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Власть

Новосибирская область как пример: губернатор представил опыт реализации проектов развития региона и страны

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В качестве примера он привел развитие аэропорта Толмачёво в Новосибирске

2 июня в Совете Федерации прошла научно-практическая конференция, посвященная значимости проведения «Дней субъектов РФ» для укрепления государственной власти и обеспечения устойчивого развития страны и ее регионов. Мероприятие возглавил Андрей Шевченко, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Опыт Новосибирской области в выполнении постановлений Совета Федерации и реализации проектов осветил губернатор Андрей Травников. Он напомнил, что «Дни Новосибирской области» в Совете Федерации состоялись в декабре 2019 года, по итогам чего было принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития региона. В рамках этого постановления были намечены 14 капиталоемких проектов, в которые за семь лет было инвестировано более 90 миллиардов рублей.

Андрей Травников подчеркнул, что за прошедшие семь лет был накоплен ценный опыт использования этого уникального инструмента поддержки, основанного на принципах сопровождения, систематизации и поиска решений. Он отметил, что реализация стратегических задач, одобренных сенаторами, приносит пользу не одному региону, а стране в целом, как минимум – нескольким регионам большого макрорегиона Сибирь. В качестве примера он привел развитие аэропорта Толмачёво в Новосибирске, которое началось с завершения строительства второй взлётно-посадочной полосы. Благодаря поддержке сенаторов, проект был успешно завершен, что, в свою очередь, привлекло частные инвестиции в строительство нового терминала и дальнейшее развитие авиационного хаба. В настоящее время Толмачёво является крупнейшим авиационным хабом за Уралом, его услугами в текущем году воспользуется 10 миллионов пассажиров, что почти вдвое превышает показатели 2019 года.

О реализации проектов, инициированных постановлениями Совета Федерации, также рассказали глава Пензенской области Олег Мельниченко, первый заместитель губернатора – председатель правительства Кемеровской области – Кузбасса Андрей Панов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото: Денис Вышинский/Пресс-служба Совета Федерации
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Логистический холдинг «Дело» запустит новый проект в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область заключила соглашение с российским транспортно-логистическим холдингом «Дело». Документ был подписан в рамках ПМЭФ-2026.

— Мы видим в регионе большие возможности для развития логистической инфраструктуры и рассчитываем, что наше сотрудничество станет важным элементом усиления транспортного каркаса Сибири, — отметил генеральный директор по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов.

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Аграрное рейдерство: более 500 новосибирцев исключили из числа пайщиков сельхозкооператива

Автор: Юлия Данилова

По материалам прокурорской проверки в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении нескольких сотен граждан — членов СХПК «Верх-Мильтюшихинский». Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, проверка установила, что в 2019 году группа лиц по предварительному сговору провела собрание членов кооператива, где был незаконно избран новый председатель.

После этого новое руководство совместно с иными лицами незаконно приняли решение об исключении из числа пайщиков более 500 граждан. Их имущество на сумму более 130 млн рублей, а также права пользования сельскохозяйственными земельными участками площадью более 8 тысяч гектаров были присвоены.

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В Новосибирске ужесточат требования к перевозчикам общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Департамент транспорта мэрии Новосибирска попросил депутатов дополнить индикаторы риска, которые учитываются при осуществлении контроля перевозчиков на общественном транспорте.

— Сейчас законодательство позволяет нам осуществлять функции муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и с взаимодействием с контролируемым лицом. В первом случае, если мы выявили нарушение, можем ПРИГЛАСИТЬ перевозчика для воспитательной беседы и написать ему соответствующее письмо: «Нарушил — будь любезен исправляй». Если нарушение не исправляется, то никаких последствий не подразумевается. Во втором случае перевозчика уже вызывают в муниципалитет. Чтобы использовать второй вариант, должны быть индикаторы риска, которые нарушает перевозчик, — констатировал на комиссии по горхозу начальник департамента транспорта мэрии города Новосибирска Павел Ивахненко.

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Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Константин Мочалин

Автор: Юлия Данилова

С 1 июня ректором Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) стал кандидат технических наук, доцент Константин Мочалин (на фото справа). До этого несколько месяцев, с 27 января 2026 года, он работал в статусе исполняющего обязанности руководителя вуза.

— Константин Сергеевич прошел в стенах родного университета путь от студента и аспиранта до директора института «Морская академия» и проректора по учебной работе. Получив классическое инженерное образование, он посвятил себя науке и воспитанию новых поколений специалистов отрасли водного транспорта России. Константина Сергеевича знают как инициативного руководителя, который успешно сочетает административную работу с практической подготовкой курсантов. Особое уважение коллег вызывает его вклад в безопасность нашего региона: благодаря его сотрудничеству со спасательными службами, десятки наших студентов стали квалифицированными матросами-спасателями, —  отмечала пресс-служба вуза в январе.

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Госпиталь ветеранов в Новосибирске возглавила Анастасия Шуркевич

Автор: Оксана Мочалова

Министерство здравоохранения Новосибирской области официально представило коллективу госпиталя ветеранов войн № 2 нового руководителя. Пост главврача, который 35 лет занимала Людмила Канунникова, перешел к Анастасии Шуркевич. Ранее Анастасия Алексеевна работала заместителем главного врача в поликлинике № 1.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий лично представил её персоналу и охарактеризовал как опытного организатора здравоохранения. По словам министра, новый руководитель сохранит традиции учреждения и уверенно продолжит развивать базу, которая была создана предшественницей.

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Новую площадку для размещения машин-подснежников выбрали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Городском центре организации дорожного движения (ГЦОДД) в настоящее время находится 295 материалов, по которым требуется организация перемещения брошенных транспортных средств на специализированную стоянку. Основной проблемой является отсутствие площадки для их хранения. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета рассказал исполняющий обязанности начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса, начальник управления дорожного комплекса мэрии Вячеслав Борков.

— Ранее для этих целей использовалась площадка, по улице Полякова. Однако она оказалась ограничена по вместимости и фактически непригодна для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим с 26 сентября 2025 года эвакуация брошенного транспорта с улиц города была приостановлена, — констатировал чиновник.

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