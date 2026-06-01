Пушкинская карта: 7 миллионов молодых россиян стали участниками культурной программы

За первые пять месяцев 2026 года обладатели Пушкинских карт приобрели 12 миллионов билетов, потратив на культурные события более 5,6 миллиарда рублей

В период с января по май 2026 года российская молодежь оформила 7 миллионов Пушкинских карт. Это означает, что половина молодого населения страны стала участником данной культурной инициативы, используя карту для оплаты посещения различных мероприятий. Такая информация была предоставлена Ольгой Скоробогатовой, занимающей пост первого заместителя президента-председателя правления ВТБ, накануне Петербургского международного экономического форума. Важно отметить, что с 1 января к ВТБ из Почта банка перешли функции оператора данной программы.

Лидерство по оформлению Пушкинских карт принадлежит молодежи из Чувашии, Татарстана, а также Оренбургской, Тамбовской и Омской областей. По сведениям Министерства культуры РФ, предоставленным 12 мая, к программе уже подключилось около 12,5 тысяч культурных организаций по всей стране. Финансирование программы на период с 2025 по 2030 год запланировано в объеме примерно 140 миллиардов рублей.

По данным аналитиков банка, за первые пять месяцев 2026 года обладатели Пушкинских карт приобрели 12 миллионов билетов, потратив на культурные события более 5,6 миллиарда рублей. Значительная часть этих расходов, около 2 миллиардов рублей, была направлена на билеты в кино. Особую активность продемонстрировали юные россияне в возрасте от 15 до 19 лет: они выпустили свыше 3 миллионов карт и уже успели совершить покупки билетов.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Крупные российские банки на фоне сигналов ЦБ приступили к постепенному уменьшению процентных ставок по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ставки по рыночным программам теперь опускаются ниже символической отметки в 20%.

Банк ВТБ одним из первых сообщил об изменении тенденции. В мае 2026 года спрос на рыночные ипотечные кредиты для ИЖС вырос более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке объясняют это тем, что люди перестали занимать выжидательную позицию.

В День защиты детей крупный банк анонсировал запуск детских проектов

Перед Петербургским международным экономическим форумом Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, анонсировала запуск нового проекта. Осенью этого года банк намерен представить финансовый продукт, ориентированный на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Этот сервис призван научить юных пользователей управлению личными средствами, основам накопления и повысить их осведомленность в вопросах финансов.

Следует отметить, что российские финансовые организации демонстрируют активный интерес к разработке специализированных решений для детей. Эти платформы помогают молодым людям получать первоначальные знания в области управления деньгами под присмотром родителей, зачастую предлагая карты или стикеры с соответствующими функциями контроля.

Новая эра сбережений: как российская молодежь меняет свои финансовые привычки

К середине 2026 года российская молодежь полностью переосмыслила свое отношение к накоплениям, превратив их в неотъемлемую часть своей финансовой рутины. Изменились не столько процент людей, откладывающих средства, сколько глубина мотивации, подходы и используемые инструменты. Молодое поколение, включая зумеров и младших миллениалов, фокусируется на микросбережениях, стремлении к быстрой и пассивной доходности, отодвигая сиюминутное потребление на второй план.

Опрос НАФИ, проведенный в мае 2026 года, показал, что 73% респондентов в возрасте 18–35 лет уже имеют определенные сбережения, что на 5% больше, чем годом ранее. Этот кажущийся скромным прирост объясняется тем, что значительная часть данной возрастной группы уже регулярно откладывает средства. Основные изменения наблюдаются в качестве накоплений и постановке целей.

Банки идут против тренда: ставки по вкладам растут, несмотря на политику ЦБ

В конце мая 2026 года, несмотря на продолжающееся снижение ключевой ставки ЦБ, несколько крупных банков решили увеличить процентные ставки по краткосрочным рублевым депозитам. Наиболее заметный шаг сделал ВТБ, пересмотрев свои условия перед Петербургским международным экономическим форумом-2026, начавшимся 29 мая. До этого аналогичные действия предприняли другие финансовые учреждения.

Эксперты видят три основные причины такого изменения на фоне снижения общей ставки. Во-первых, банкам необходима краткосрочная ликвидность для покрытия налоговых обязательств и выплат дивидендов, а ужесточение требований регулятора подталкивает их к привлечению дополнительных средств. Во-вторых, высокая доходность розничного кредитования позволяет банкам привлекать дорогие депозиты для финансирования дорогих кредитов. В-третьих, это своего рода упреждающий маркетинговый ход: предвидя дальнейшее снижение ставок осенью, банки стремятся привлечь вкладчиков уже сейчас.

Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области существует проблема, когда по задолженности заемщика взыскатели общаются с третьими лицам и разглашают сведения о долгах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков. По его словам, таких обращений к приставам поступает довольно много.

— Заемщики при оформлении анкет и договоров у кредитора, указывают дополнительные телефонные номера третьих лиц. Если заемщик перестает исполнять свои обязательства, кредитор, пытаясь установить в чём проблема, начинает общаться с третьими лицами, — отметил Худяков.

Страховой рынок фиксирует волну запросов защиты жилья от падения БПЛА

Автор: Оксана Мочалова

На рынке страхования недвижимости в России фиксируется волнообразный рост интереса к защите квартир и домов от рисков, связанных с падением беспилотных летательных аппаратов и их обломков. Как показывает анализ запросов страховщиков, после каждого резонансного происшествия число обращений от владельцев жилья резко увеличивается.

В страховом Доме ВСК отметили, что стандартные полисы страхования жилья, покрывающие пожар, взрыв, аварии инженерных систем и падение посторонних предметов, обычно не предусматривают компенсацию ущерба от боевых дронов. По общему правилу страхового рынка, военные риски и террористические акты исключаются из базовых договоров.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

