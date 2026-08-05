Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

От регоператора Новосибирска потребовали погасить долги на два миллиарда

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Задолженность должна быть погашена до середины августа

Росприроднадзор предъявил новосибирскому региональному оператору АО «Спецавтохозяйство» (САХ) требование о погашении задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 в общей сумме 2,2 млрд рублей. Соответствующий документ выложил в публичном доступе общественник Евгений Митрофанов.

Судя по требованию, предприятие накопило за размещение ТКО и отходов производства, выбросы в атмосферу от стационарных источников, с учетом пени более 83 млн рублей. Доначисления по разным формам проверок на начало марта 2026 года составили еще 2,1 млрд.

Требование направлено «САХ» 31 июля.

— Получатель должен погасить имеющуюся задолженность в течение 15 календарных дней с момента его получения. Об оплате задолженности необходимо сообщил в Сибирское межрегиональное управление Роспотребнадзора, — подчеркивается в документе.

В пресс-службе регоператора в ответ на запрос Infopro54 пояснили, что АО «САХ» не согласно с требованием Росприроднадзора о выплате 2,14 млрд рублей за негативное воздействие на окружающую среду в 2025 году.

— Позиция ведомства будет оспорена в судебном порядке, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Напомним, доход АО «Спецавтохозяйство» за 2025 год без учета субсидий составил почти 4,6 млрд рублей. Из них выручка от основного вида деятельности — 4,69 млрд рублей. Это на 5% выше плана и на 12% выше показателей 2024 года. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента в феврале 2026 года сообщал генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов.

Кредиторская задолженность САХ на 31 декабря 2025 года составляла 1,6 млрд рублей. За 2026-2027 годы предприятию также предстоит погасить кредитные обязательства на 138 млн.

На 2026 год прогноз по доходам «САХ» без учета субсидий составляет 4,89 млрд рублей. При этом расходная часть «САХ» расчетно оценивалась в 6,267 млрд рублей, то есть даже с учетом субсидии в начале года регион уже планировал кредиторскую задолженность в 1,5 млрд.

В ходе внеочередного заседания комитета по ЖКХ в октябре отмечалось, что текущий тарифа для населения на вывоз ТКО в Новосибирской области составляет 89 рублей с человека, а требуемый, с учетом всех затрат регоператора, 130-140 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце 2025 года было передано из муниципальной в региональную собственность.

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Спецавтохозяйство задолженность вывоз мусора

78
0
0
Предыдущая статья
Министра транспорта Новосибирской области будут согласовывать в Москве

Министра транспорта Новосибирской области будут согласовывать в Москве

Автор: Юлия Данилова

Минтранс России будет участвовать в согласовании кандидатур региональных министров транспорта. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

— Наша общая цель – добиваться ощутимых изменений в повседневной жизни людей, путем планомерного развития транспортной инфраструктуры. Участие Минтранса в согласовании кандидатур региональных министров транспорта — важнейший инструмент выстраивания слаженной совместной работы, — подчеркнул министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Читать полностью

В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с пешеходной зоной на улице Ленина

Автор: Юлия Данилова

Напомним, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев еще в феврале 2025 года сообщил о принципиальном решении полностью перекрыть участок самой популярной улицы города на отрезке от площади Ленина до улицы Урицкого. Он подчеркивал, что план реализации проекта уже готов, в 2025 году планируется завершить разработку дизайн-проекта комплексного благоустройства и проектно-сметной документации.

— Начало работ по созданию проектно-сметной документации — 2026 год, может быть, конец 2025-го. Но реально к работам мы приступим не ранее 2026 года. Очень большая работа предстоит, но такая знаковая улица нашему городу нужна, — говорил Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Независимые АЗС Новосибирска получают до 20% топлива, прописанного в контрактах

Автор: Артем Рязанов

Ситуация на топливном рынке Новосибирской области остается напряженной, сообщил Infopro54 руководитель регионального отделения Российского топливного союза (РТС) Сергей Лацких.

— «Газпромнефть» по существующим договорам и контрактам с независимыми АЗС сегодня поставляет в регион всего от 10% до 20% необходимых объёмов топлива, — отмечает эксперт.

Читать полностью

Губернатор поблагодарил новосибирских строителей за вклад в развитие региона

Высокопоставленные лица, включая первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова, губернатора Андрея Травникова и депутата Государственной Думы Александра Аксёненко, отметили значимость труда строителей для укрепления экономики и прогресса региона, а также поздравили их с Днём строителя.

Мероприятие прошло в Академгородке, на территории строящейся музыкальной школы – крупнейшей в истории Новосибирской области. Ожидается, что школа распахнет свои двери для учеников уже через месяц.

Читать полностью

Самые популярные у предпринимателей сферы бизнеса назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За первое полугодие 2026 года в Новосибирской области было создано 13616 юрлиц и новых ИП, на 8,69% больше, чем годом ранее. При этом количество ликвидированных компаний и ИП составило 13149, на 16,6% больше, чем годом ранее. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили эксперты сервиса Контур.Фокус.

В отличии от первого полугодия 2025 года, в 2026 новым игрокам не удалось перекрыть вымывание с рынка компаний розничной торговли, работающих через почту и онлайн, то есть сегмента e-commerсe. Для сравнения, за 6 месяцев 2025 года в регионе было открыто 1216 предприятий этой сферы, а в первом полугодии 2026 — 934. Ликвидировано 1013 и 1255 соответственно.

Читать полностью

Летний марафон скидок в ГК «Расцветай — до 16 августа

✅ военнослужащим и участникам СВО — специальные условия;**

✅ врачам, учителям, МЧС и другим работникам бюджетных организаций — специальные предложения;**

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

От регоператора Новосибирска потребовали погасить долги на два миллиарда

Власть Отставки и назначения

Министра транспорта Новосибирской области будут согласовывать в Москве

Власть Город Общество

В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с пешеходной зоной на улице Ленина

Бизнес Власть

Независимые АЗС Новосибирска получают до 20% топлива, прописанного в контрактах

Власть

Губернатор поблагодарил новосибирских строителей за вклад в развитие региона

Бизнес Общество

Самые популярные у предпринимателей сферы бизнеса назвали в Новосибирске

Недвижимость

Летний марафон скидок в ГК «Расцветай — до 16 августа

Недвижимость Общество

Проект нового микрорайона на улице Кирова утвердили в Новосибирске

Бизнес Промышленность

Новосибирские компании произвели косметики на два миллиарда рублей

Власть Финансы

Криптовалюта в России официально стала имуществом

Недвижимость

Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

Власть Общество

Ночные маршруты автобусов предлагают ввести в Новосибирской области

Право&Порядок

Новосибирец пытался провезти из Таиланда кондитерские изделия с наркотиками

Бизнес Власть

Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Бизнес Власть Недвижимость

Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Общество

Премьер-министру Мишустину показали проект нового аэропорта Горно-Алтайска

Общество

Новосибирские аграрии подтверждают нормализацию ситуации с топливом

Общество

Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Август 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности