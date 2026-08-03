Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Медицина Общество

В Новосибирске не исключают рост заболеваемости менингитом

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В 2025 году показатель почти вдвое превысил среднемноголетний уровень за предшествующие пять лет

Цикличный рост

Врачи призывают новосибирцев прививаться от менингококовой инфекции. Статистика заболевших растет в регионе растет. В 2025 году в области было зарегистрировано 23 случая заболевания — 14 из них взрослые, а также 9 детей. В 2025 году в регионе также было зафиксировано 2 летальных исхода, один из них — у ребенка.

По данным управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе составил 0,82 на 100 тысяч населения и почти вдвое превысил среднемноголетний уровень за предшествующие пять лет (0,45 на 100 тысяч), но снизился, по сравнению с 2024 годом (30 случаев). Больше всего заболевших выявлено в Новосибирске (15 человек).

— Цикличность течения эпидемического процесса менингококковой инфекции всегда характеризовалась периодическими подъемами и спадами. Чередование четких временных периодов подъема и спада заболеваемости указывает на начало очередного периодического подъема заболеваемости менингококковой инфекцией в Новосибирской области. На осложнение эпидемиологической ситуации указывает постепенное изменение серогрупповой характеристики штаммов менингококка, выделенных из ликвора и (или) крови больных ГФМИ и формирование монопрофильного по серогрупповой характеристике пейзажа штаммов менингококка с одновременным увеличением показателей заболеваемости, — говорится в документе, опубликованном на сайте Управления Роспотребнадзора региона.

При этом наиболее высокие показатели заболеваемости в 2025 году по-прежнему регистрировались у детей первых лет жизни: среди детей до одного года — 3,86 случая на 100 тысяч населения, среди детей 1-2 лет — 3,36, что значительно выше общего показателя заболеваемости по области.

Эксперты напоминают, что в возрасте до одного года дети наиболее уязвимы. Менингококковая инфекция у них протекает стремительно и тяжело: летальность при ее генерализованных формах достигает до 30%, причем инфекция может унести жизнь здорового ребенка в течение суток. Даже при успешном лечении в каждом четвертом случае (28%) развиваются инвалидизирующие последствия.

Треть прироста дали мигранты

Стоит отметить, что по данным Государственного доклада Роспотребнадзора по итогам 2025 года, заболеваемость генерализованными (тяжелыми) формами менингококковой инфекции (ГФМИ) в целом по России также выросла — в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и в 2,5 раза превысила среднемноголетний уровень.

— В структуре заболевших ГФМИ в 2025 году порядка 36 % пришлось на трудовых мигрантов, прибывших из стран ближнего зарубежья и осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, у которых отсутствует иммунитет к штаммам менингококка серогруппы А, циркулирующим на территории Российской Федерации. У 80 % заболевших мигрантов выявлялся менингококк этой серогруппы, — отмечается в докладе федерального ведомства.

При этом динамика числа положительных находок штаммов серогруппы W в стране в целом не имеет тенденции к снижению.

В докладе регионального Роспотребнадзора информация о наличии трудовых мигрантов среди заболевших взрослых, не приводится.

Охват вакцинацией растет

Напомним, в марте 2026 года сообщалось, что Новосибирская область закупает более 40 тысяч доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y. На эти цели из бюджета было выделено более 139 миллионов рублей.  Ранее закупки были не такими масштабными. В 2026 году министерством здравоохранения запланирована вакцинация против менингококковой инфекции с 6 недель 1500 детей с учетом кратности (по 4 дозы на человека).

В 2025 году по региону было привито против менингококковой инфекции 24040 человек, в т. ч. 14108 детей. Выполнение плана составило 120,2%, среди детского населения – 128,2%.

В целом по России в 2025 году вакцины против менингококковой инфекции поставили 608 706 человек (+17,4 %). Количество вакцинированных детей составило 324200 (+5,3%).

Всего в 2025 году в стране было привито 54 788 мигрантов, из них 79 % — в Москве.

Ранее редакция сообщала о том, что со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом. Добиться стабильного спада статистики по ИППП медики рассчитывают только к 2030 году. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы

Рубрики : Медицина Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Менингит вакцинация

896
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцы получат доступ к народным облигациям
Следующая статья
Экс-замглаве ТУАД Новосибирской области Громенко грозит 10 лет колонии

Верховный суд легализовал гостевые дома на участках под ИЖС

Автор: Оксана Мочалова

Высшая судебная инстанция России поставила точку в споре, который волновал многих владельцев частных домов, сдающих комнаты туристам. Суд подтвердил, что для использования индивидуального жилого дома в качестве гостевого не требуется менять вид разрешенного использования земли.

Поводом для разбирательства послужил иск одной из местных администраций к собственникам дома, которые сдавали в нем комнаты. Чиновники настаивали, что участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а коммерческая деятельность на нем недопустима. Кроме того, муниципалитет заявлял, что эксплуатация такого объекта якобы создает угрозу для жизни и здоровья людей и наносит ущерб окружающей среде.

