Новосибирцы получат доступ к народным облигациям

Новосибирская область готовится к дебютному выпуску народных облигаций. Региональное правительство планирует привлечь 200 миллионов рублей от физических лиц через финансовую онлайн-платформу. Полученные средства направят на благоустройство парковых зон в Новосибирске.

Условия эмиссии утверждены приказом регионального Минфина. Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1000 рублей, срок обращения составит от одного до пяти лет. Владельцами смогут стать совершеннолетние налоговые резиденты РФ, а также наследники. При этом точные сроки размещения пока не раскрываются.

Этот шаг стал частью общероссийского тренда. В 2026 году о запуске похожих продуктов заявили уже семь субъектов федерации. Эксперты подчеркивают: выход регионов напрямую к деньгам населения — зрелая практика, которая позволяет диверсифицировать источники заимствований и снижать зависимость от банков.

Тем более что опыт в Сибири уже есть. Томская область выпускает такие бумаги с 2002 года, а в январе 2025 года разместила новый выпуск на 1 млрд рублей. В 2024 году Красноярск привлек 100 млн рублей на озеленение городских территорий.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев отметил, что такой механизм помогает областям получать «длинные» и стабильные средства от граждан.

— Выпуск облигаций для физических лиц — это не признак финансовой катастрофы, а распространенный и понятный инструмент. Регионы используют его для привлечения денег от населения на свои проекты, — пояснил эксперт изданию «Сибкрай».

На момент утверждения условий госдолг Новосибирской области составлял 132,4 млрд рублей. Из них 68,6 млрд приходилось на облигации, 42,8 млрд — на бюджетные кредиты, 10,5 млрд — на банковские. Одна из технических особенностей нового инструмента — возможность покупки без брокерского счета через мобильное приложение. Единственный значимый риск, который выделяют аналитики, — дефолт региона, однако в новейшей российской истории таких прецедентов не было.

Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко добавил, что инструмент создан для тех, кто хочет видеть осязаемые итоги своих вложений. По словам Александра Фалеева, ожидаемый диапазон доходности по облигациям может превысить 15% годовых.

Ранее редакция сообщала, что с 1 сентября новосибирцы получат доступ к цифровому рублю.