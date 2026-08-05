В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с пешеходной зоной на улице Ленина

Напомним, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев еще в феврале 2025 года сообщил о принципиальном решении полностью перекрыть участок самой популярной улицы города на отрезке от площади Ленина до улицы Урицкого. Он подчеркивал, что план реализации проекта уже готов, в 2025 году планируется завершить разработку дизайн-проекта комплексного благоустройства и проектно-сметной документации.

— Начало работ по созданию проектно-сметной документации — 2026 год, может быть, конец 2025-го. Но реально к работам мы приступим не ранее 2026 года. Очень большая работа предстоит, но такая знаковая улица нашему городу нужна, — говорил Максим Кудрявцев.

Осенью прошлого года главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин анонсировал завершение конкурса по актуализации проекта до конца 2025 года, старт его практической реализации также предполагался на 2026 год. Штурбабин пояснял, что ведется работа над методологией процесса, включая обсуждение дизайна и формата конкурсного отбора.

Несмотря на озвученные планы, проведение конкурса в ближайшее время не состоится, выяснил Сибкрай.ru.

— Закупочные процедуры не объявлены и не планируются до тех пор, пока не будет решен вопрос с привлечением инвестора, — пояснили в ответ на запрос издания в департаменте строительства и архитектуры мэрии.

Речь идет о договоре на подготовку проектно-сметной документации для общественной территории «Транзитно-рекреационная зона по улице Ленина». При этом, судя по ответу, пешеходная территория увеличена — от площади Ленина до проспекта Димитрова с включением самой площади. В городской администрации подчеркивают, что конкурсный формат позволит привлечь к работе ведущие профильные организации и консорциумы, что гарантирует разработку проектов высокого архитектурно-художественного уровня.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы». Лучшую концепцию представят в августе текущего года. В 2025 году обновление центра Новосибирска протестировали на территории, прилегающей к театру кукол.