ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Новосибирске

Теперь эта услуга стала доступна жителям Новосибирска, а также Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Екатеринбурга, Волгограда, Самары, Уфы, Тюмени, Красноярска и Владимира.

«Спрос на юани в столице Сибири постоянно растет – как у туристов, так и у предпринимателей, которые продолжают активно расширять коммерческие связи с Китаем. ПСБ запустил в Новосибирске покупку китайской валюты, чтобы дать всем желающим больше возможностей для инвестирования и для совершения стандартных финансовых операций», – отмечает Денис Голубев, вице-президент – управляющий Сибирским филиалом ПСБ.

В Новосибирске совершить валютно-обменные операции с китайским юанем можно в офисе банка по адресу ул. Серебренниковская, 37а.