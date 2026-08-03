Новосибирская область готовится к празднику

Губернатор Андрей Травников проверил готовность профильных структур к предстоящему Дню физкультурника в регионе. Он призвал коллег активно поддержать мероприятия, посвященные этому дню, и продолжать продвигать здоровый образ жизни среди населения. Доклад «День физкультурника и другие инструменты вовлечения населения в занятия физической культурой на территории региона» представил и.о. министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль.

Традиционно День физкультурника отмечается во вторую субботу августа. Для Новосибирской области это значимое событие, объединяющее спортсменов, тренеров, специалистов спортивной сферы и всех жителей, приверженных активному образу жизни. Центральной площадкой празднования в Новосибирске 8 августа станет Михайловская набережная Оби. С 10:00 до 15:00 гостей ожидает разнообразная программа, включающая торжественное открытие, шествие спортивных организаций, спартакиаду для работников отрасли, спортивные соревнования, презентации спортивных школ, фитнес-фестиваль, показательные выступления и награждение лучших специалистов.

В рамках праздника будет организована зона для выполнения нормативов комплекса ГТО. В целом, по области запланировано свыше 150 мероприятий, посвященных Дню физкультурника, включая соревнования, конкурсы, мастер-классы и фестивали ГТО в районах и округах.

Число жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в регионе неуклонно растет. К 1 января 2026 года этот показатель превысил 1,6 миллиона человек. Особое внимание уделяется развитию любительского и массового спорта. В 2026 году запланировано около 290 соответствующих мероприятий. Хоккей является ярким примером развития любительского спорта, которым в регионе занимаются более 11 500 человек, а в соревнованиях участвуют свыше 100 любительских команд.

Комплекс ГТО также играет важную роль в вовлечении граждан в физическую активность. В регионе действуют 40 центров тестирования и более 100 площадок ГТО. В 2026 году планируется создание еще 12 таких площадок, 5 из которых уже готовы. За первое полугодие 2026 года проведено 249 мероприятий ГТО, в которых приняли участие более 46 тысяч человек, а 27,6 тысяч получили знаки отличия.