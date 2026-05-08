Вас уже оценили: ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области

В Новосибирской области ЭКГ-рейтингом охвачено почти 164,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, 91 балл и более имеют 13,5 тысяч из них. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей региона.

Как напомнили в аппарате бизнес-омбудсмена, лидерам рейтинга будут доступны следующие меры поддержки:

учет рейтинга при оценке участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

оперативное рассмотрение органами власти обращений субъектов ответственного ведения бизнеса — не более 15 календарных дней с даты регистрации обращения;

рассмотрение в срок, не превышающий 2/3 от установленного срока, заявлений о предоставлении областными исполнительными органами Новосибирской области государственных услуг, в том числе посредством сокращения срока предоставления таких услуг;

предоставление поддержки в области кадрового обеспечения путем размещения уполномоченным органом на инвестиционном портале Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о кадровой потребности субъекта ответственного ведения бизнеса;

организация (содействие организации) выставок, экспозиций, конкурсов, семинаров, научно-практических конференций и форумов, способствующих развитию ответственного ведения бизнеса.

Кроме того, ЭКГ-рейтинг уже используют кредитные организации и инвесторы для оценки надежности бизнеса и его устойчивости к рискам.

В аппарате уполномоченного также предложили предпринимателям пройти анкету на основании которых планируется сформировать дополнительные меры поддержки для ответственных субъектов предпринимательской деятельности и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса.

Напомним, ЭКГ-рейтинг — это инструмент оценки деловой репутации бизнеса. Состав участников формируется по результатам предквалификации, их оценка — на основе баллов по итогам скоринга (до 100 баллов) и анкетирования (до 50 баллов). Дополнительные 10 баллов можно получить за участие в бизнес-объединениях.

Основная цель ЭКГ-рейтинга — создать в регионе специальные правила и стимулы для поощрения бизнеса, который работает не только ради прибыли, но и активно вкладывается в общество, экологию и жизнь своих сотрудников.

Блок критериев «Экология» оценивает степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий, реализацию экологических проектов.

По направлению «Кадры» оценивается уровень оплаты труда, собственные социальные и демографические программы, благотворительные проекты.

По направлению «Государство» оцениваются финансовая устойчивость, налоговая история и благонадёжность. Оценка предприятия проводится комплексно: анализируются данные, предоставленные профильными ведомствами, и данные компаний на основе анкетирования.

Стоит отметить, что ЭКГ-рейтинги начали публиковать площадки раскрытия информации. Их можно увидеть в карточках компаний.

