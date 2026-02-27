Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

В Новосибирской области легализовали 97 % самовольных подвесов на опорах ЛЭП

Дата:

За прошлый год специалисты зафиксировали несанкционированное использование операторами связи более 35 тысяч опор ЛЭП

В Новосибирской области легализовано 97 % самовольных подвесов на опорах ЛЭП«Россети Новосибирск» активно занимается решением проблемы неправомерного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи (ЛЭП). Основная задача состоит в том, чтобы перевести отношения с операторами связи в законное русло и минимизировать случаи самовольного монтажа оборудования.

По итогам 2025 года, благодаря усилиям ведущей территориальной сетевой компании, достигнут значительный прогресс в легализации ВОЛС. Провайдеры узаконили порядка 97% ранее самовольно проложенных оптоволоконных линий на объектах электросетей. Это существенный шаг к повышению безопасности энергетической инфраструктуры, учитывая, что за прошлый год специалисты зафиксировали несанкционированное использование операторами связи более 35 тысяч опор ЛЭП.

Легализация ВОЛС — это не просто формальная процедура, а гарантия стабильной работы электросетей. Проблема незаконных подвесов на ЛЭП затрагивает не только правовые аспекты, но и создает серьезные риски для надежности электроснабжения. Когда провайдеры устанавливают оборудование без согласования с сетевой организацией, увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций и усложняется техническое обслуживание электросетей, поскольку линии связи становятся преградами для электромонтеров при доступе к элементам ЛЭП, таким как изоляторы, траверсы и провода. Более того, самовольный монтаж создает угрозы безопасности, в первую очередь, для персонала телеком-операторов, так как линии электропередачи находятся под высоким напряжением.

При сотрудничестве на договорной основе все эти риски устраняются: энергетики предоставят технические условия для размещения линий связи, учитывая дополнительные нагрузки (весовые, ветровые, гололедные и т.д.), а также все требования к безопасности эксплуатации ЛЭП и проведению монтажных работ.

Таким образом, правовое регулирование не только обеспечивает стабильность работы электросетей и надежность электроснабжения, но и гарантирует качественное предоставление услуг связи, не нанося ущерба инфраструктуре. Совместными усилиями участники рынка добиваются четкого разграничения ответственности и прозрачного взаимодействия.

В 2026 году энергетическая компания продолжит осуществлять мониторинг несанкционированного размещения оптики на электросетях и развивать диалог с операторами, готовыми работать в рамках закона. В иных случаях будут применяться правовые механизмы и решительные меры, вплоть до демонтажа. Приоритетной задачей остается обеспечение надежного электроснабжения потребителей и защита электросетевой инфраструктуры региона. В компании уверены, что только совместная работа в правовом поле позволит создать современную инфраструктуру, отвечающую интересам общества.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

347
0
0
Предыдущая статья
Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс
Следующая статья
Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Новосибирские энергетики выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом

18 февраля 2026 года состоялась встреча представителей «Россети Новосибирск» и предпринимателей – членов Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, проведенное в рамках проекта «Свой среди своих», было посвящено обсуждению технологического присоединения к электросетям. Специалисты сетевой организации региона ознакомили деловое сообщество с основными этапами подключения и электронными сервисами, разработанными для оптимизации данного процесса.

Читать полностью

Новосибирские энергетики начали ремонтную кампанию 2026 года

Начало рабочего года ознаменовано активной фазой ежегодных ремонтных работ, проводимых компанией «Россети Новосибирск» на энергетических объектах региона.

В Чистоозерном районе Новосибирской области на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ вместо 37 деревянных конструкций уже установлены более долговечные железобетонные опоры. Эти новые опоры отличаются повышенной стойкостью к разнообразным внешним воздействиям, включая сложные погодные условия.

Читать полностью

460 фактов незаконного потребления электроэнергии пресекли в Новосибирске

В 2025 году «Россети Новосибирск» подвели итоги своей кампании по борьбе с нелегальным потреблением электроэнергии. Энергетики провели свыше 250 тысяч проверок как среди частных лиц, так и организаций, в результате чего было зафиксировано 464 случая нарушений. Эта цифра на 5% ниже, чем в 2024 году. Общий объем неучтенного потребления электроэнергии составил более 54 миллионов кВт·ч, что эквивалентно сумме свыше 330 миллионов рублей.

