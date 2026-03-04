Поиск здесь...
Началась цессия кредитов клиентов Почта Банка

Дата:

Все ранее установленные условия для заемщиков остаются неизменными

ВТБ приступил к переносу 1,3 миллиона кредитных договоров своих розничных клиентов из Почта Банка, что является частью процесса интеграции. Важно отметить, что после этой уступки прав все ранее установленные условия для заемщиков остаются неизменными.

Член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер подчеркнул, что при переносе кредитных портфелей Почта Банка приоритетом было сохранение ключевых для клиентов параметров, таких как размер платежей, привычный график погашения и удобный формат его осуществления. По его словам, единственное действие, которое потребуется от клиента, – это своевременное открытие счета.

Кроме того, предусмотрена возможность оформить счет для погашения текущих кредитных обязательств как удаленно, так и лично в любом отделении банка.

Фото: ru.freepik.com/Автор: denamorado

Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Крупный завод Новосибирска попал под банкротный иск
У новосибирской компании отозвали лицензию на разработку недр

Дачи затопит: страховщики ждут рост числа заявлений из-за паводка в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область попала в список регионов с высоким риском последствий паводка и подтоплений. Запасы воды в снежном покрове в регионе, а также в соседнем Алтае, превышают норму в три раза. Об этом сообщила пресс-служба Росгосстраха со ссылкой на МЧС России.

В компании не исключают, что страховые выплаты в этом году могут увеличиться на 25-30%.

Читать полностью

В Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен

Автор: Юлия Данилова

С февраля 2025 по февраль 2026 года количество ресторанов в Новосибирске почти не изменилось и составляет 212 точек. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе геосервиса 2ГИС. Стоит отметить, что в январе 2026 года в Новосибирске закрылись рестораны «IL Патио» и «Шикари», расположенные в ТРЦ «Аура».

Число кафе за год в регионе сократилось на 3% (до 600 заведений), а ресторанов быстрого питания — на 5% (около 1,6 тыс. точек).  Например, в феврале закрыла все филиалы в Новосибирске сеть «Подорожник». Сегменты сокращаются несмотря на то, что новосибирцы уходят из ресторанов именно в фастфуд и кофейни.

Читать полностью

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Автор: Юлия Данилова

Более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования зарегистрированы в Новосибирске в 2025 году. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это практически в пять раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента.

— В суд направлены уголовные дела по 74 эпизодам, 60 из которых были совершены членами организованных преступных групп. В настоящее время в производстве органов предварительного расследования региона находятся уголовные дела по 215 преступлениям, лица, по которым установлены, — подчеркнул Кульков.

Читать полностью

Новосибирская область демонстрирует рекордный рост вкладов физических лиц

К концу 2025 года, по данным ВТБ, общий объем средств, размещенных физическими лицами в Новосибирской области, увеличился на 20%, достигнув отметки свыше 260 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Никулин, занимающий пост управляющего банком в регионе.

В четвертом квартале прошлого года наблюдался повышенный интерес новосибирцев к сберегательным продуктам, пик которого пришелся на декабрь. В конце года рублевые сбережения активно росли, что было обусловлено сохранением высоких процентных ставок по накопительным счетам. При этом клиенты предпочитали краткосрочные вложения сроком на 3-4 месяца.

Читать полностью

СФО в числе лидеров по объему финансирования по программе зонтичных поручительств

В 2025 году ВТБ оказал существенную поддержку малому и среднему бизнесу, предоставив предприятиям около 61,8 миллиарда рублей в рамках программы зонтичных поручительств Корпорации МСП. Благодаря этому банк занял лидирующую позицию среди кредитных организаций, участвующих в данной инициативе. Доля банка в общем объеме программы увеличилась с 10% в 2024 году до 25% в 2025 году.

Объём финансирования в 2025 году, предоставленного банком под зонтичные поручительства, составил четверть от всех зонтичных поручительств по России. Лидером по объему привлеченных средств стал Центральный федеральный округ, на который пришлось 26,2 миллиарда рублей. Приволжский федеральный округ занял второе место с 13,2 миллиарда рублей, продемонстрировав впечатляющий рост в 35%. Сибирский федеральный округ также вошел в число лидеров, показав рекордный прирост объемов финансирования на 59% (7,18 миллиарда рублей). Среди отдельных регионов выделяются Самарская область (увеличение в 3,5 раза, до 2,54 млрд рублей), Республика Башкортостан (в 2,6 раза, до 2,9 млрд рублей), Республика Татарстан (в 2,3 раза, до 0,9 млрд рублей), Новосибирская область (в 2,2 раза, до 3 млрд рублей) и Иркутская область (в 2 раза, до 1,2 млрд рублей), продемонстрировавшие значительный рост финансирования.

Читать полностью

Квадратный метр в ожидании: новосибирские застройщики готовятся к долгой осаде

Автор: Оксана Мочалова

Рынок недвижимости Новосибирска вошел в 2026 год с ощущением дежавю: высокая ключевая ставка, сворачивание массовой льготной ипотеки и падение продаж. Однако за сухими цифрами статистики скрывается глубинная трансформация. Рынок покидает эра «легких денег», и на смену ей приходит время прагматизма, выживания и поиска новых точек опоры.

Экономическая турбулентность перестала быть теорией и превратилась в будни застройщиков. Участники рынка все чаще говорят о падении спроса, сократившегося, по некоторым оценкам, вдвое. Однако эта цифра не отражает всей глубины проблемы. Снижение наполнения счетов эскроу при формально позитивной статистике договоров — вот где скрывается главная угроза. Доля рассрочек растет, реальные деньги поступают медленнее, а банки ужесточают требования к проектному финансированию. По сути, застройщики сегодня работают как кредиторы своих клиентов, замораживая собственные оборотные средства. Это напрямую бьет по экономике проектов.

Читать полностью
Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Власть

Почти все население Новосибирской области охвачено услугой по обращению с ТКО

Общество

Даты начала весеннего сезона охоты объявили в Новосибирске

Инновации Медицина

В Новосибирске разработали глюкометр, не требующий прокалывать пальцы

Власть

Национальная технологическая олимпиада: новосибирские школьники одержали первые победы в финале

Бизнес

Более двух миллионов тюльпанов ввезли в регионы Сибири из Китая

Недвижимость

Ломать и строить: на улице Игарской в Новосибирске снесли еще три аварийных дома по проекту КРТ

Бизнес

Домклик проведёт ключевую конференцию этой весны для профессионалов рынка недвижимости — Domclick Digital Day

Бизнес

У новосибирской компании отозвали лицензию на разработку недр

Финансы

Началась цессия кредитов клиентов Почта Банка

Бизнес

Крупный завод Новосибирска попал под банкротный иск

Бизнес Власть Общество

Новосибирцы задолжали по транспортному налогу более миллиарда рублей

Власть Город

Штрафы за нарушение правил благоустройства в Новосибирске хотят повысить в 30 раз

Общество Право&Порядок

Прокуратура запросила девять лет колонии для экс-сотрудника Росгвардии Курбанова

Отставки и назначения

Нового начальника метрополитена назначили в Новосибирске

Стиль жизни

Спектакль «Бесы» покажут на большом экране в Новосибирске

Бизнес Власть Инновации

Реестр венчурных инвесторов создают в Новосибирской области

Власть

«Единая Россия» обновила правила выдвижения в Госдуму

Бизнес Промышленность Технологии

Более 600 промышленных роботов должны принять на работу компании Новосибирска

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

