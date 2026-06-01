Андрей Травников и Андрей Шимкив поздравили многодетных мам в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников и председатель регионального Законодательного Собрания Андрей Шимкив чествовали матерей, удостоенных награды «За материнскую доблесть». На торжественной церемонии присутствовали четырнадцать многодетных женщин, которые представлены к награждению знаком отличия, а также их родственники.

Глава региона, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что День защиты детей – это семейный праздник.

— Спасибо вам за то, что вы дарите своим детям и будущим поколениям радость и создаете прекрасные воспоминания. Вы служите примером того, что истинное счастье и радость сосредоточены в детях, в больших и крепких семьях. Желаю здоровья вашим детям, вашим близким, и всем вам — благополучия, — пожелал губернатор.

Также Андрей Шимкив, выступая от лица всех депутатов Законодательного Собрания, поздравил многодетных матерей с заслуженными наградами.

— Вы — гордость Новосибирской области и всей страны. Вы возрождаете такую важную историческую ценность, как многодетные семьи, которые когда-то были нормой. И с каждым годом таких семей становится всё больше — огромное вам спасибо за это! — отметил председатель Заксобрания.

В июне 2026 года знаком отличия «За материнскую доблесть» будут отмечены девять мам, воспитывающих по пять детей, и две женщины, у которых по семь детей.

На данный момент в Новосибирской области проживает порядка 46 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 153 тысяч детей (по данным на апрель 2026 года). С 2008 года награду «За материнскую доблесть» получили 1 415 многодетных матерей.

Награжденным матерям выдается удостоверение и единовременная выплата в размере 50 000 рублей (без учета НДФЛ). Кроме того, им предоставляется компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая составляет 50% от суммы платы за жилье и коммунальные услуги, в соответствии с законодательством региона.