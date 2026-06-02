Русфонд собирает средства на операцию для ребенка с несовершенным остеогенезом

У Виталика Бондарева тяжелое врожденное заболевание – очень хрупкие кости. Первый перелом произошел, когда ему было три месяца, а потом переломы рук и ног стали следовать один за другим.

— С 2018 года сына лечат в московской клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic). Много раз он проходил курсы терапии для укрепления костей и физическую реабилитацию, также ему сделали несколько сложных операций по установке и замене специальных штифтов в кости предплечья, бедер и голеней. Благодаря такому комплексному лечению Виталик стал значительно активнее, он начал сам ходить, хоть и прихрамывая. Сын любит рисовать, собирать конструктор, у него много друзей. Самая главная его мечта – нормально ходить и очно учиться в школе. За последнее время Виталик сильно вырос, и штифт, установленный в левое бедро, нужно заменить на новый, большего размера: старый уже не выполняет свою функцию и может застопорить рост ноги, — рассказывает мама Виталика Елена Бондарева.

По словам врачей, у мальчика несовершенный остеогенез – повышенная ломкость костей.

— В левое бедро у мальчика установлен телескопический стержень, который укрепляет кость изнутри, растет вместе с ребенком и при нагрузках противостоит повреждению кости. Виталик вырос, в ближайшее время ему необходимо провести операцию по замене телескопического штифта на новый – большей длины и диаметра. Это позволит в дальнейшем избежать переломов, — говорит Алексей Рыкунов, руководитель Центра травматологии и ортопедии Клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 2 254 670 рублей. Семья Виталика не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас нет возможности оплатить такую дорогую операцию: в семье четверо детей, живем на зарплату мужа. Пожалуйста, помогите нам! — просит Елена.

