Пушкинская карта: 7 миллионов молодых россиян стали участниками культурной программы

В период с января по май 2026 года российская молодежь оформила 7 миллионов Пушкинских карт. Это означает, что половина молодого населения страны стала участником данной культурной инициативы, используя карту для оплаты посещения различных мероприятий. Такая информация была предоставлена Ольгой Скоробогатовой, занимающей пост первого заместителя президента-председателя правления ВТБ, накануне Петербургского международного экономического форума. Важно отметить, что с 1 января к ВТБ из Почта банка перешли функции оператора данной программы.

Лидерство по оформлению Пушкинских карт принадлежит молодежи из Чувашии, Татарстана, а также Оренбургской, Тамбовской и Омской областей. По сведениям Министерства культуры РФ, предоставленным 12 мая, к программе уже подключилось около 12,5 тысяч культурных организаций по всей стране. Финансирование программы на период с 2025 по 2030 год запланировано в объеме примерно 140 миллиардов рублей.

По данным аналитиков банка, за первые пять месяцев 2026 года обладатели Пушкинских карт приобрели 12 миллионов билетов, потратив на культурные события более 5,6 миллиарда рублей. Значительная часть этих расходов, около 2 миллиардов рублей, была направлена на билеты в кино. Особую активность продемонстрировали юные россияне в возрасте от 15 до 19 лет: они выпустили свыше 3 миллионов карт и уже успели совершить покупки билетов.