Важным аспектом в противодействии хищениям электроэнергии является последующее привлечение виновных к ответственности. В минувшем году специалисты компании совместно с правоохранительными органами активизировали усилия в этом направлении, обработав на 10% больше заявлений по сравнению с предыдущим годом.

Читать полностью

Энергетики направят более 172 млн руб на реконструкцию ЛЭП для угольных разрезов

В Искитимском районе компания «Россети Новосибирск» проводит реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ, которая играет важную роль в энергоснабжении угледобывающих предприятий области, таких как «Разрез Богатырь» и «Разрез Колыванский». Реконструкция обусловлена обновлением технических стандартов, необходимых этим предприятиям, чья бесперебойная работа критически важна для экономической стабильности Новосибирской области.

В рамках этого проекта энергетикам предстоит возвести новую секцию ЛЭП длиной около 12 километров, смонтировать 88 опор различного типа, включая 14 анкерных металлических и 74 промежуточных железобетонных. На данный момент установлены 12 металлических и 40 железобетонных опор, причем все работы выполняются в соответствии с установленным планом. После этого будет осуществлен монтаж проводов, а полное завершение всего проекта запланировано на июнь 2026 года. Общий объем инвестиций сетевой компании в модернизацию данной ЛЭП превышает 172 миллиона рублей.

Читать полностью

Энергетики обеспечат электроэнергией экоград в пригороде Новосибирска

В окрестностях Новосибирска компания «Россети Новосибирск» приступила к масштабному проекту технологического подключения к электросетям экограда «12 дворов». На территории этого комплекса, расположенного вблизи наукограда Кольцово, будут возведены около тридцати зданий различного назначения, включающих жилые помещения комфорт-класса и коммерческие площади.

Для гарантированного и стабильного электроснабжения всех объектов энергетики выделят свыше 1,1 МВт мощности, используя узловую подстанцию «Барышевская». Эта подстанция, являющаяся одним из ключевых источников питания наукограда, была недавно модернизирована, что позволило увеличить её мощность в 1,6 раза, достигнув 80 МВА с прежних 50 МВА.

Читать полностью

«Светлая линия» – единый номер по вопросам электроснабжения для клиентов «Россети Новосибирск»

Для потребителей электроэнергии в Новосибирской области функционирует «Светлая линия» — единая горячая линия энергетиков. Сервис разработан для компаний, входящих в Группу «Россети», в рамках стратегии повышения клиентоцентричности, он стал частью масштабной программы цифровизации и модернизации системы обслуживания клиентов в электросетевом комплексе России.

По единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 жители региона могут получить доступ к консультационной поддержке по всем вопросам, касающимся электроснабжения:

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Телекоммуникации

В Тогучинском районе установили новые телекоммуникационные объекты

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Общество

Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс

Общество Право&Порядок

Студенты подожгли бензоколонки в Новосибирске и Бердске

Бизнес Недвижимость Общество

Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске должны восстановить к 2028 году

Бизнес

Налоговая подала иск к новосибирской компании почти на миллиард рублей

Бизнес Туризм

Для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском

Общество Право&Порядок

В Новосибирске совершено 13 тысяч преступлений в сфере информационных технологий

Мировые и федеральные новости Общество

Ставку НДФЛ в России предлагают повысить до 35%

Право&Порядок

Суд конфисковал у экс-сотрудницы новосибирского УФАС 12 млн рублей

Общество

Новосибирцам сообщили о графике работы и отдыха на 8 Марта

Бизнес Власть Общество

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Власть

Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

Бизнес Власть

Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Общество

В Новосибирске снова проводят проверку после жалоб на выбросы в «Весеннем»

Общество Право&Порядок

Около 700 новосибирских подростков стали участниками преступлений

Общество

СКИФ заработает на полную мощность в Новосибирске в 2027 году

Власть Общество Право&Порядок

На ужесточении требований по продаже алкоголя в Новосибирске настаивает МВД

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности