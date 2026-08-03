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Власть Общество Финансы

Новосибирцы получат доступ к народным облигациям

Автор: Оксана Мочалова

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Регион впервые выходит на рынок заимствований у физических лиц для благоустройства парков

Новосибирская область готовится к дебютному выпуску народных облигаций. Региональное правительство планирует привлечь 200 миллионов рублей от физических лиц через финансовую онлайн-платформу. Полученные средства направят на благоустройство парковых зон в Новосибирске.

Условия эмиссии утверждены приказом регионального Минфина. Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1000 рублей, срок обращения составит от одного до пяти лет. Владельцами смогут стать совершеннолетние налоговые резиденты РФ, а также наследники. При этом точные сроки размещения пока не раскрываются.

Этот шаг стал частью общероссийского тренда. В 2026 году о запуске похожих продуктов заявили уже семь субъектов федерации. Эксперты подчеркивают: выход регионов напрямую к деньгам населения — зрелая практика, которая позволяет диверсифицировать источники заимствований и снижать зависимость от банков.

Тем более что опыт в Сибири уже есть. Томская область выпускает такие бумаги с 2002 года, а в январе 2025 года разместила новый выпуск на 1 млрд рублей. В 2024 году Красноярск привлек 100 млн рублей на озеленение городских территорий.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев отметил, что такой механизм помогает областям получать «длинные» и стабильные средства от граждан.

— Выпуск облигаций для физических лиц — это не признак финансовой катастрофы, а распространенный и понятный инструмент. Регионы используют его для привлечения денег от населения на свои проекты, — пояснил эксперт изданию «Сибкрай».

На момент утверждения условий госдолг Новосибирской области составлял 132,4 млрд рублей. Из них 68,6 млрд приходилось на облигации, 42,8 млрд — на бюджетные кредиты, 10,5 млрд — на банковские. Одна из технических особенностей нового инструмента — возможность покупки без брокерского счета через мобильное приложение. Единственный значимый риск, который выделяют аналитики, — дефолт региона, однако в новейшей российской истории таких прецедентов не было.

Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко добавил, что инструмент создан для тех, кто хочет видеть осязаемые итоги своих вложений. По словам Александра Фалеева, ожидаемый диапазон доходности по облигациям может превысить 15% годовых.

Ранее редакция сообщала, что с 1 сентября новосибирцы получат доступ к цифровому рублю.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Власть Общество Финансы

Регионы : Новосибирская область

Теги : ценные бумаги облигации инвестиции

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Больше всего за полгода подешевели молоко и сметана. Пастеризованное молоко в начале января стоило 107 рублей 86 копеек, а в июле — 100 рублей 23 копейки. Снижение составило 7 рублей 63 копейки, или 7%. Сметана подешевела с 322 рублей 45 копеек до 301 рубля — минус 21 рубль 45 копеек, или 6,6%. Кефир потерял в цене около 4%: в январе он стоил 98 рублей 53 копейки, в июле — 98 рублей 53 копейки. Творог подешевел с 497 рублей 85 копеек до 485 рублей 44 копеек — снижение на 12 рублей 41 копейку, или 2,5%.

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Роман Мерцалов, заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ отметил, что компании и индивидуальные предприниматели Новосибирской области демонстрируют стабильно высокий интерес к размещению средств на депозитах. Это связано с выгодными процентными ставками и гибкостью наших депозитных продуктов, разработанных с учетом потребностей бизнеса любого масштаба. Помимо получения пассивного дохода, значимым фактором является удобство дистанционного управления счетами. Клиенты могут открывать депозиты онлайн, используя интернет-банк «ПСБ Бизнес» или мобильное приложение, без необходимости посещения отделения банка.

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