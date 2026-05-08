Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть ПроБизнес

Вас уже оценили: ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Лидерам рейтинга обещают дополнительные льготы и преференции

В Новосибирской области ЭКГ-рейтингом охвачено почти 164,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, 91 балл и более имеют 13,5 тысяч из них. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей региона.

Как напомнили в аппарате бизнес-омбудсмена, лидерам рейтинга будут доступны следующие меры поддержки:

  • учет рейтинга при оценке участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
  • оперативное рассмотрение органами власти обращений субъектов ответственного ведения бизнеса — не более 15 календарных дней с даты регистрации обращения;
  • рассмотрение в срок, не превышающий 2/3 от установленного срока, заявлений о предоставлении областными исполнительными органами Новосибирской области государственных услуг, в том числе посредством сокращения срока предоставления таких услуг;
  • предоставление поддержки в области кадрового обеспечения путем размещения уполномоченным органом на инвестиционном портале Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о кадровой потребности субъекта ответственного ведения бизнеса;
  • организация (содействие организации) выставок, экспозиций, конкурсов, семинаров, научно-практических конференций и форумов, способствующих развитию ответственного ведения бизнеса.

Кроме того, ЭКГ-рейтинг уже используют кредитные организации и инвесторы для оценки надежности бизнеса и его устойчивости к рискам.

В аппарате уполномоченного также предложили предпринимателям пройти анкету на основании которых планируется сформировать дополнительные меры поддержки для ответственных субъектов предпринимательской деятельности и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса.

Напомним, ЭКГ-рейтинг — это инструмент оценки деловой репутации бизнеса. Состав участников формируется по результатам предквалификации, их оценка — на основе баллов по итогам скоринга (до 100 баллов) и анкетирования (до 50 баллов). Дополнительные 10 баллов можно получить за участие в бизнес-объединениях.

Основная цель ЭКГ-рейтинга — создать в регионе специальные правила и стимулы для поощрения бизнеса, который работает не только ради прибыли, но и активно вкладывается в общество, экологию и жизнь своих сотрудников.

  • Блок критериев «Экология» оценивает степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий, реализацию экологических проектов.
  • По направлению «Кадры» оценивается уровень оплаты труда, собственные социальные и демографические программы, благотворительные проекты.
  • По направлению «Государство» оцениваются финансовая устойчивость, налоговая история и благонадёжность. Оценка предприятия проводится комплексно: анализируются данные, предоставленные профильными ведомствами, и данные компаний на основе анкетирования.

Стоит отметить, что ЭКГ-рейтинги начали публиковать площадки раскрытия информации. Их можно увидеть в карточках компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские депутаты увидели коррупционный фактор в ЭКГ-рейтинге. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть ПроБизнес

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : ЭКГ-рейтинг поддержка бизнеса бизнес-омбудсмен

930
0
0
Предыдущая статья
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на День Победы
Следующая статья
Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Новосибирск — третий по величине город России и крупнейший центр Сибирского федерального округа. В 2025-2026 году рынок недвижимости региона переживает сложный период. Отмена массовой льготной ипотеки, высокая ключевая ставка ЦБ и рост себестоимости строительства создали новую реальность, в которой девелоперам приходится пересматривать стратегии. Александр Калинин, директор по развитию бизнеса Smartis проанализировал, как новосибирские застройщики работают с большими данными.

— По итогам 2025 года, средняя стоимость квадратного метра на новосибирском рынке недвижимости выросла на 9,3% на первичном и на 4,2% на вторичном. На 27% сократился объем ввода жилья в эксплуатацию (1,1 млн м2 ). Продажи новостроек упали более чем на 64%.

Читать полностью

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска заверили, что в период празднования Дня Победы не будут ограничивать работу мобильной связи и интернета в городе.

Согласно оперативной информации Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и Минцифры Новосибирской области, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы ограничений в работе мобильного интернета, SMS и телефонной связи не предусмотрено.

Читать полностью

Рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся

Автор: Артем Рязанов

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines переносят и отменяют рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России, сообщили перевозчики.

Минтранс РФ ранее сообщил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны после того, как украинский дрон врезался в здание филиала организации, управляющей полетами, в Ростове-на-Дону.

Читать полностью

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что материалы о якобы «результатах лабораторных исследований КРС», которые появились в соцсетях, недостоверны.

— Они не являются официальными документами и не подтверждены уполномоченными органами. Данные изображения не содержат признаков надлежащего оформления и в представленном виде не могут рассматриваться как достоверное подтверждение каких-либо обстоятельств, — подчеркнул Магеров.

Читать полностью

Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую концепцию развития пригородного железнодорожного транспорта. Документ, рассчитанный до 2035 года, меняет принципы финансирования, планирования и управления электричками по всей стране. Для Новосибирска и других городов, где развивают «городские электрички», это означает переход от ежегодных бюджетных согласований к системе долгосрочных контрактов.

Существенное нововведение — переход на долгосрочный транспортный заказ.

Читать полностью

Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники регионального проекта «Герои НовоСибири» – ветераны специальной военной операции – включились в серию патриотических мероприятий. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и готовит бойцов к работе на руководящих должностях в органах государственной власти, муниципальных структурах и госкомпаниях.

Накануне праздника ветераны провели встречи с молодёжью и детьми в рамках образовательных программ. В День Победы они присоединятся к всероссийским акциям «Бессмертный полк», «Свеча памяти», а также к торжественным парадам и шествиям. Некоторые из героев проекта выйдут в составе парадных расчётов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Власть Город Общество

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Общество

Более 1600 многоквартирных домов обследуют в Новосибирской области

Бизнес Общество

Рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся

Общество

Вырубки деревьев в Новосибирске заставляют мигрировать воробьев, грачей и галок

Власть Право&Порядок

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Бизнес Власть

Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Власть

Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

Бизнес Власть ПроБизнес

Вас уже оценили: ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области

Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на День Победы

Общество Технологии

Глава «Ростеха» назвал внедрение ИИ в Новосибирской области примером для страны

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году

Бизнес Недвижимость

Торговые центры в России просят сертификацию, чтобы снизить риски для бизнеса

Общество

Маршруты автобусов и троллейбусов изменят в День Победы в Новосибирске

Общество

Петербуржцы посетят Новосибирск в рамках празднования Дня Победы

Бизнес

Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Бизнес Общество Спорт

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Власть Город Общество

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности