Фейковые постановления о наборе добровольцев в Иран рассылают в Новосибирске

В редакцию Infopro54 поступили сканы сообщения, якобы с «постановлением губернатора» Новосибирской области от 4 марта «О формировании сводных групп специалистов и добровольцев для выполнения задач в рамках международного стратегического партнёрства». Речь идет о наборе специалистов в Иран.

Судя по рассылке, её, возможно, планировали направить в компании и предприятия региона для «формирования групп добровольцев» с определенными техническими, медицинскими и военными навыками.

Стоит отметить, что рассылка пришла со странного адреса, который не совпадает с адресами правительства и министерств Новосибирской области. Ответственным за сбор информации о потенциальных «добровольцах» авторы фейка «назначили» министра сельского хозяйства области. Также вызывает вопросы нарисованная печать на документе и его номер. Судя по публикациям официальных нормативных актов правительства области, постановление губернатора №50 вышло уже 2 марта, а в документе от 4 марта указан №41. Кроме того, сам документ оформлен с нарушением требований официального документооборота.

Аналогичные сообщения 4 марта поступили в иркутские СМИ — это были распоряжения, якобы от лица губернатора Игоря Кобзева. Журналисты отмечают, что это не первый с начала года случай рассылки фейковых «официальных документов» от имени различных региональных и федеральных ведомств в Иркутской области. Ранее фейковые распоряжения операторам связи приходили от имени Роскомнадзора.

Будьте бдительны, пользуйтесь только проверенными, зарегистрированными и официальными источниками информации.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор региона Андрей Травников предупредил о фейках с приглашениями на видеоконференцию, которые рассылаются предпринимателям якобы от его имени.