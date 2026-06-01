В России изменились правила парковки для электромобилей

Автор: Артем Рязанов

К подземным паркингам предъявляются самые строгие требования

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу новые правила парковки для электрокаров и подзаряжаемых гибридов. Эти нормы разработаны МЧС, напоминает газета «Известия». Владельцам таких транспортных средств рекомендуется более тщательно выбирать место для стоянки.

Согласно новым правилам, электромобили и гибридные автомобили нельзя оставлять на парковках без систем пожарной безопасности. Это касается даже тех случаев, когда транспортное средство не подключено к зарядке. Теперь электрокары должны быть размещены группами не более 10 штук, а такие группы необходимо отделять от машин с традиционными двигателями специальными огнестойкими преградами и системами автоматического пожаротушения.

К подземным паркингам предъявляются особенно строгие требования. За их несоблюдение предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юридических — до 2 миллионов рублей. Ответственность могут понести как управляющие компании (за недостаточное количество мест), так и водители (за парковку в неположенных местах).

Эти требования в первую очередь касаются новых объектов. Для уже существующих парковок они станут обязательными только после капитального ремонта или реконструкции. Эксперты предупреждают о возможных проблемах: может возникнуть нехватка мест для электромобилей (по нормативам должно быть выделено около 5% от общего числа машино-мест), а также могут увеличиться расходы для застройщиков и управляющих организаций. Кроме того, новые правила могут замедлить развитие рынка электротранспорта в России.

Напомним, по данным СТУ, в 2025 году физлицами задекларировано для личного использования 2,5 тысячи импортных транспортных средств, ввезенных Сибирский федеральный округ. Это на 11% меньше, чем в 2024 году. 40% ввезенных машин — электромобили. Причем доля электротранспорта в декларациях физлиц за год выросла на 5%.

По данным «СГК-Новосибирск», в Новосибирске по итогам 2025 года было около 1000 электромобилей. В России в целом в минувшем году было реализовано порядка 91 тысяч новых электромобилей и гибридов, что почти на 10% больше показателей 2024 года. Объемы отечественного производства такой техники в 2025 году превысили 15,2 тысяч штук, что примерно в 2,5 раза больше показателей 2024 года, сообщала «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что многие новосибирцы начинают учиться вождению весной, чтобы получить права к лету.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова. 

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

«Все выходили бледные»: новосибирские выпускники рассказали о сложных заданиях на ЕГЭ по химии

В Новосибирской области стартовал основной период государственной итоговой аттестации. В первый день, 1 июня, выпускники сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Infopro54 поговорил с несколькими участниками экзаменационной кампании и узнал, были ли удаления с экзаменов за шпаргалки и списывание.

Литературу в этом году сдавали 729 человек. Традиционно этот экзамен считается достаточно сложным. В этом году, судя по репликам выпускников, ЕГЭ по литературе особо пугающим не был, хотя сложность вариантов различалась.

Премьера фильма «Ветер» состоится в Новосибирске

Премьера фильма «Ветер», получившего звание лучшей российской игровой картины 2025 года, по версии кинопремии «НИКА», состоится в Центре культуры и отдыха «Победа». Режиссер Сергей Члиянц представит свою работу и побеседует со зрителями.

«Ветер» — это режиссерский дебют Сергея Члиянца в полнометражном игровом кино. Ранее он был известен как продюсер знаковых отечественных фильмов, включая «Бумер», «Настройщик», «Мама, не горюй», «Даун Хаус», «Живой» и другие.

Вратарь Семён Кокаулин покинул ХК «Сибирь»

Автор: Артем Рязанов

21-летний голкипер новосибирского клуба покинул команду. Его контракт истёк 31 мая, и теперь он продолжит карьеру в другом клубе. Об этом стало известно 1 июня из пресс-релиза ХК «Сибирь».

Семён Кокаулин родился 12 октября 2004 года в Кемерове. С 2021 года он выступал за «Сибирских снайперов» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). За четыре сезона сыграл 78 матчей, в четырёх из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его процент отражённых бросков составил 89,5%, а средний коэффициент надёжности — 3,59 шайбы за матч.

В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году на исполнении у судебных приставов в Новосибирской области находится 20,5 тысяч исполнительных листов должников по алиментам. 15 тысяч из них перешли с предыдущего года так как исполняются по достижении детьми несовершеннолетия. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ГУ ФССП России по Новосибирской области Федор Плесовских.

По его словам, в 2026 году значительно увеличилось количество исполнительных производств, которые окончены в связи с направлением соответствующих постановлений работодателям об удержании задолженности или текущих платежей по алиментам с их сотрудников.

ЕР подвела итоги праймериз в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

«Единая Россия» (ЕР) подвела в регионах итоги предварительного голосования по отбору партийных кандидатов на выборах в Госдуму РФ. Результаты размещены на сайте праймериз. Всего в голосовании, которое завершилось 31 мая, приняли участие более 190 тысяч жителей Новосибирской области.

Конкурс на одно место в Госдуме составил почти 12 человек, в регионах — порядка семи человек на место. По стране свои голоса отдали свыше 10 миллионов граждан. Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что процедура прошла без нарушений.

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Автор: Юлия Данилова

Итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения, были подведены еще в мае. Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, поясняли в МинЖКХ области.

По информации ТАСС, сейчас сроки заключения соглашений сдвинуты на август.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

