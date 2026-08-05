От регоператора Новосибирска потребовали погасить долги на два миллиарда

Росприроднадзор предъявил новосибирскому региональному оператору АО «Спецавтохозяйство» (САХ) требование о погашении задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 в общей сумме 2,2 млрд рублей. Соответствующий документ выложил в публичном доступе общественник Евгений Митрофанов.

Судя по требованию, предприятие накопило за размещение ТКО и отходов производства, выбросы в атмосферу от стационарных источников, с учетом пени более 83 млн рублей. Доначисления по разным формам проверок на начало марта 2026 года составили еще 2,1 млрд.

Требование направлено «САХ» 31 июля.

— Получатель должен погасить имеющуюся задолженность в течение 15 календарных дней с момента его получения. Об оплате задолженности необходимо сообщил в Сибирское межрегиональное управление Роспотребнадзора, — подчеркивается в документе.

В пресс-службе регоператора в ответ на запрос Infopro54 пояснили, что АО «САХ» не согласно с требованием Росприроднадзора о выплате 2,14 млрд рублей за негативное воздействие на окружающую среду в 2025 году.

— Позиция ведомства будет оспорена в судебном порядке, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Напомним, доход АО «Спецавтохозяйство» за 2025 год без учета субсидий составил почти 4,6 млрд рублей. Из них выручка от основного вида деятельности — 4,69 млрд рублей. Это на 5% выше плана и на 12% выше показателей 2024 года. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента в феврале 2026 года сообщал генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов.

Кредиторская задолженность САХ на 31 декабря 2025 года составляла 1,6 млрд рублей. За 2026-2027 годы предприятию также предстоит погасить кредитные обязательства на 138 млн.

На 2026 год прогноз по доходам «САХ» без учета субсидий составляет 4,89 млрд рублей. При этом расходная часть «САХ» расчетно оценивалась в 6,267 млрд рублей, то есть даже с учетом субсидии в начале года регион уже планировал кредиторскую задолженность в 1,5 млрд.

В ходе внеочередного заседания комитета по ЖКХ в октябре отмечалось, что текущий тарифа для населения на вывоз ТКО в Новосибирской области составляет 89 рублей с человека, а требуемый, с учетом всех затрат регоператора, 130-140 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце 2025 года было передано из муниципальной в региональную собственность.