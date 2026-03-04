Мастера ногтевого сервиса в Новосибирске заработают по новым стандартам

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 72319-2025, который детально описывает, как именно должны проводиться процедуры в ногтевом сервисе. Документ начнёт действовать с 30 апреля 2026 года и затронет всех: от крупных салонов до самозанятых мастеров.

Новый стандарт устанавливает так называемые «карты технологических процессов» — официальные алгоритмы для каждой популярной услуги. В них расписаны обязательные этапы работы: от подготовки инструментов и дезинфекции до консультации с клиентом. ГОСТ также содержит рекомендуемые временные рамки. Например, классический маникюр теперь должен длиться от 45 до 60 минут, аппаратный — от 40 до 70, а покрытие гель-лаком — 15–25 минут.

По словам основателя и руководителя сети ногтевых студий CRAFTIME, и.о. руководителя Комитета по развитию предприятий индустрии красоты НОО «Опора России» Ксении Васильевой, утвержденный документ существенного влияния на рынок не окажет.

— Я не увидела никаких сверхизменений. ГОСТ на ногтевой сервис уже был, и существенных отличий в новом документе нет. Точно так же было прописано время по процедурам, точно так же рекомендовалось не менее 250 часов обучения. Просто раньше эта тема не так широко обсуждалась, а сейчас, на волне общего ужесточения требований, о ней заговорили, — объясняет Ксения Васильева.

По её словам, новый стандарт — это не ужесточение, а скорее инструмент защиты для добросовестных участников рынка. Например, он помогает салонам аргументированно отказывать клиентам с явными проблемами ногтей или кожи, которые требуют лечения, а не косметического покрытия.

— Новый стандарт узаконивает право мастера на профессиональную позицию. Иногда бывает, что у клиента явные проблемы с ногтями, но он настаивает на маникюре, чтобы скрыть дефект. Раньше отказать ему было проблематично. Теперь мы можем ссылаться на ГОСТ, — отметила эксперт.

Что касается влияния на цены и необходимости для «скоростных» мастеров сбавлять темп и терять в доходе, Ксения Васильева настроена скептически. Она уверена, что рынок по-прежнему будет ориентироваться на спрос.

—Повлияет ли это на цену? Я очень сильно сомневаюсь, потому что нет никаких объективных оснований для её изменения. А миф о том, что «скоростные мастера» теперь будут вынуждены брать меньше клиентов, — тоже несостоятелен. Клиент в первую очередь ценит скорость работы. Если он доволен качеством, никаких судебных разбирательств не возникнет. Тенденция от клиентов сейчас именно такая: быстрее, быстрее, быстрее, — резюмирует собеседница редакции.

Таким образом, новый ГОСТ — это, по сути, актуализация уже существующих норм. Его главная задача — зафиксировать единые «правила игры», чтобы у клиентов был ориентир качества, а у мастеров — правовая основа для работы и защиты от необоснованных претензий. Революции в индустрии не ожидается.

Ранее редакция сообщала, что Росстандарт утвердил первый национальный стандарт для квест-комнат, предназначенных для лиц старше 18 лет. Он вступит в силу 1 декабря 2026 года.