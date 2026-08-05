Министра транспорта Новосибирской области будут согласовывать в Москве

Минтранс России будет участвовать в согласовании кандидатур региональных министров транспорта. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

— Наша общая цель – добиваться ощутимых изменений в повседневной жизни людей, путем планомерного развития транспортной инфраструктуры. Участие Минтранса в согласовании кандидатур региональных министров транспорта — важнейший инструмент выстраивания слаженной совместной работы, — подчеркнул министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, такой подход позволит синхронизировать стратегические приоритеты федерального и регионального уровней, учитывая специфику отдельных территорий.

— Нововведение, касающееся процедуры согласования кандидатур региональных министров транспорта, направлено на обеспечение единства управления транспортной системой страны с одновременным сохранением полномочий, предоставленных субъектам, — пояснили в ведомстве.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Генеральный директор Союза Российских городов, член Общественной Палаты, член Общественного совета при Минтрансе России Андрей Максимов отмечает, что основная часть вопросов транспортной политики сегодня относится к совместному ведению федерации и ее субъектов.

В НИУ ВШЭ напомнили, что с 2021 года согласование кандидатур реализуется Минздравом и Минэнерго. Минюст России участвует в согласовании, но только в специфической сфере — когда речь идёт о руководителях региональных органов, которые занимаются вопросами юстиции на местах (например, управлений Минюста, связанных с регистрацией актов гражданского состояния).

Стоит отметить, что депутаты регионального парламента Новосибирской области сейчас согласовывают кандидатуры на должность первого заместителя губернатора, министра финансов и налоговой политики, министра строительства, министра транспорта и дорожного хозяйства, а также министра сельского хозяйства.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский был назначен на эту должность в апреле 2017 года.

Ранее редакция сообщала о том, что на федеральном уровне также хотят устанавливать предельный уровень стоимости проезда в общественном транспорте в регионах.