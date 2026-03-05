Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Право&Порядок

Подрядчика задержали в аэропорту Новосибирска при попытке уехать из города

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Предприниматель похитил почти 10 млн рублей при ремонте поликлиники

Прокуратура Новосибирской области взяла под особый контроль уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Здравоохранение». Выявлена схема хищения бюджетных средств, в которой участвовал руководитель подрядной организации, работавшей над важными социальными объектами региона.

В ходе проверки, вызванной задержкой строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», прокуратура обратила внимание на компанию-подрядчика. По информации редакции, речь идет об ООО СК «АСК» Сергея Веклича. Выяснилось, что та же организация ранее получила контракт на реконструкцию поликлиники в Колыванской центральной районной больнице. Проект финансировался в рамках национального проекта «Здравоохранение», заказчиком выступало ГКУ НСО «Управление капитального строительства».

Бизнесмен приобрел и установил в медицинском учреждении оборудование, которое стоило значительно дешевле, чем было предусмотрено сметой и контрактом. Разница в цене — более 9,5 миллиона рублей — была похищена и, по версии следствия, использована в личных интересах руководителя компании.

Прокуратура Новосибирской области провела проверку и возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники ГУ МВД России по региону задержали подозреваемого в аэропорту Толмачёво. Он пытался уехать из города сразу после прибытия. Расследование находится под личным контролем областной прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура запросила девять лет колонии для экс-сотрудника Росгвардии Курбанова.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирcк

Теги : хищение денег суд поликлиника

830
0
0
Предыдущая статья
Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов
Следующая статья
Подозрительность в тренде: самые распространенные сценарии обмана предпринимателей назвали в Новосибирске

Подозрительность в тренде: самые распространенные сценарии обмана предпринимателей назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Последние четыре года в России в целом, и в Новосибирске в частности растет сумма хищений через мошеннические схемы, где пострадавшим оказывается бизнес. По итогам 2025 года совокупная сумма ущерба по России составила более 1 млрд рублей. Об этом сообщил начальник отдела финансовой грамотности Сибирского главного управления Банка России Алексей Зейбель.

Он отметил, что в 2024 году антифрод-системы банков заблокировали более 70 млн операций бизнеса на 13,5 трлн рублей. В 2025-м под блокировку попали около 140 млн операций на 14 трлн рублей — это потенциальная сумма, которая могла быть украдена.

Читать полностью

Фейковые постановления о наборе добровольцев в Иран рассылают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В редакцию Infopro54 поступили сканы сообщения, якобы с «постановлением губернатора» Новосибирской области от 4 марта «О формировании сводных групп специалистов и добровольцев для выполнения задач в рамках международного стратегического партнёрства». Речь идет о наборе специалистов в Иран.

Судя по рассылке, её, возможно, планировали направить в компании и предприятия региона для «формирования групп добровольцев» с определенными техническими, медицинскими и военными навыками.

Читать полностью

Прокуратура запросила девять лет колонии для экс-сотрудника Росгвардии Курбанова

Автор: Артем Рязанов

В Железнодорожном районном суде Новосибирска состоялись прения по делу Ровшана Курбанова, обвиняемого в получении крупной взятки с вымогательством.

Следствие утверждает, что подсудимый, будучи начальником Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области, угрожал не согласовать паспорт безопасности торгового центра. В обмен на это он потребовал от представителя организации взятку в виде строительных материалов на сумму 293 434 рубля.

Читать полностью

Мошенники снова атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале обратился к жителям региона. По его словам, в последние дни наблюдается резкий рост электронных писем и сообщений, которые, как правило, исходят якобы от имени сотрудников аппарата губернатора или других структурных подразделений правительства региона.

— В сообщениях говорится о назначенной мной видеоконференции и предлагается перейти по ссылке для участия. Настоятельно прошу вас проявлять осторожность и не реагировать на такие сообщения. Это очередная уловка мошенников, которые пытаются получить ваши личные данные, — предупредил Травников.

Читать полностью

Прокуратура возбудила дело против «Экспресс-пригород» из-за опоздания поездов в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская транспортная прокуратура проверила, как соблюдаются законы о безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта у компании «Экспресс-пригород» и в Западно-Сибирской дирекции управления движением, которая входит в структуру ОАО «РЖД».

В ходе проверки были выявлены случаи использования подвижного состава АО «Экспресс-Пригород» с неисправным техническим оборудованием. Это привело к задержкам пригородных поездов в январе 2026 года по маршрутам Новосибирск-Главный — Сокур и Новосибирск-Главный — Курундус. Также в январе-феврале 2026 года в поезде, следовавшем по маршруту Новосибирск-Главный — Черепаново и обратно, вышла из строя тепловая система вагонов.

Читать полностью

Суд взыскал 98 млн рублей с экс-депутата горсовета Новосибирска Джулая

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Экология – Новосибирск» Владислава Баряева о привлечении к субсидиарной ответственности основателя ГК «Дискус» Алексея Джулая. С бизнесмена взыскано более 98 миллионов рублей по долгам подконтрольной ему управляющей компании «Достойный Сервис».

Основанием для разбирательства стала задолженность ООО УК «Достойный Сервис» перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сумма долга за услуги по вывозу мусора, накопленная к 2020 году, составила 78,6 миллиона рублей основного долга и 19,7 миллиона рублей пени. Эти обязательства были ранее подтверждены рядом вступивших в законную силу судебных актов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Управляющая сетью кофеен «Кузина» из Новосибирска признана банкротом

Бизнес Общество

Пузырьковый чай и тренер личностного роста: в Новосибирске рассказали, что будет со словами «бабл ти» и «коуч» в условиях русификации

Бизнес

Около 33 тысяч предпринимателей Сибири открыли свой бизнес вместе со Сбером в 2025 году

Бизнес Право&Порядок

Подозрительность в тренде: самые распространенные сценарии обмана предпринимателей назвали в Новосибирске

Право&Порядок

Подрядчика задержали в аэропорту Новосибирска при попытке уехать из города

Туризм

Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов

Бизнес

В уголовном деле директора Новосибирского КБК нашли фальсифицированные подписи

Общество Право&Порядок

Фейковые постановления о наборе добровольцев в Иран рассылают в Новосибирске

Бизнес

Мастера ногтевого сервиса в Новосибирске будут работать по новым стандартам

Бизнес

Из Ирана в Новосибирск поставляли апельсины, киви и капусту

Власть

Почти все население Новосибирской области охвачено услугой по обращению с ТКО

Общество

Даты начала весеннего сезона охоты объявили в Новосибирске

Инновации Медицина

В Новосибирске разработали глюкометр, не требующий прокалывать пальцы

Власть

Национальная технологическая олимпиада: новосибирские школьники одержали первые победы в финале

Бизнес

Более двух миллионов тюльпанов ввезли в регионы Сибири из Китая

Недвижимость

Ломать и строить: на улице Игарской в Новосибирске снесли еще три аварийных дома по проекту КРТ

Бизнес

Домклик проведёт ключевую конференцию этой весны для профессионалов рынка недвижимости — Domclick Digital Day

Бизнес

У новосибирской компании отозвали лицензию на разработку недр

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности