Нелегальные свалки в Новосибирске оснастят камерами

В Новосибирской области готовятся к внедрению современных технологий в борьбе с нелегальными свалками. Министерство цифрового развития и связи региона разместило тендер на оказание услуг по видеонаблюдению за четырьмя проблемными точками, где постоянно возникают горы мусора.

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, система должна распознавать государственные регистрационные знаки машин, которые приезжают разгружать отходы в неположенных местах. Максимальная сумма контракта определена в размере 2,2 млн рублей.

Исполнитель должен обеспечить работу 11 средств видеонаблюдения, которые появятся на четырех локациях. Две камеры установят в Ленинском районе на улице Большой, 243, еще две — у озера «Спартак» в Калининском районе. На улице Широкой, 32 (также в Ленинском районе) разместят три камеры, а в Дзержинском районе на улице Москворецкой, 83а — сразу четыре устройства. Часть камер сделают поворотными, чтобы в кадр попадало максимальное пространство, включая зоны разгрузки транспортных средств.

В документах к тендеру прописано, что видеопоток с камер должен поступать круглосуточно, семь дней в неделю, а интеллектуальное распознавание номеров будет включаться ежедневно с 9 утра до 18 вечера.

— Сформированное видеоизображение содержит дату и время видеосъемки, — указано в проекте контракта.

Изображение должно быть цветным, с разрешением не менее 1920×1080 пикселей, и система обязана работать в сложных условиях — при уличной освещенности от 0,01 люкса и при температуре от -40 до +60 градусов.

Каждая машина, попавшая в объектив, оставит цифровой след. В личном кабинете заказчика автоматически сформируется карточка нарушения с фотографией номера, распознанным текстом, ссылкой на архивную запись и точным временем. Все данные будут храниться в облаке не менее 30 календарных дней. При этом заказчик подстраховался на случай технических сбоев.

— В случае неработоспособности средств видеонаблюдения суммарно более чем 48 часов в течение календарного месяца, услуга в отношении такого средства в данном месяце считается неоказанной, — говорится в описании объекта закупки.

Видеофиксация позволит находить и наказывать водителей и владельцев грузовиков, которые выбрасывают строительные и бытовые отходы в лесах, оврагах и на пустырях. По действующему законодательству, штрафы для граждан могут достигать 120 тысяч рублей, для должностных лиц и компаний — существенно выше.

Подрядчик должен будет приступить к работе уже 6 июля 2026 года. Контракт будет действовать до 15 декабря.

Ранее редакция сообщала, что штрафы за строительные отходы намерены увеличить в Новосибирской области.