более миллиарда рублей

Власть Город

Штрафы за нарушение правил благоустройства в Новосибирске хотят повысить в 30 раз

Общество Право&Порядок

Прокуратура запросила девять лет колонии для экс-сотрудника Росгвардии Курбанова

Отставки и назначения

Нового начальника метрополитена назначили в Новосибирске

Стиль жизни

Спектакль «Бесы» покажут на большом экране в Новосибирске

Бизнес Власть Инновации

Реестр венчурных инвесторов создают в Новосибирской области

Власть

«Единая Россия» обновила правила выдвижения в Госдуму

Бизнес Промышленность Технологии

Более 600 промышленных роботов должны принять на работу компании Новосибирска

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