Читать полностью

Импорт арбузов в Сибирь увеличился почти в три раза

Автор: Артем Рязанов

В первом полугодии 2026 года в Сибирский федеральный округ было ввезено свыше 12 тысяч тонн импортных арбузов. Это в 2,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, отметили в Сибирском таможенном управлении.

Шесть с половиной тысяч тонн арбузов, что составляет более половины всего объема, поставили новосибирские предприниматели. Компании Омской области и Красноярского края внесли свой вклад в размере 18% и 14% соответственно.

Читать полностью

Новосибирцы получат доступ к народным облигациям

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область готовится к дебютному выпуску народных облигаций. Региональное правительство планирует привлечь 200 миллионов рублей от физических лиц через финансовую онлайн-платформу. Полученные средства направят на благоустройство парковых зон в Новосибирске.

Условия эмиссии утверждены приказом регионального Минфина. Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1000 рублей, срок обращения составит от одного до пяти лет. Владельцами смогут стать совершеннолетние налоговые резиденты РФ, а также наследники. При этом точные сроки размещения пока не раскрываются.

Читать полностью

В течение июля сотни жителей Новосибирска пять раз оставались без света

Автор: Юлия Данилова

Жители Бронных переулков в Новосибирске жалуются на регулярные отключения электричества. Только долгосрочные отключения фиксируются по несколько раз в месяц:

Плюс люди пишут в соцсетях, что есть и краткосрочные перебои, а также падение напряжения. Жители переулков жалуются, что у них выходят из строя бытовые приборы, отключаются насосы, нет воды, газа. Зимой при отключении электричества не работают газовые и электрические котлы.

Читать полностью

На тротуарах Новосибирска появятся роботы-доставщики

Автор: Юлия Данилова

Проект нового экспериментального правового режима (ЭПР) о единых требованиях и правилах для роботов-доставщиков (роверов) направлен в правительство РФ. Он получил одобрение в Минэкономики, МВД, Минтрансе и ФСО. Об этом сообщили сразу несколько федеральных СМИ, ознакомившихся с документом. В публичном доступе его пока нет.

По данным «Коммерсанта», ЭПР будет действовать в 35 регионах России. Перед публикацией материала редакции Infopro54 не удалось найти их перечень. Однако, муниципальный портал «Новосибирские новости» утверждает, что роверы будут тестироваться в Новосибирске.

Читать полностью

В Новосибирской области сливочное масло с начала года подешевело на 12,2%

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области фиксируют снижение цен на молочную продукцию. Согласно данным Новосибирскстата, стоимость большинства товаров этой категории уменьшается практически еженедельно. Редакция Infopro54 сравнила цены на начало января и на 27 июля 2026 года и выяснила, на сколько подешевела молочка, и с чем это связано.

Больше всего за полгода подешевели молоко и сметана. Пастеризованное молоко в начале января стоило 107 рублей 86 копеек, а в июле — 100 рублей 23 копейки. Снижение составило 7 рублей 63 копейки, или 7%. Сметана подешевела с 322 рублей 45 копеек до 301 рубля — минус 21 рубль 45 копеек, или 6,6%. Кефир потерял в цене около 4%: в январе он стоил 98 рублей 53 копейки, в июле — 98 рублей 53 копейки. Творог подешевел с 497 рублей 85 копеек до 485 рублей 44 копеек — снижение на 12 рублей 41 копейку, или 2,5%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

Верховный суд легализовал гостевые дома на участках под ИЖС

Власть

Уборочная кампания началась в Новосибирской области

Общество

Импорт арбузов в Сибирь увеличился почти в три раза

Право&Порядок

Экс-замглаве ТУАД Новосибирской области Громенко грозит 10 лет колонии

Медицина Общество

В Новосибирске не исключают рост заболеваемости менингитом

Власть Общество Финансы

Новосибирцы получат доступ к народным облигациям

Телекоммуникации

Новосибирская область стала лидером антирейтинга по числу DDoS-атак в СФО

Власть Город Общество

В течение июля сотни жителей Новосибирска пять раз оставались без света

Власть

Новосибирская область готовится к празднику

Бизнес Власть Город Инновации

На тротуарах Новосибирска появятся роботы-доставщики

Общество Экономика

В Новосибирской области сливочное масло с начала года подешевело на 12,2%

В Новосибирске объем сбережений клиентов-юрлиц ПСБ вырос в июле на треть

Бизнес Медицина Общество Промышленность

Промышленность стала драйвером зарплатной инфляции в Новосибирской области

Общество

Новосибирский DoubleTree by Hilton отключили от международной сети отелей

Бизнес Власть

Новосибирскому производителю пива добавили почти 400 млн рублей налогов

Общество

Новосибирские школы введут лимит на внеурочную деятельность в новом учебном году

Общество

Глава СКР взял на контроль расселение столетнего аварийного дома в Новосибирске

Общество Право&Порядок

В Новосибирской области юрлицо заставляют убрать сорняки на 855 га сельхозземель

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Август 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности