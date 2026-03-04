Более двух миллионов тюльпанов ввезли в регионы Сибири из Китая

Приготовились к 8 марта

В 2026 году в регионы Сибири ввезено уже 227 тонн цветов стоимостью почти $2 млн США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки выросли в 3,6 раза. О этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов. Из них в феврале к праздникам везено более 141 тонны на сумму более $1 млн долларов. В ассортименте поставок более 1,2 млн штук составили розы, 749 тысяч — гвоздики и 37 тысяч — хризантемы. Резко выросли поставки тюльпанов из Китая — до 2.2 млн штук

Среди стран экспортеров лидерами остаются Китай (рост в 5,8 раз) и Нидерланды (41,5%).

Цветы также ввозились в Сибирь из Эквадора, Кении, Таиланда и Колумбии.

— Пиковый объем экспортных поставок мы уже прошли. При этом мы отмечаем, что растет импорт цветочной продукции из регионов Сибири. Наши производители тоже работают и наполняют рынок своей продукцией. Импортные поставки вносят некий колорит и разнообразят ассортимент наших магазинов, — подчеркнул Колыханов.

Помимо цветов в 2026 году сибирские таможенники также оформили ввоз 24 тонн шоколада, произведенного в Италии (15 тонн), Китае, Корее и Финляндии, более 71 тонны косметики из 7 стран дальнего зарубежья, 98 шуб из искусственного меха (КНР) и почти 30 тысяч плюшевых игрушек (КНР).

Рост в два раза

Стоит отметить, что в целом за 2025 году на территорию округа было ввезено 1054 тонны цветов на 9,7 млн рублей. Это на 8% больше, чем в 2024 году по весу, и на 27% в стоимостном выражении. С 2018 году ввоз цветочной продукции в Сибирь увеличился почти в два раза. Поставки осуществлялись из 15 стран.

— Основные поставки цветов идут в Новосибирскую область: 835 тонн (+1,5 раза) на 7,6 млн рублей (+1,8 раза). В регион везли продукцию из 12 стран мира, — комментирует Дмитрий Колыханов.

Самый большой завоз ежегодно происходит в феврале — к мартовским праздникам. Еще один пик приходится на ноябрь.

Чаще всего предприниматели ввозят розы, хризантемы, гвоздики, лилии, орхидеи, тюльпаны, гипсофилы, пионы, ирисы и так далее. При этом ассортимент экспорта регулярно пополняется. Так, в 2025 году в регионе появилась продукция из Китая: хризантема окрашенная, джут (корхорус капсулярный) и лаванда в саше-пакетах. В целом рост поставок цветочной продукции из КНР за год вырос в шесть раз: розы, тюльпаны, гвоздики и хризантемы.

Второй по объёмам поставщик — это Нидерланды, из которых в Сибирь шли хризантемы, розы и гвоздики. На третьем месте Эквадор (розы, гвоздики, хризантемы). В 2025 году в 2,6 раза выросли поставки цветов из Армении (розы и тюльпаны).

Также в прошлом году расширился список стран поставщиков за счет Индии и Кыргызстана. Из Индии в Сибирь ввозились сухоцветы в ассортименте (1,6 тонн) и из Кыргызстана — роза, гвоздика и т.д.

Заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Андрей Стуканов также отметил, что наращивает производство и реализацию цветов на территории Российской Федерации наращивает Узбекистан.

Ранее редакция сообщала о том, что федеральный тепличный холдинг развивает в Новосибирске розничную цветочную сеть.