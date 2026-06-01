В России изменились правила парковки для электромобилей

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу новые правила парковки для электрокаров и подзаряжаемых гибридов. Эти нормы разработаны МЧС, напоминает газета «Известия». Владельцам таких транспортных средств рекомендуется более тщательно выбирать место для стоянки.

Согласно новым правилам, электромобили и гибридные автомобили нельзя оставлять на парковках без систем пожарной безопасности. Это касается даже тех случаев, когда транспортное средство не подключено к зарядке. Теперь электрокары должны быть размещены группами не более 10 штук, а такие группы необходимо отделять от машин с традиционными двигателями специальными огнестойкими преградами и системами автоматического пожаротушения.

К подземным паркингам предъявляются особенно строгие требования. За их несоблюдение предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юридических — до 2 миллионов рублей. Ответственность могут понести как управляющие компании (за недостаточное количество мест), так и водители (за парковку в неположенных местах).

Эти требования в первую очередь касаются новых объектов. Для уже существующих парковок они станут обязательными только после капитального ремонта или реконструкции. Эксперты предупреждают о возможных проблемах: может возникнуть нехватка мест для электромобилей (по нормативам должно быть выделено около 5% от общего числа машино-мест), а также могут увеличиться расходы для застройщиков и управляющих организаций. Кроме того, новые правила могут замедлить развитие рынка электротранспорта в России.

Напомним, по данным СТУ, в 2025 году физлицами задекларировано для личного использования 2,5 тысячи импортных транспортных средств, ввезенных Сибирский федеральный округ. Это на 11% меньше, чем в 2024 году. 40% ввезенных машин — электромобили. Причем доля электротранспорта в декларациях физлиц за год выросла на 5%.

По данным «СГК-Новосибирск», в Новосибирске по итогам 2025 года было около 1000 электромобилей. В России в целом в минувшем году было реализовано порядка 91 тысяч новых электромобилей и гибридов, что почти на 10% больше показателей 2024 года. Объемы отечественного производства такой техники в 2025 году превысили 15,2 тысяч штук, что примерно в 2,5 раза больше показателей 2024 года, сообщала «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг РФ.

