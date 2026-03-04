Поиск здесь...
Ломать и строить: на улице Игарской в Новосибирске снесли еще три аварийных дома по проекту КРТ

Дата:

На их месте появятся новостройки и детсад, а первую очередь проекта сдадут уже осенью

Еще три аварийных дома пошли под снос согласно проекту комплексного развития территорий (КРТ) в Новосибирске. Ветхие двухэтажные сталинки сложились бесформенными обломками на пересечении улиц Фадеева и Игарской. В ближайшее время здесь начнут строительство второй очереди мини-полиса «Фора» и детского сада на 180 мест. Окончание реализации проекта запланировано на декабрь 2028 года.

В ходе выездного совещания на объекте министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов подчеркнул, что всем известная поговорки «ломать — не строить» в данном случае приобретает исключительно позитивный окрас, так как отрицательную частицу «не» будет вполне логично заменить на созидательный союз «и».

Дмитрий Богомолов

— Приятно наблюдать, как рушатся старые аварийные здания, на месте которых в кратчайшие сроки возведут современное комфортное жилье. Поясню, правительство Новосибирской области взяло курс на комплексное развитие территорий, то есть строительство жилых домов проходит синхронно с возведением социальной инфраструктуры. В данном случае в 2023 году был отыгран аукцион, по которому подрядчик должен снести шесть домов, а муниципалитет — еще два, отметил министр.

Уточним, дорожная карта решения проблемы расселения ветхого и аварийного жилья на территории между улицами Фадеева и Игарской была разработана и утверждена в 2023 году, когда группа компаний «ПОЛЯКОВ» и мэрия Новосибирска заключили первый в городе договор о КРТ в Калининском районе. В общей сложности проект предполагает реновацию территории 5,5 га земли.

Здесь строится мини-полис «Фора», жилой комплекс из шести 18-этажных домов класса «комфорт-плюс». Проект благоустройства двора «Форы» в декабре 2025 года получил бронзовый диплом XVI Национальной премии России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству.

— Всего на данном этапе в регионе определены 56 площадок под КРТ, 47 из них уже находятся в работе, а это 165 тысяч кв.м к расселению, на которых можно будет возвести более 7 млн кв.м жилья. Новосибирская область всегда была и остается лидером по введению нового жилья в СФО. Только за прошлый год ввели более 2 млн «квадратов», — уточнил Дмитрий Богомолов. 

Обязательства по расселению жильцов шести аварийных домов, пошедших под снос, взяла на себя ГК «ПОЛЯКОВ». Благодаря этому 66 семей уже отметили новоселье.

Илья Поляков

— По расселению жильцов мы полностью выполнили свои обязательства. Этот процесс прошел спокойно, без споров и судов, все решения принимались в диалоге с жителями. Большинство предпочли остаться в этом районе, и мы, конечно, учли их пожелания, — добавил генеральный директор ГК «ПОЛЯКОВ» Илья Поляков.

Первые три многоквартирных дома мини-полиса планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2026 года. Осенью же здесь стартует возведение четвертого здания. Всего на месте аварийных сталинок вырастут шесть высоток, по соседству с которыми расположится детский сад, спроектированный на средства застройщика. Ранее в правительстве Новосибирской области уточняли, что дошкольное учреждение полностью закроет потребность в местах для проживающих здесь дошкольников.

— Этот проект — пример того, как механизм комплексного развития территории позволяет создавать полноценную городскую среду. Мы синхронизируем строительство домов, социальной инфраструктуры и общественных пространств, добавил застройщик. 

Строительство нового ЖК осуществляется при финансовой поддержке банка «ДОМ.РФ». Директор по корпоративному бизнесу банка Евгений Штихлинг подчеркнул, что КРТ является одним из самых сложных проектов девелопмента для финансирования.

— Это связано с тем, что здесь задействованы все три стороны: жильцы, застройщик и власть. Скомпоновать все — трудоемкий процесс. Но банк за это берется. Более того, для нас КРТ является приоритетным проектом, так как именно благодаря ему жители аварийных домов могут переехать в новые, благоустроенные квартиры, —  добавил финансист.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска против отмены социальной нагрузки по КРТ для застройщиков

Фото предоставлено пресс-службой ГК «ПОЛЯКОВ». Автор фото: Александр Лукин

 

