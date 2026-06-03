«Классика вдохновляет»: ВТБ представил на ПМЭФ арт-композицию с литературными гигантами

На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ представил свой стенд в формате впечатляющей арт-композиции. Экспозиция представляет собой четыре массивные скульптуры известных русских писателей, облаченных в солнцезащитные очки. Вся конструкция, достигающая более 8 метров в высоту, выполнена в фирменном синем цвете банка и является частью новой имиджевой кампании под названием «Классика вдохновляет».

Среди героев композиции – Александр Пушкин, Николай Гоголь, Федор Достоевский и Лев Толстой. По информации из пресс-службы банка, для создания этих фигур было задействовано свыше 5 тонн композитных материалов. Каждая скульптура, собранная как сложный инженерный проект, имеет вес более 500 килограммов. Отмечается, что длина носа Гоголя превосходит рост человека, а очки классиков оснащены стеклами диаметром 1,5 метра, изготовленными по индивидуальному заказу. Этот ироничный элемент призван обыграть обилие фотокамер и вспышек, присутствующих на форуме.

Стены выставочного пространства украшены пятью цитатами из литературных произведений. Более тысячи знаков интегрированы в дизайн, формируя «культурное полотно».

Запущенная в мае 2026 года имиджевая кампания «Классика вдохновляет» направлена на демонстрацию связи бренда с культурным достоянием. В кредитной организации пояснили, что поддерживают культуру и сохраняют наследие, являющееся источником вдохновения для целых поколений. Современные решения экономики и инфраструктуры страны, уже стали классикой финансового мира.

Данный проект развивает оригинальную креативную концепцию, в рамках которой переосмысливаются сюжеты знаменитых литературных произведений. Создатели предлагают альтернативные, «счастливые» версии развития событий, где герои в критические моменты истории получают поддержку банка.