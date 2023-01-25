Учитель во время занятий заклеила рот скотчем третьекласснику

Мама одного из учеников гимназии № 94 заявила, что педагог заклеила рот скотчем ее сыну. О том, что случилось, она узнала из родительского чата. В настоящее время департамент образования проводит служебную проверку, сообщает E1.RU.

По данным издания, полученным от мамы одной из одноклассниц мальчика, школьник отличался тем, что постоянно оскорблял детей, бил девочек, материл остальных детей. При этом учительницу она охарактеризовала как человека очень спокойного, который на любые замечания со стороны родителей всегда реагирует, всегда дает комментарии, пояснения.

Проверку начали и сотрудники Следственного комитета. Силовики выяснят, применяли ли по отношению к детям насилие в гимназии.

— В ходе проверочных мероприятий следователями СКР будет устанавливаться достоверность этой информации, а также будет выясняться, имелись ли в данной гимназии иные факты нарушения прав несовершеннолетних. В случае подтверждения поступивших сведений ситуации будет дана правовая оценка, — сообщили в свердловском СУ СКР.

В свою очередь, в полиции Екатеринбурга отметили, что к ним с заявлением никто не обращался. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних обещали проверить информацию.

Как оказалась, это не первый подобный скандал в образовательных учреждениях Екатеринбурга. Так, прошлой осенью воспитательница из элитного садика «Согласие» ударила ребенка, то стало известно, что случай рукоприкладства был не единичным.

Ранее редакция сообщала, что 16-летний подросток умер от фатальной бессонницы.

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