Новосибирская область как пример: губернатор представил опыт реализации проектов развития региона и страны

2 июня в Совете Федерации прошла научно-практическая конференция, посвященная значимости проведения «Дней субъектов РФ» для укрепления государственной власти и обеспечения устойчивого развития страны и ее регионов. Мероприятие возглавил Андрей Шевченко, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Опыт Новосибирской области в выполнении постановлений Совета Федерации и реализации проектов осветил губернатор Андрей Травников. Он напомнил, что «Дни Новосибирской области» в Совете Федерации состоялись в декабре 2019 года, по итогам чего было принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития региона. В рамках этого постановления были намечены 14 капиталоемких проектов, в которые за семь лет было инвестировано более 90 миллиардов рублей.

Андрей Травников подчеркнул, что за прошедшие семь лет был накоплен ценный опыт использования этого уникального инструмента поддержки, основанного на принципах сопровождения, систематизации и поиска решений. Он отметил, что реализация стратегических задач, одобренных сенаторами, приносит пользу не одному региону, а стране в целом, как минимум – нескольким регионам большого макрорегиона Сибирь. В качестве примера он привел развитие аэропорта Толмачёво в Новосибирске, которое началось с завершения строительства второй взлётно-посадочной полосы. Благодаря поддержке сенаторов, проект был успешно завершен, что, в свою очередь, привлекло частные инвестиции в строительство нового терминала и дальнейшее развитие авиационного хаба. В настоящее время Толмачёво является крупнейшим авиационным хабом за Уралом, его услугами в текущем году воспользуется 10 миллионов пассажиров, что почти вдвое превышает показатели 2019 года.

О реализации проектов, инициированных постановлениями Совета Федерации, также рассказали глава Пензенской области Олег Мельниченко, первый заместитель губернатора – председатель правительства Кемеровской области – Кузбасса Андрей Панов.