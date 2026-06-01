Новосибирская область готова к проведению летнего отдыха для детей

Власти региона обсудили организацию летнего отдыха для детей. Губернатор Андрей Травников ознакомился с планами на предстоящую летнюю оздоровительную кампанию, которая стартует 1 июня. Глава области выразил надежду на то, что кампания пройдет успешно, без происшествий, и оставит у юных жителей региона яркие и позитивные впечатления.

Министр труда и социального развития Елена Бахарева представила отчет о подготовке. В этом году планируется открытие 1015 учреждений, включая 67 загородных лагерей и 948 лагерей с дневным пребыванием. Первые 18 загородных лагерей уже начали принимать около 4 тысяч детей, в то время как пришкольные лагеря функционируют с 25 мая.

Безопасность детей остается первостепенной задачей. Приняты все необходимые меры: обеспечена физическая охрана, видеонаблюдение, контролируется пропускной режим и ограждения территорий. Все лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения, персонал укомплектован, заключены договоры на охрану и поставку продуктов.

Медицинское обеспечение организовано в соответствии с новыми стандартами, а персонал медицинских учреждений полностью укомплектован. Ожидается, что в летней кампании примут участие около 123 тысяч детей, из них более 51 тысячи проведут время в загородных лагерях. Особое внимание уделено детям участников СВО, детям-инвалидам и ребятам с ОВЗ.

В рамках поддержки по поручению губернатора приобретены 630 путевок для детей работников оборонно-промышленного комплекса. С 2 июня начнется прием детей из Донецкой и Луганской Народных Республик – запланировано восемь заездов для 600 юных гостей.

Активное участие принимают Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Также налажено взаимодействие с органами власти, работодателями и образовательными учреждениями для временного трудоустройства подростков. В летний период планируется трудоустроить около 9 тысяч несовершеннолетних, а в течение всего 2026 года – не менее 11 тысяч.