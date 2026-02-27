В Новосибирской области легализовали 97 % самовольных подвесов на опорах ЛЭП

«Россети Новосибирск» активно занимается решением проблемы неправомерного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи (ЛЭП). Основная задача состоит в том, чтобы перевести отношения с операторами связи в законное русло и минимизировать случаи самовольного монтажа оборудования.

По итогам 2025 года, благодаря усилиям ведущей территориальной сетевой компании, достигнут значительный прогресс в легализации ВОЛС. Провайдеры узаконили порядка 97% ранее самовольно проложенных оптоволоконных линий на объектах электросетей. Это существенный шаг к повышению безопасности энергетической инфраструктуры, учитывая, что за прошлый год специалисты зафиксировали несанкционированное использование операторами связи более 35 тысяч опор ЛЭП.

Легализация ВОЛС — это не просто формальная процедура, а гарантия стабильной работы электросетей. Проблема незаконных подвесов на ЛЭП затрагивает не только правовые аспекты, но и создает серьезные риски для надежности электроснабжения. Когда провайдеры устанавливают оборудование без согласования с сетевой организацией, увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций и усложняется техническое обслуживание электросетей, поскольку линии связи становятся преградами для электромонтеров при доступе к элементам ЛЭП, таким как изоляторы, траверсы и провода. Более того, самовольный монтаж создает угрозы безопасности, в первую очередь, для персонала телеком-операторов, так как линии электропередачи находятся под высоким напряжением.

При сотрудничестве на договорной основе все эти риски устраняются: энергетики предоставят технические условия для размещения линий связи, учитывая дополнительные нагрузки (весовые, ветровые, гололедные и т.д.), а также все требования к безопасности эксплуатации ЛЭП и проведению монтажных работ.

Таким образом, правовое регулирование не только обеспечивает стабильность работы электросетей и надежность электроснабжения, но и гарантирует качественное предоставление услуг связи, не нанося ущерба инфраструктуре. Совместными усилиями участники рынка добиваются четкого разграничения ответственности и прозрачного взаимодействия.

В 2026 году энергетическая компания продолжит осуществлять мониторинг несанкционированного размещения оптики на электросетях и развивать диалог с операторами, готовыми работать в рамках закона. В иных случаях будут применяться правовые механизмы и решительные меры, вплоть до демонтажа. Приоритетной задачей остается обеспечение надежного электроснабжения потребителей и защита электросетевой инфраструктуры региона. В компании уверены, что только совместная работа в правовом поле позволит создать современную инфраструктуру, отвечающую интересам общества.