В кругу избранных: последний старт продаж, премиальные квартиры — от 6,3 млн рублей

Эксперты рынка недвижимости выделяют квартал «Новый Кедровый» как один из самых заметных проектов в элит-сегменте Новосибирска за последние два года, где 20% лотов разбираются на старте продаж. Малоэтажные дома с «начинкой» бизнес-класса строятся в престижной локации, спрятанной в лесном массиве Заельцовского района. Здесь создаются высококлассные условия жизни, сочетающие в себе повышенную приватность и роскошь неспешного темпа жизни.

Последний дом в престижной локации

Большинство проектов премиум-класса в Новосибирске реализуются точечно и не представляют собой продуманной комплексной застройки с собственным архитектурным и культурно-ценностным кодом, в отличие от квартала «Новый Кедровый» девелопера «Юнити». Он возводится на улице Кедровой — приватной локации, предназначенной исключительно для строительства дорогостоящей недвижимости. На данный момент земельный ресурс здесь фактически исчерпан. На территории по-прежнему много леса и простора. Но в тихом зеленом оазисе, который так полюбили состоятельные новосибирцы, жилые комплексы больше возводиться не будут.

Квартиры на старте продаж — от 6,3 млн рублей

Однако у вас еще есть шанс стать счастливым резидентом — совсем недавно застройщик «Нового Кедрового» объявил старт продаж третьего дома. Это финальная очередь и последняя возможность приобрести жилье от девелопера на выгодных условиях. Недвижимость квартала по праву можно считать эксклюзивной. Во-первых, в проекте всего три новостройки высотой от пяти до восьми этажей и большая придомовая территория, что исключает эффект перенаселенности, гарантирует свободу и атмосферу приватности. Во-вторых, «Новый Кедровый» — это последний проект, реализуемый в локации. Уже через полтора года здесь можно будет приобрести только «вторичку» и по совершенно другой цене.

Инвестиция в счастливую жизнь

Как правило, на стартах продаж львиную долю квадратных метров выкупают инвесторы для ведения арендного бизнеса. Но такая картина характерна больше для масс-сегмента. Девелопер «Нового Кедрового» изначально заявил, что у комплекс «клубный» характер и масштабная застройка здесь не планируется, это нарушит идею приватности и первоклассного уровня жизни резидентов. Больше 90% всех лотов раскуплены клиентами, выбравшими квартал для жизни, поэтому конкуренция с перепродажей квартир от частных лиц сводится к нулю.

Стоимость квартир догоняет ЖК бизнес-класса

Уровень стоимости квартир в уже сданных домах квартала начинает догонять ЖК бизнес-класса. В статье по порядку разберем все причины, способствующие такой динамике.

Проект, где развита вся необходимая инфраструктура, традиционно является объектом охоты на рынке недвижимости, особенно если дело касается экологически чистой локации. В целях застройщика «Нового Кедрового» — не только построить качественное премиальное жилье, но и создать целый комплекс коммерции с исключительным сервисом.

Высокий уровень товаров и услуг, который будет доступен жителям квартала, обусловлен продуманным отбором кандидатов, желающих вести бизнес в «Новом Кедровом». Здесь уже функционируют супермаркет, кофейня, аптека и пункт выдачи Оzon. По завершении строительства второго дома будут открыты дополнительные коммерческие помещения мультифункционального сервиса. Для семей с детьми через дорогу муниципалитетом уже зарезервированы земельные участки под школу и детский сад.

Авторская архитектура как украшение зеленой локации

Неоклассическая архитектура квартала с плавными линиями барельефов, большой площадью остекления и эркерами восхищает даже искушенных эстетов и подчеркивает прогрессивный взгляд девелопера на жилое строительство.

Три стильных дома расположены на достаточно большом удалении друг от друга, что позволяет солнечным лучам беспрепятственно освещать территорию, наполняя уютные дворы солнечным светом.

Закрытый двор с атмосферой цветущего сада

Уникальная концепция благоустройства территории «Нового Кедрового» предполагает создание приватного двора-парка, где комфортные условия незримо переплетаются с искусством и красотой ландшафтного дизайна. На въезде резидентов и гостей квартала встречает элегантная трехарочная колоннада с пешеходным фонтаном. Удивительная флора образует живописный парк с сезонным цветением растений — олицетворение кропотливого садового искусства.

Есть все для счастливого детства

Пространство квартала удобно зонировано для спокойного и активного времяпрепровождения. На территории, полностью свободной от автомобильного трафика, обустроены детские площадки с качелями-гнездами, горками-трубами, веревочным парком, зеленым лабиринтом, батутом, каруселями и двухэтажным комплексом со скалодромом и веревочным парком.

Интерьеры, как в отелях 5 звезд

Высокий уровень комфорта и статусная атмосфера продолжаются в интерьерах внутренних пространств квартала. Жителей и их гостей встречает стильное дизайнерское решение: премиальное ковровое покрытие, акцентная навигация, теплое освещение, художественные картины и soft-touch двери насыщенного изумрудного оттенка с итальянской фурнитурой — в проекте нет мелочей, каждая деталь тщательно проработана.

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