В День защиты детей крупный банк анонсировал запуск детских проектов

Перед Петербургским международным экономическим форумом Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, анонсировала запуск нового проекта. Осенью этого года банк намерен представить финансовый продукт, ориентированный на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Этот сервис призван научить юных пользователей управлению личными средствами, основам накопления и повысить их осведомленность в вопросах финансов.

Следует отметить, что российские финансовые организации демонстрируют активный интерес к разработке специализированных решений для детей. Эти платформы помогают молодым людям получать первоначальные знания в области управления деньгами под присмотром родителей, зачастую предлагая карты или стикеры с соответствующими функциями контроля.

Эксперты полагают, что подобные инициативы способствуют формированию у подрастающего поколения рациональных финансовых привычек, развивают навыки планирования бюджета и накопления. Для самих банков развитие детских финансовых сервисов является способом укрепить доверие семей, поскольку привычки, заложенные в раннем возрасте, могут повлиять на выбор банка в будущем. Такие продукты также помогают воспитывать у детей чувство ответственности за свои расходы в безопасном цифровом пространстве.

Расширению доступности финансовых онлайн-инструментов для детей и подростков способствует естественный рост популярности безналичных платежей. Согласно данным Frank RG за 2025 год, 66% детей в возрастной группе от 6 до 13 лет уже пользуются банковскими картами. Популярность карточных продуктов и стикеров обусловлена повышением общего уровня финансовой грамотности. Исследования демонстрируют, что участие в образовательных программах и олимпиадах по финансовой грамотности подталкивает более половины детей к накоплению средств, более обдуманным тратам и более осторожному отношению к сомнительным финансовым предложениям.