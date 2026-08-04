Только половина дорог в Новосибирской области соответствует нормативам

Новосибирская область заняла 50-е место в рейтинге качества автодорог России. На конец 2025 года лишь 51,6% дорог региона соответствуют нормативам, при плотности 115 км дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км территории.

Лидеры рейтинга показывают значительно лучшие результаты. Первое место занимает Москва с показателем 100% качественных дорог. В пятерке лидеров также находятся:

Челябинская область

Республика Ингушетия

Севастополь

Ханты-Мансийский автономный округ

В этих регионах доля соответствующих нормативам дорог составляет 81,7-84,6%.

В общероссийском масштабе наблюдается положительная динамика улучшения качества дорог: с 50,4% в 2020 году показатель вырос до 55,2% к концу 2025 года. При этом региональные дороги соответствуют нормам в 56,3% случаев, а местные — в 54,7%.

Эксперты отмечают, что качество дорожной инфраструктуры напрямую влияет на экономическое развитие и качество жизни населения. Для улучшения ситуации в Новосибирской области необходимы дополнительные меры по ремонту и модернизации дорожной сети с привлечением федеральных программ.

Напомним, в ноябре 2023 года Контрольная-счетная палата Новосибирской области выявила, что число дорог, которые соответствуют нормативам, в регионе составляет 29,3%, а не 44,97% по официальной статистике. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщал аудитор Василий Круковский. Заместитель главы регионального Минтранса Игорь Миллер заявил, что расхождение данных КСП и официальной статистики связано с разными подходами к оценке ненормативного состояния.

В 2024 году Новосибирская область вошла в список аутсайдеров по доле дорог, не соответствующих нормативам.

Ранее редакция сообщала о том, что более 132 млн направят на дорогу к «Клюквенному» в Новосибирске.