Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотеки по собственным программам в 1,8 раза

Дата:

Банк Уралсиб продолжает наращивать объемы ипотечного кредитования в рамках собственных рыночных программ

Банк УралсибПо итогам 4 месяцев 2026 года они выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 10,8 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 84%. Наиболее востребованной у клиентов сегодня является программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Общий ипотечный портфель банка на 01.05.2026 года увеличился в 1,1 раза, до 159,4 млрд рублей.

В прошлом году Уралсиб сделал акцент на развитии ипотечного кредитования в рамках собственных программ, в итоге объем выдач по ним за 2025 год вырос в 4,8 раза. Банк по итогам года вошел в Топ-10 ипотечного рынка по объемам выдач и портфелю (Русипотека, Эксперт РА).

В 2026 году Банк Уралсиб продолжает улучшать условия по ипотечным кредитам, снижая ставки. Сейчас ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ (ПСК* 18,156% – 25,931% годовых на покупку готового, ПСК 18,089% – 25,584% годовых на покупку строящегося) можно получить по ставке от 17,89% годовых. Такая же минимальная ставка действует и по рефинансированию ипотеки другого банка (ПСК 18,099 – 33,256% годовых), которое можно оформить по ставке от 17,89% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*ПСК – полная стоимость кредита

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Erid: F7NfYUJCUneVcwX2NW9z

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

2 147
0
0
Предыдущая статья
На туристическом рынке Новосибирска ходовыми товарами становятся сон и тишина
Следующая статья
«Сибантрацит» раскрыл школьникам секреты обогащения

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

В Новосибирске состоялась конференция, организованная ПСБ, для предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес. Основное внимание на мероприятии было уделено цифровым инструментам, призванным повысить эффективность финансовых расчетов. Центральной темой дискуссии стал обратный эквайринг ПСБ, представляющий собой решение для оперативного осуществления безналичных выплат физическим лицам на банковские карты любых банков. Данная тема вызвала значительный резонанс среди участников, собрав более 40 представителей регионального бизнес-сообщества, активно ищущих современные платежные решения.

Суть технологии обратного эквайринга заключается в предоставлении компаниям возможности осуществлять безналичные переводы физическим лицам, например, при закупке товаров или оплате услуг у частных лиц. В отличие от классического эквайринга, где средства зачисляются на счет компании, обратный эквайринг предполагает перевод денежных средств с корпоративного расчетного счета на карту получателя. Это способствует автоматизации процесса выплат, сокращению временных затрат на обработку транзакций и повышению прозрачности финансовых операций.

Читать полностью

Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Большинство родителей (61%) считают, что начинать обучение детей финансовой грамотности с использованием банковских приложений следует в более раннем возрасте, в то время как 39% полагают, что доступ к детскому банковскому счету необходимо предоставлять с 14 лет. Вместе с тем взрослое поколение стремится иметь возможность контролировать детские траты, отслеживать остаток средств и совершённые покупки, предусматривая при этом автоматическое пополнение счёта ребёнка.

Согласно результатам опроса, проведённого ВТБ, подавляющее большинство россиян (70%) признают важность банковских продуктов для детей. Каждый пятый родитель (22%) назвал оптимальным возрастом для старта использования детского банка 10 лет. Далее следуют 12 лет (18%), 8 лет (15%), и лишь небольшая доля (6%) готовы предложить банковские услуги детям в возрасте от 6 лет.

Читать полностью

ВТБ и Вайлдберриз заключили соглашение о стратегическом альянсе

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Сделка станет примером первого прямого сотрудничества такого масштаба между одним из ведущих российских банков и ключевым участником рынка электронной коммерции.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул значимость этого шага для банковской сферы и всей платформенной экономики. Он отметил, что объединение клиентских баз банка (около 30 млн человек) и Вайлдберриз (80 млн пользователей), которые лишь частично пересекаются, открывает для кредитной организации доступ к значительно более широкой аудитории и позволяет работать с ней в новых масштабах. Кроме того, обширная клиентская база маркетплейса среди представителей малого бизнеса представляет для банка особый интерес, поскольку он сможет предложить им комплекс дополнительных услуг.

Читать полностью

Россияне стали чаще делать совместные семейные накопления

В последнее время российские граждане проявляют повышенный интерес к открытию счетов, ориентированных на семейные накопления, что стимулирует банковские учреждения к разработке инновационных продуктов, как следует из информации, предоставленной пресс-службой ВТБ.

Проведенное банком исследование выявило, что 43% опрошенных россиян склоняются к совместному накоплению средств в рамках семьи. Основным препятствием на пути к формированию сбережений респонденты назвали незапланированные траты (25%). Наиболее востребованными финансовыми инструментами по-прежнему являются депозиты и накопительные счета, оформленные на одного из супругов (44%). В то же время, 32% предпочитают использовать совместные счета, позволяющие обоим супругам осуществлять пополнения. Некоторая доля россиян (13%) выбирает хранение наличных средств, а 7% обращаются к инвестиционным инструментам. Идеальным решением для совместных накоплений респонденты видят инструмент, который допускает снятие средств без потери начисленных процентов и предусматривает пополнения без взимания комиссии.

Читать полностью

Банк Уралсиб стал партнером соревнований по национальным видам борьбы Куреш и Гуштингири

Турнир прошел при поддержке министерства культуры Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина и Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области «Содружество», партнером соревнований выступил Банк Уралсиб.

Соревнования собрали представителей разных национальностей – лучших спортсменов из сибирских городов по национальным видам борьбы. Оба вида борьбы вызывают большой интерес у зрителей, а в ходе поединков борцы продемонстрировали свои навыки и волю к победе. По итогам соревнований были определены победители, каждый из которых получил от организаторов турнира награды и памятные подарки. Турнир стал ярким примером объединения людей разных национальностей и культур, подарил участникам и болельщикам незабываемые эмоции.

Читать полностью

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне А (RU) со «Стабильным» прогнозом

Как отмечают эксперты рейтингового агентства, оценка риск-профиля учитывает умеренные объемы принятого рыночного риска, а также приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг. По мнению экспертов, кредитный портфель банка отличается невысоким уровнем проблемной задолженности, а также невысокой концентрацией выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.

Оценка бизнес-профиля учитывает универсальный характер деятельности банка и определяется достаточно высокой диверсификацией его операционного дохода, умеренными темпами наращивания кредитного портфеля, заложенными в стратегии банка. Сильная оценка достаточности капитала банка обусловлена выполнением нормативов с запасом по национальным стандартам и способностью банка к генерации капитала.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Культура Отставки и назначения

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Бизнес Общество

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Бизнес

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Финансы

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

Бизнес Общество

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Бизнес Общество Право&Порядок

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Финансы

Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Культура

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

Власть Общество

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Промышленность

Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Бизнес

Новые кварталы Сибири получат больше тепла

Актуальный разговор Бизнес

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Власть Отставки и назначения

Совет муниципальных образований Новосибирской области возглавил Олег Орел

Бизнес

Новые кварталы Сибири получат больше тепла

Общество

В Новосибирске выбрали дизайн-проект пешеходного моста на улице Большевистской

Бизнес

«Сибантрацит» раскрыл школьникам секреты обогащения

Общество Туризм

На туристическом рынке Новосибирска ходовыми товарами становятся сон и тишина

Власть Недвижимость Общество

В мэрии Новосибирска рассказали о планах на Центральный пляж Академгородка

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности