В Новосибирске не исключают рост заболеваемости менингитом

Цикличный рост

Врачи призывают новосибирцев прививаться от менингококовой инфекции. Статистика заболевших растет в регионе растет. В 2025 году в области было зарегистрировано 23 случая заболевания — 14 из них взрослые, а также 9 детей. В 2025 году в регионе также было зафиксировано 2 летальных исхода, один из них — у ребенка.

По данным управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе составил 0,82 на 100 тысяч населения и почти вдвое превысил среднемноголетний уровень за предшествующие пять лет (0,45 на 100 тысяч), но снизился, по сравнению с 2024 годом (30 случаев). Больше всего заболевших выявлено в Новосибирске (15 человек).

— Цикличность течения эпидемического процесса менингококковой инфекции всегда характеризовалась периодическими подъемами и спадами. Чередование четких временных периодов подъема и спада заболеваемости указывает на начало очередного периодического подъема заболеваемости менингококковой инфекцией в Новосибирской области. На осложнение эпидемиологической ситуации указывает постепенное изменение серогрупповой характеристики штаммов менингококка, выделенных из ликвора и (или) крови больных ГФМИ и формирование монопрофильного по серогрупповой характеристике пейзажа штаммов менингококка с одновременным увеличением показателей заболеваемости, — говорится в документе, опубликованном на сайте Управления Роспотребнадзора региона.

При этом наиболее высокие показатели заболеваемости в 2025 году по-прежнему регистрировались у детей первых лет жизни: среди детей до одного года — 3,86 случая на 100 тысяч населения, среди детей 1-2 лет — 3,36, что значительно выше общего показателя заболеваемости по области.

Эксперты напоминают, что в возрасте до одного года дети наиболее уязвимы. Менингококковая инфекция у них протекает стремительно и тяжело: летальность при ее генерализованных формах достигает до 30%, причем инфекция может унести жизнь здорового ребенка в течение суток. Даже при успешном лечении в каждом четвертом случае (28%) развиваются инвалидизирующие последствия.

Треть прироста дали мигранты

Стоит отметить, что по данным Государственного доклада Роспотребнадзора по итогам 2025 года, заболеваемость генерализованными (тяжелыми) формами менингококковой инфекции (ГФМИ) в целом по России также выросла — в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и в 2,5 раза превысила среднемноголетний уровень.

— В структуре заболевших ГФМИ в 2025 году порядка 36 % пришлось на трудовых мигрантов, прибывших из стран ближнего зарубежья и осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, у которых отсутствует иммунитет к штаммам менингококка серогруппы А, циркулирующим на территории Российской Федерации. У 80 % заболевших мигрантов выявлялся менингококк этой серогруппы, — отмечается в докладе федерального ведомства.

При этом динамика числа положительных находок штаммов серогруппы W в стране в целом не имеет тенденции к снижению.

В докладе регионального Роспотребнадзора информация о наличии трудовых мигрантов среди заболевших взрослых, не приводится.

Охват вакцинацией растет

Напомним, в марте 2026 года сообщалось, что Новосибирская область закупает более 40 тысяч доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y. На эти цели из бюджета было выделено более 139 миллионов рублей. Ранее закупки были не такими масштабными. В 2026 году министерством здравоохранения запланирована вакцинация против менингококковой инфекции с 6 недель 1500 детей с учетом кратности (по 4 дозы на человека).

В 2025 году по региону было привито против менингококковой инфекции 24040 человек, в т. ч. 14108 детей. Выполнение плана составило 120,2%, среди детского населения – 128,2%.

В целом по России в 2025 году вакцины против менингококковой инфекции поставили 608 706 человек (+17,4 %). Количество вакцинированных детей составило 324200 (+5,3%).

Всего в 2025 году в стране было привито 54 788 мигрантов, из них 79 % — в Москве.

Ранее редакция сообщала о том, что со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом. Добиться стабильного спада статистики по ИППП медики рассчитывают только к 2030 году.