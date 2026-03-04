Началась цессия кредитов клиентов Почта Банка

ВТБ приступил к переносу 1,3 миллиона кредитных договоров своих розничных клиентов из Почта Банка, что является частью процесса интеграции. Важно отметить, что после этой уступки прав все ранее установленные условия для заемщиков остаются неизменными.

Член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер подчеркнул, что при переносе кредитных портфелей Почта Банка приоритетом было сохранение ключевых для клиентов параметров, таких как размер платежей, привычный график погашения и удобный формат его осуществления. По его словам, единственное действие, которое потребуется от клиента, – это своевременное открытие счета.

Кроме того, предусмотрена возможность оформить счет для погашения текущих кредитных обязательств как удаленно, так и лично в любом отделении банка.