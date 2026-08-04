Новосибирские предприниматели готовят иски к Wildberries о возмещении убытков

Есть пострадавшие

Новосибирские предприниматели (селлеры), работающие с маркетплейсом Wildberries, пострадали от беспилотников, которые атакуют склады и распределительные центры компании. Об этом редакции рассказали несколько участников местного рынка.

— Пострадавшие есть среди малых, средних и крупных компаний. Общей статистики нет. Цифры меняются постоянно. Но в среднем самые мелкие получают по 20 тысяч, остальные — пока ничего, — пояснил эксперт, знакомый с ситуацией.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина сообщила редакции, что в бюро поступают обращения от селлеров с просьбой проконсультировать, как им действовать в сложившейся ситуации.

— Застрахованных нет вообще: бизнес просто не догадался заключить такие договоры, так как не было прецедентов. В целом по России я слышала только про одного такого селлера, но и у него была страховка от повреждения товара осколками, а это не тот случай. Сейчас же страховщики вряд ли будут выдавать такие страховки, так как слишком велики риски, а если и пойдут на этот шаг, то цена на такие полисы будет космическая и поставщикам/селлерам придется серьезно подумать, смогут ли они ее включить в стоимость товаров, — комментирует собеседница редакции.

Собирайте документы

Наталья Пинигина сомневается, что бизнес что-то сможет получить от маркетплейса, так как Wildberries в договорах включил атаки БПЛА «в обстоятельства непреодолимой силы», которые являются форс-мажором. Тем не менее она рекомендует пострадавшим предпринимателям не паниковать и максимально оперативно оформить все необходимые документы:

описать потерянный товар;

посчитать его стоимость;

получить справку об ущербе, в том числе в Торгово-промышленной палате, если возникнут нюансы с расчетами или сомнения относительно рыночной стоимости товара;

предъявить претензию маркетплейсу;

обратиться в суд при наличии договорных оснований.

— Понятно, что после всех ЧП на складах Wildberries будут возбуждены уголовные дела и назначена экспертиза, в рамках которой будет оцениваться соответствие зданий всем требованиям пожарной безопасности, не было ли там нарушений, способствующих распространению огня или увеличению ущерба, допустил ли Wildberries другие оплошности, — комментирует Наталья Пинигина.

Кроме того, пакет документов необходим, чтобы включить потерянный товар в расходы. Оказалось, что не все предприниматели, работающие по упрощенной форме налогообложения, сегодня могут это сделать.

— Законодательством сейчас это не предусмотрено, так как никто не предполагал, что такое возможно. Сейчас «Опора России» уже сформировала соответствующие законодательные инициативы и направила их в правительство РФ и федеральным законодателям. Думаю, что эту проблему решат быстро, возможно, отрегулируют какими-то поправками в Налоговый кодекс, — говорит собеседница редакции.

Меры поддержки бизнеса

В качестве поддержки пострадавших селлеров «Опора России» предлагает вернуться к мерам, зарекомендовавшим себя во время пандемии: предоставление налоговых каникул и арендных каникул для тех, кто арендует муниципальные и государственное имущество.

— У нас в стране за безопасность отвечает государство, а мы за это платим налоги и вправе рассчитывать, что понесенный ущерб будет компенсирован. По аналогии с ситуациями, которые возникают во время стихийных бедствий, — говорит Наталья Пинигина.

Кроме того, «Опора России» рекомендует предпринимателям, обращавшимся в банки за кредитами на закупку товара, расходников, подать заявления на кредитные каникулы.

— С этим предложением мы также обратились в правительство РФ, чтобы обязать банки выносить решения о кредитных каникулах. Мы считаем, что атака БПЛА — этот форс-мажор, как и локдаун, который произошел не по вине конкретных поставщиков, покупателей или маркетплейсов, поэтому вполне можно повторить меры поддержки. Во время пандемии они помогли многим предпринимателям хотя бы остаться на плаву и дали им время для планирования финансов, поиска выхода из сложившейся ситуации, — говорит Пинигина.

В обращении к банкам речь также идет о частичной реструктуризации задолженности с учетом уменьшения процента.

— Даже процент «в минус» для предпринимателей сегодня будет серьезным подспорьем. Особенно учитывая, что на маркетплейсе в основном торговал малый и средний бизнес. Для сохранения бизнеса, который пострадал, нужны реальные меры поддержки, иначе мы получим волну банкротств и раскручивание инфляции, — предупреждает она.

Еще одно предложение — введение режима обязательного страхования по льготным ценам, по аналогии с ОСАГО.

— Маркетплейсы, которые неожиданно стали источниками повышенной опасности, должны страховать свои риски, чтобы были ресурсы для покрытия возможных убытков. Понятно, что они их будут перекладывать на селлеров, а те на конечных потребителей, но этот процесс нужно запустить. Тогда хотя бы будут понятны правила игры, — говорит Наталья Пинигина.

Впрочем она не исключает, что по результатам атак Wildberries, скорее всего, тоже будет обращаться за помощью к государству.

Оценка ущерба

По данным Forbes, которое ссылается на ведущего аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко, потенциальные потери селлеров Wildberries оцениваются в 215–280 млрд рублей (без учета удара по складу компании под Владимиром). В самом маркетплейсе ущерб, нанесенный компании и предпринимателям в результате атак, не называют. Гендиректор экосистемы сервисов для продавцов на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников не исключает, что речь может идти о нескольких сотнях тысяч предпринимателей.

Новосибирский бизнес отмечал, что может потерять до 50% своих товаров из-за атак БПЛА на Wildberries. При этом малый бизнес региона больше рассчитывает на себя и своих покупателей, чем на компенсации.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнес выступил против продажи своих товаров с горевших складов WB. Предприниматели хотят, чтобы маркетплейс предоставил им акты инвентаризации.