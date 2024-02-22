Светлый — комфорт и приватность

Гармония с природой

Каждый человек мечтает жить в благоустроенном месте с хорошей экологией, современными дорогами, удобными домами, а также наличием социальных и спортивных объектов. В 15 км от Новосибирска активно развивается жилой район Светлый. Этот проект комплексного развития территории стартовал в 2010 году и с тех пор стал визитной карточкой Мошковского района. В нем получили свое развитие новые кварталы: «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный», идут проектные работы над новой очередью застройки Светлый 2.0

Светлый сочетает прекрасную экологию, благополучную социальную среду, комфортную застройку и развитую инфраструктуру. Он расположен в уютном уголке, где отсутствует городская суета, а человек чувствует себя в гармонии с природой. Здесь есть все, за что мы так ценим загородную жизнь: тишина, чистый воздух и ухоженная природа.

Отсюда легко можно добраться до мегаполиса не только личным, но и общественным транспортом. Это очень удобно и позволяет сэкономить время. По территории поселка проходят два маршрута общественного транспорта, которые в скором времени будут продлены до «Французского квартала».

Уют обстановки

На выбор застройщик предлагает десятки планировок, способных удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов. Детально продуманные проекты направлены на создание максимально уютной обстановки в небольшой студии и просторной трехкомнатной квартире. В процессе строительства, при проведении отделочных работ используются только не вызывающие нареканий материалы.

— Наши новые кварталы имеют закрытую территорию, оборудованную видеонаблюдением, а площадь жилья зачастую превышает квартиры в городских новостройках. В домах «Французского квартала» мы используем большие витражные стекла в подъездах. «Альпийский» отличается архитектурным решением, дорогостоящими материалами. Несмотря на рост цен на рынке стройматериалов, мы не отказываемся от кирпичного домостроения, а тяга жителей к природе воплощается в креативности ландшафтных решений. В «Ясном» совсем другой образ жизни. Там на первом месте комфорт проживания, культура поведения и добрососедства. Мы боремся за качество жилья на нашей территории, — констатирует генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.

Функциональность территорий

Сегодня городские жители все чаще хотят проводить свободное время в районе места проживания, поэтому отдают предпочтение функциональным территориям. Светлый — это не просто улицы и дома. Поселок похож на мини-город и предлагает своим жителям детские площадки, магазины, кафе, фитнес-центр. В 2024 году на территории Светлого будет открыт полноценный медико-лабораторный центр с регистратурой, дневным стационаром, участковыми терапевтом и педиатром, а сейчас действует ФАП. Парковая зона позволяет наслаждаться пешими прогулками в спокойной обстановке.

На территории поселка действует современная большая школа на 550 мест с блоком начальных классов, просторными помещениями и игровыми комнатами, которая в ближайшие год-два прирастет новым крылом на 250 мест. А для дошкольников есть три детских сада, расположенных на первых этажах жилых домов с прилегающими к ним оборудованными детскими площадками. Четвертый детский сад во «Французском квартале» ждет ввода в эксплуатацию уже в третьем квартале текущего года.

В жилом районе работают кружки, театральная студия, спортивные секции, на базе школы развиваются три футбольные команды. Здесь есть обустроенные участки для занятий спортом, игровые площадки, а также удобные и живописные тропинки в парковой зоне. Скоро на въезде в поселок появится универсальный спорткомплекс с полем для мини-футбола и четырьмя залами. В нем будут проводиться турниры, в которых участвуют школьники Новосибирска и области.

Забота в деталях

Забота и внимание застройщика к жителям поселка проявляется через детали. Например, в «Французском квартале» есть свое место для романтических свиданий — самый высокий в городе символ Парижа высотой с пятиэтажный дом. Стильное сооружение подчеркивает концепцию жилого комплекса, а иллюминация создает атмосферу праздника, радости, делая улицы уютнее, светлее и наряднее.

В ближайшей перспективе на территории Светлого планируется начать строительство большого парка, уже в этом году организуют тропу здоровья. В сердце поселка появится удобная площадь со сценой для проведения массовых мероприятий, здесь же будет устанавливаться центральная новогодняя ель. Надо отметить, что забота застройщика о жителях жилого района проявляется не только в благоустройстве, но и в условиях покупки жилья в Светлом. Предлагаются максимально гибкие условия: скидки, льготная ипотека, рассрочка от застройщика, прорабатывается оптимальная льготная программа от застройщика для привлечения в жилой район педагогов и врачей.

Компания СФО «Основа» открыта для инициатив жителей, очень ценит активистов, которые готовы участвовать в жизни района. Оптимистичный взгляд в будущее — залог развития всего необходимого для самодостаточной жизни в жилом районе.

— Мы добавляем в инфраструктуру района Светлый те опции, которые увеличивают уровень комфорта, помогают организовать интересный досуг, создают ощущение того, что здесь, в Светлом, ты дома. Жилой район растет, жизнь вокруг меняется, мы стараемся соответствовать текущим потребностям людей. Что-то добавляем в нашу концепцию, от чего-то отказываемся, меняем, постоянно работаем над совершенствованием проекта, — говорит Антон Рехтин.

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Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал»)ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»)