Ломать и строить: на улице Игарской в Новосибирске снесли еще три аварийных дома по проекту КРТ

Еще три аварийных дома пошли под снос согласно проекту комплексного развития территорий (КРТ) в Новосибирске. Ветхие двухэтажные сталинки сложились бесформенными обломками на пересечении улиц Фадеева и Игарской. В ближайшее время здесь начнут строительство второй очереди мини-полиса «Фора» и детского сада на 180 мест. Окончание реализации проекта запланировано на декабрь 2028 года.

В ходе выездного совещания на объекте министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов подчеркнул, что всем известная поговорки «ломать — не строить» в данном случае приобретает исключительно позитивный окрас, так как отрицательную частицу «не» будет вполне логично заменить на созидательный союз «и».

— Приятно наблюдать, как рушатся старые аварийные здания, на месте которых в кратчайшие сроки возведут современное комфортное жилье. Поясню, правительство Новосибирской области взяло курс на комплексное развитие территорий, то есть строительство жилых домов проходит синхронно с возведением социальной инфраструктуры. В данном случае в 2023 году был отыгран аукцион, по которому подрядчик должен снести шесть домов, а муниципалитет — еще два, — отметил министр.

Уточним, дорожная карта решения проблемы расселения ветхого и аварийного жилья на территории между улицами Фадеева и Игарской была разработана и утверждена в 2023 году, когда группа компаний «ПОЛЯКОВ» и мэрия Новосибирска заключили первый в городе договор о КРТ в Калининском районе. В общей сложности проект предполагает реновацию территории 5,5 га земли.

Здесь строится мини-полис «Фора», жилой комплекс из шести 18-этажных домов класса «комфорт-плюс». Проект благоустройства двора «Форы» в декабре 2025 года получил бронзовый диплом XVI Национальной премии России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству.

— Всего на данном этапе в регионе определены 56 площадок под КРТ, 47 из них уже находятся в работе, а это 165 тысяч кв.м к расселению, на которых можно будет возвести более 7 млн кв.м жилья. Новосибирская область всегда была и остается лидером по введению нового жилья в СФО. Только за прошлый год ввели более 2 млн «квадратов», — уточнил Дмитрий Богомолов.

Обязательства по расселению жильцов шести аварийных домов, пошедших под снос, взяла на себя ГК «ПОЛЯКОВ». Благодаря этому 66 семей уже отметили новоселье.

— По расселению жильцов мы полностью выполнили свои обязательства. Этот процесс прошел спокойно, без споров и судов, все решения принимались в диалоге с жителями. Большинство предпочли остаться в этом районе, и мы, конечно, учли их пожелания, — добавил генеральный директор ГК «ПОЛЯКОВ» Илья Поляков.

Первые три многоквартирных дома мини-полиса планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2026 года. Осенью же здесь стартует возведение четвертого здания. Всего на месте аварийных сталинок вырастут шесть высоток, по соседству с которыми расположится детский сад, спроектированный на средства застройщика. Ранее в правительстве Новосибирской области уточняли, что дошкольное учреждение полностью закроет потребность в местах для проживающих здесь дошкольников.

— Этот проект — пример того, как механизм комплексного развития территории позволяет создавать полноценную городскую среду. Мы синхронизируем строительство домов, социальной инфраструктуры и общественных пространств, — добавил застройщик.

Строительство нового ЖК осуществляется при финансовой поддержке банка «ДОМ.РФ». Директор по корпоративному бизнесу банка Евгений Штихлинг подчеркнул, что КРТ является одним из самых сложных проектов девелопмента для финансирования.

— Это связано с тем, что здесь задействованы все три стороны: жильцы, застройщик и власть. Скомпоновать все — трудоемкий процесс. Но банк за это берется. Более того, для нас КРТ является приоритетным проектом, так как именно благодаря ему жители аварийных домов могут переехать в новые, благоустроенные квартиры, — добавил финансист.

