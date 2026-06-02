«Это очень обидно»: в новосибирских научных институтах урезают ставки и другие расходы

Новосибирские научные институты в 2026 году из-за уменьшения финансирования пересматривают штатное расписание и размеры стимулирующих выплат. Об этом Infopro54 рассказали сотрудники нескольких научных организаций.

Учитывая, что рассказы ученых, работающих в разных НИИ и друг с другом не знакомых, похожи, можно предположить, что решение принималось на уровне выше институтского.

— Финансирование режут, и поэтому нас сокращают. У меня была ставка, сейчас полставки. Просто вызвали и сказали: у нас нет денег, уходи, пожалуйста, на полставки. Конечно, это было обидно. И так зарплата небольшая — совсем не те суммы, которыми козыряют в общих отчетах. У нас ставка старшего научного сотрудника — 31 тысяча рублей. То есть полставки — это 15 тысяч рублей. Предлагают такой переход в первую очередь тем, у кого есть совмещение, то есть еще какой-то доход. Спаси других, как говорится. Не только у нас так, коллеги в других институтах в такой же ситуации. Я сначала был в шоке. Думал, может, стоит уже уволиться. Но остался пока, потому что без науки не представляю себя, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 сотрудник одного из институтов биологического профиля.

О переводе части сотрудников на уменьшенные ставки рассказывают также сотрудники других институтов естественнонаучного направления и институтов гуманитарного профиля. Собеседники редакции не располагают точными цифрами, которые бы показали масштаб оптимизации.

— Не могу сказать, что это массовое явление какое-то. Но заметное — в нашем институте коснулось ряда лабораторий, — говорит ученый одного из институтов, расположенных в Академгородке.

Публично о переходе в режим сокращения расходов ни институты, ни профильные министерства не сообщали. Председатель совета научной молодежи СО РАН и член президиума СО РАН Елизавета Лидер рассказала Infopro54, что на заседания президиума такие вопросы не выносились.

— Возможно, какие-то локальные сокращения идут. Я не слышала, чтобы свыше какие-то нормы ставили. Я думаю, что тут, как говорится, действуют кто как может. У кого-то сотрудников пенсионного возраста переводят на доли ставки, где-то сотрудники сами уходят, потому что не готовы работать за предлагаемые зарплаты. С зарплатами действительно есть проблемные вопросы. Несколько лет назад была громкая история, когда сотрудница новосибирского института пожаловалась президенту на маленькие зарплаты. И после этого министр объяснял нам, что оклад — не вся зарплата, а только малая часть, а еще есть премии, гранты и так далее. Сейчас в связи с сокращением финансирования мы столкнулись с такой ситуацией, что именно надбавки и премии снимают, на них просто нет денег. И теперь сотрудники получают гарантированную заработную плату, которая равна вот этим самым небольшим окладам. К сожалению, мы видим, что молодежь начала увольняться. С грантами тоже все непросто. В РНФ сейчас большие конкурсы, и фактически распределение идёт среди академиков и член-корреспондентов. Даже доктора наук пишут заявки и не получают грантовой поддержки проектов. А если проекта нет, то всё: вот она твоя заработная плата, и больше ничего тебе не светит, — говорит Елизавета Лидер.

Еще одним из способов экономии бюджетных средств для научных организаций является сокращение трат на экспедиции. Это началось несколькими годами раньше. Так, в прошлом году Infopro54 рассказывал о приостановке археографической работы в далеких таежных поселениях. В 2026 году на экспедициях тоже будут экономить, говорят ученые. Они надеются, что в будущем ситуация изменится и экспедиционная работа возобновится в полном объеме.

Добавим, что о сокращении финансирования говорят и представители других бюджетных сфер. Это в целом укладывается в логику решений Министерства финансов РФ. В марте стало известно, что Минфин еще в начале года уведомил министерства и ведомства о необходимости сократить расходы на 10%, для того чтобы не допустить расширения дефицита бюджета. Об этом писали «Ведомости». Секвестр не должен затронуть социальные обязательства государства, траты на СВО и поддержку семей ее участников.

