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Общество

Новосибирским учителям рекомендовали осваивать «язык денег и отчетов»

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«Скромность — это мило, но она не продвигает резюме»: эксперт НГПУ дал карьерные советы педагогам

В массовом сознании жив стереотип: в карьере учителя максимум, которого можно добиться — это выслуга лет и скромная надбавка за категорию. Заведующий кафедрой управления образованием Новосибирского государственного педагогического университета Олеся Лаврентьева готова с этим поспорить и дает пять рабочих советов, как построить карьеру в школе.

Совет №1. Превратите «рутину» в «портфолио».
Закостенение начинается там, где работа превращается в повторяющиеся ритуалы. Ведите дневник достижений: записывайте даже маленькие победы (сложная тема стала понятной, трудный родитель стал союзником, сценарий урока завирусился в чате). Через полгода вы удивитесь, какой вы классный специалист. Это не хвастовство — это база для резюме и аттестации.

Совет №2. Освойте «язык денег и отчетов».
Школа — это не только про душу, но и про менеджмент. Педагог, который понимает бюджет, умеет писать обоснования для закупок и считать эффективность кружков, становится незаменимым. Начните с малого: попросите у завуча один «скучный» отчет и предложите свою помощь. Как только вы заговорите на языке администрации — ваши карьерные предложения не заставят себя ждать.

Совет №3. Создайте (простейший) личный бренд.
Вам не нужны тысячи подписчиков. Заведите канал в Максе «Заметки учителя» или просто публикуйте раз в неделю одну удачную методическую находку в соцсетях коллег. Работодатели ищут инициативных. Одна ваша заметка, увиденная директором другой школы или экспертом проекта, может стоить вам нового предложения о работе. Скромность — это мило, но она не продвигает резюме.

Совет №4. Меняйте фокус с «учитель предметник» на «решатель проблем».
Карьерный рост — это не про то, сколько уроков вы дали. А про то, сколько проблем вы сняли с руководства. Научитесь писать проекты на гранты (на новый спортзал или лабораторию) — станете стратегом. Возьмите на себя наставничество над молодыми коллегами — получите статус ведущего педагога и прибавку к зарплате (во многих школах за наставничество уже доплачивают). Организуйте школьный фестиваль — станете project-менеджером. Мысль простая: чем больше задач вы решаете над своей ставкой, тем быстрее вы растете.

Совет №5. Делайте «ревизию скиллов» раз в полгода.
Возьмите лист бумаги и честно ответьте себе: «Чему я научился за последние 6 месяцев?». Если ответ — «ничему» — это тревожный звоночек. Закостенение лечится маленькими шажками: посмотреть вебинар по нейросетям (сегодня они пишут конспекты быстрее), освоить простую программу для монтажа видео, прочитать книгу по управлению конфликтами. Один навык каждые два месяца — это 6 новых компетенций в год. Через три года вы — другой специалист.

— Отдельно скажем про амбиции. Многие педагоги стесняются хотеть большего: «А вдруг подумают, что я выскочка?», «На моем месте кто-то другой 20 лет сидит». Это ловушка. Карьерные амбиции учителя — это не про «переплюнуть коллегу», а про желание влиять на систему шире, чем один класс. Вы имеете полное право хотеть стать завучем, руководителем методического объединения или запустить авторскую онлайн-школу. Образованию нужны лидеры, а не послушные исполнители. Ваше желание расти – это про ресурс для детей, а не про эгоизм, — резюмирует Олеся Лаврентьева.

Итак, построить карьеру в школе реально в 25, 45 и 65 лет. Вопрос не в возрасте, а в гибкости. Начните с одного маленького действия из этого списка сегодня. И уже через месяц коллеги и директор увидят в вас не «закостеневшего ветерана», а растущего лидера.

Ранее редакция сообщала о том, что в соцсетях России множатся оскорбительные ролики о педагогах

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : учитель НГПУ карьера

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