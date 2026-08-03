Верховный суд легализовал гостевые дома на участках под ИЖС

Высшая судебная инстанция России поставила точку в споре, который волновал многих владельцев частных домов, сдающих комнаты туристам. Суд подтвердил, что для использования индивидуального жилого дома в качестве гостевого не требуется менять вид разрешенного использования земли.

Поводом для разбирательства послужил иск одной из местных администраций к собственникам дома, которые сдавали в нем комнаты. Чиновники настаивали, что участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а коммерческая деятельность на нем недопустима. Кроме того, муниципалитет заявлял, что эксплуатация такого объекта якобы создает угрозу для жизни и здоровья людей и наносит ущерб окружающей среде.

Сначала суд первой инстанции встал на сторону владельцев, но затем апелляция и кассация отменили это решение, признав использование участка незаконным. Однако собственники не согласились и обратились в Верховный суд. Они указали, что к моменту пересмотра дела уже вступил в силу специальный закон, который регулирует работу гостевых домов в рамках эксперимента.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения нижестоящих инстанций и оставила в силе первоначальный вердикт. Судьи разъяснили, что согласно Федеральному закону, менять целевое назначение земли для предоставления услуг временного проживания в своем доме не требуется.

— Целью специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов является создание благоприятных условий для развития туриндустрии, — отметили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, с 1 января 2026 года в четырех сибирских регионах — участниках эксперимента (Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская и Кемеровская области) — сдавать гостевые дома без включения в специальный реестр и получения идентификационного номера запрещено.

За работу без регистрации предусмотрены штрафы: для должностных лиц и ИП — от 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 450 тысяч рублей. Например, в Кузбассе из примерно 800 объектов, имеющих признаки гостевых домов, в реестр на середину 2026 года включены только 124.

Таким образом, решение Верховного суда снимает один важный барьер — вопрос о целевом назначении земли, но не освобождает владельцев от обязательной процедуры регистрации в рамках действующего эксперимента.

Ранее редакция сообщала, что аренду машин и автодомов назвали будущим для туризма в Сибири.