Подрядчика задержали в аэропорту Новосибирска при попытке уехать из города

Прокуратура Новосибирской области взяла под особый контроль уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Здравоохранение». Выявлена схема хищения бюджетных средств, в которой участвовал руководитель подрядной организации, работавшей над важными социальными объектами региона.

В ходе проверки, вызванной задержкой строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», прокуратура обратила внимание на компанию-подрядчика. По информации редакции, речь идет об ООО СК «АСК» Сергея Веклича. Выяснилось, что та же организация ранее получила контракт на реконструкцию поликлиники в Колыванской центральной районной больнице. Проект финансировался в рамках национального проекта «Здравоохранение», заказчиком выступало ГКУ НСО «Управление капитального строительства».

Бизнесмен приобрел и установил в медицинском учреждении оборудование, которое стоило значительно дешевле, чем было предусмотрено сметой и контрактом. Разница в цене — более 9,5 миллиона рублей — была похищена и, по версии следствия, использована в личных интересах руководителя компании.

Прокуратура Новосибирской области провела проверку и возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники ГУ МВД России по региону задержали подозреваемого в аэропорту Толмачёво. Он пытался уехать из города сразу после прибытия. Расследование находится под личным контролем областной прокуратуры.

