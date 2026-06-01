Новосибирская область готова к проведению летнего отдыха для детей

Безопасность детей остается первостепенной задачей

Власти региона обсудили организацию летнего отдыха для детей. Губернатор Андрей Травников ознакомился с планами на предстоящую летнюю оздоровительную кампанию, которая стартует 1 июня. Глава области выразил надежду на то, что кампания пройдет успешно, без происшествий, и оставит у юных жителей региона яркие и позитивные впечатления.

Министр труда и социального развития Елена Бахарева представила отчет о подготовке. В этом году планируется открытие 1015 учреждений, включая 67 загородных лагерей и 948 лагерей с дневным пребыванием. Первые 18 загородных лагерей уже начали принимать около 4 тысяч детей, в то время как пришкольные лагеря функционируют с 25 мая.

Безопасность детей остается первостепенной задачей. Приняты все необходимые меры: обеспечена физическая охрана, видеонаблюдение, контролируется пропускной режим и ограждения территорий. Все лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения, персонал укомплектован, заключены договоры на охрану и поставку продуктов.

Медицинское обеспечение организовано в соответствии с новыми стандартами, а персонал медицинских учреждений полностью укомплектован. Ожидается, что в летней кампании примут участие около 123 тысяч детей, из них более 51 тысячи проведут время в загородных лагерях. Особое внимание уделено детям участников СВО, детям-инвалидам и ребятам с ОВЗ.

В рамках поддержки по поручению губернатора приобретены 630 путевок для детей работников оборонно-промышленного комплекса. С 2 июня начнется прием детей из Донецкой и Луганской Народных Республик – запланировано восемь заездов для 600 юных гостей.

Активное участие принимают Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Также налажено взаимодействие с органами власти, работодателями и образовательными учреждениями для временного трудоустройства подростков. В летний период планируется трудоустроить около 9 тысяч несовершеннолетних, а в течение всего 2026 года – не менее 11 тысяч.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Стоимость похорон в Новосибирске снова увеличится

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила новые тарифы муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Новые тарифы вступят в силу в конце июля.

Рытье могил вручную (подхоронение)

В России изменились правила парковки для электромобилей

Автор: Артем Рязанов

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу новые правила парковки для электрокаров и подзаряжаемых гибридов. Эти нормы разработаны МЧС, напоминает газета «Известия». Владельцам таких транспортных средств рекомендуется более тщательно выбирать место для стоянки.

Согласно новым правилам, электромобили и гибридные автомобили нельзя оставлять на парковках без систем пожарной безопасности. Это касается даже тех случаев, когда транспортное средство не подключено к зарядке. Теперь электрокары должны быть размещены группами не более 10 штук, а такие группы необходимо отделять от машин с традиционными двигателями специальными огнестойкими преградами и системами автоматического пожаротушения.

В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году на исполнении у судебных приставов в Новосибирской области находится 20,5 тысяч исполнительных листов должников по алиментам. 15 тысяч из них перешли с предыдущего года так как исполняются по достижении детьми несовершеннолетия. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ГУ ФССП России по Новосибирской области Федор Плесовских.

По его словам, в 2026 году значительно увеличилось количество исполнительных производств, которые окончены в связи с направлением соответствующих постановлений работодателям об удержании задолженности или текущих платежей по алиментам с их сотрудников.

ЕР подвела итоги праймериз в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

«Единая Россия» (ЕР) подвела в регионах итоги предварительного голосования по отбору партийных кандидатов на выборах в Госдуму РФ. Результаты размещены на сайте праймериз. Всего в голосовании, которое завершилось 31 мая, приняли участие более 190 тысяч жителей Новосибирской области.

Конкурс на одно место в Госдуме составил почти 12 человек, в регионах — порядка семи человек на место. По стране свои голоса отдали свыше 10 миллионов граждан. Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что процедура прошла без нарушений.

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Автор: Юлия Данилова

Итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения, были подведены еще в мае. Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, поясняли в МинЖКХ области.

По информации ТАСС, сейчас сроки заключения соглашений сдвинуты на август.

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Автор: Юлия Данилова

АО «Спецавтохозяйство» и Ассоциация объединенных УК Новосибирска заключили соглашение о сотрудничестве. Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Спецавтохозяйства», соглашение предусматривает совместную работу сразу по нескольким направлениям:

В ассоциацию входят 23 управляющие компании.

