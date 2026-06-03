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Финансы

«Классика вдохновляет»: ВТБ представил на ПМЭФ арт-композицию с литературными гигантами

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Среди героев композиции – Александр Пушкин, Николай Гоголь, Федор Достоевский и Лев Толстой

На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ представил свой стенд в формате впечатляющей арт-композиции. Экспозиция представляет собой четыре массивные скульптуры известных русских писателей, облаченных в солнцезащитные очки. Вся конструкция, достигающая более 8 метров в высоту, выполнена в фирменном синем цвете банка и является частью новой имиджевой кампании под названием «Классика вдохновляет».

ПМЭФ

Среди героев композиции – Александр Пушкин, Николай Гоголь, Федор Достоевский и Лев Толстой. По информации из пресс-службы банка, для создания этих фигур было задействовано свыше 5 тонн композитных материалов. Каждая скульптура, собранная как сложный инженерный проект, имеет вес более 500 килограммов. Отмечается, что длина носа Гоголя превосходит рост человека, а очки классиков оснащены стеклами диаметром 1,5 метра, изготовленными по индивидуальному заказу. Этот ироничный элемент призван обыграть обилие фотокамер и вспышек, присутствующих на форуме.

Стены выставочного пространства украшены пятью цитатами из литературных произведений. Более тысячи знаков интегрированы в дизайн, формируя «культурное полотно».

ВТБ

Запущенная в мае 2026 года имиджевая кампания «Классика вдохновляет» направлена на демонстрацию связи бренда с культурным достоянием. В кредитной организации пояснили, что поддерживают культуру и сохраняют наследие, являющееся источником вдохновения для целых поколений. Современные решения экономики и инфраструктуры страны, уже стали классикой финансового мира.

Данный проект развивает оригинальную креативную концепцию, в рамках которой переосмысливаются сюжеты знаменитых литературных произведений. Создатели предлагают альтернативные, «счастливые» версии развития событий, где герои в критические моменты истории получают поддержку банка.

Фото пресс-службы ВТБ

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : финансы ПМЭФ ВТБ банки

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Банки меняют индустрию туризма новыми сервисами

На российском рынке путешествий происходит трансформация потребительских предпочтений. Все больше россиян предпочитают самостоятельно организовывать свои поездки, отказываясь от стандартных турпакетов. Анализ данных агрегаторов за 2025 год показывает, что более 65% авиабилетов, отелей и туров в России были проданы напрямую онлайн. Общая стоимость рынка онлайн-тревел достигла внушительной суммы в 1,2 триллиона рублей. В этот перспективный сегмент активно интегрируются банки, стремясь превратить свои финансовые приложения в универсальных помощников в организации досуга. Ярким примером такого развития стало анонсированное ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2026 внедрение генеративного ИИ-агента для путешествий.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила, что банк планирует представить рынку персонального тревел-ассистента, основанного на технологиях генеративного ИИ. Этот помощник будет анализировать историю покупок клиента, его программы лояльности и предпочтения относительно времени отдыха, чтобы предлагать индивидуально подобранные варианты авиаперелетов, проживания и туров. Сервис также будет доступен для пользователей Почта банка.

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Крупные сделки: ПСБ продаёт активы компаний Raven Russia и «Первомайская Заря»

ПСБ на аукционе продает активы ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» (всего 18 компаний: 100% уставного капитала ООО «Кулон СПБ», ООО «Логопарк Обь», ООО «Кстово-Девелопмент», ООО «Феникс», ООО «Лига», ООО «Север Эстейт», ООО «ЕГ Логистика», ООО «Союз-Инвест», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Логопарк Дон», ООО «Кстовский Индустриальный Парк 1», ООО «Первомайская Заря» и акций АО «Кулон-Истра», АО «Ногинск-Восток», АО «Кулон Девелопмент», АО «Ресурс-Экономия», АО «Торос»).

Общая стоимость активов, продаваемых единым лотом, составляет 92 547 229 000 рублей. Прием заявок будет открыт 11 июня 2026 года и завершится 18 июня 2026 года. Торги откроются 19 июня 2026 года в 13.00 по московскому времени на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».

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Ипотека в России покажет лучшие результаты с 2023 года

По итогам первого полугодия 2026 года, российский сегмент ипотечного кредитования продемонстрирует наилучшие показатели за последние три года. Прогнозируемый объем выданных кредитов составит около 2,1 триллиона рублей, что значительно превышает прошлогодний уровень — почти на 40%. Данную информацию представил Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ, возглавляющий департамент продуктов розничного бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума 2026.

Банк прогнозирует, что за весь 2026 год общий объем выданной ипотеки превысит 5,1 триллиона рублей, демонстрируя рост на 16% по сравнению с 2025 годом. Конечный итог, как отмечается, будет находиться под влиянием потенциальных корректировок условий программы Семейная ипотека.

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Розничные займы в России вырастут до 13,3 трлн рублей в 2026 году

Итоги 2026 года покажут впечатляющий скачок в выдаче розничных займов в России, который составит 37%, достигнув отметки в 13,3 триллиона рублей, не принимая во внимание POS-кредитование. Ожидается, что прошлогоднее замедление будет полностью компенсировано во всех основных категориях: кредиты наличными увеличатся на 76%, ипотечные займы — на 16%, а автокредиты — на 14%. Эти прогнозы были представлены Алексеем Охорзиным, старшим вице-президентом ВТБ, руководителем департамента продуктов розничного бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума-2026.

Первое полугодие задает позитивный вектор восстановления: объемы кредитования физических лиц могут достичь 5,4 триллиона рублей, что на 50% превышает прошлогодние показатели. Главным драйвером роста станет потребительское кредитование, объемы которого, как ожидается, превысят 2,4 триллиона рублей, продемонстрировав рост в 68% по сравнению с предыдущим годом. Выдачи ипотеки могут увеличиться почти на 40% до 2,1 триллиона рублей, а автокредитов – на 38%, достигнув 870 миллиардов рублей.

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Новая эра бесконтактных платежей: российские банки предлагают альтернативы Apple Pay

Российские пользователи iPhone столкнулись с неудобствами в области бесконтактных платежей после прекращения работы Apple Pay в 2022 году, что вынудило их вернуться к использованию пластиковых карт либо прибегнуть к платежным стикерам. Тем не менее рынок не только оправился от этого, но и начал предлагать новые, еще и финансово выгодные альтернативы. Примером служит разработка Т-Банком собственного платежного сервиса T-Pay. Кроме того, Альфа-Банк проводит тестирование бесконтактной оплаты для устройств на базе iOS.

Представители ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года пояснили, что их система использует технологию Bluetooth Low Energy для безопасного обмена платежной информацией между банковским терминалом и смартфоном клиента.

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Как нефинансовые сервисы трансформируют мобильный банкинг в России

Приложения российских банков привлекают новую, не связанную с финансами аудиторию. В 2026 году наблюдается смена парадигмы: рост числа пользователей обеспечивается не только зарплатными проектами, но и глубокой интеграцией лайфстайл-сервисов. Основной тенденцией становится слияние банков и маркетплейсов.

Накануне ПМЭФ-2026 первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила, что к концу года аудитория онлайн-банка вырастет с 27 до 32 миллионов клиентов, а благодаря сотрудничеству с финтех-группой RWB этот показатель может увеличиться в разы. Секрет роста заключается в трансформации приложения из платежного инструмента в платформу повседневных услуг. По словам Скоробогатовой, нефинансовые сервисы охватывают практически все сферы жизни клиентов, от доставки еды до покупки автомобилей и организации путешествий.

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