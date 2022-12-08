В Новосибирске беременную женщину заставили ждать в очереди в больнице, пока ребенок умирал в ее утробе

Инцидент произошел еще в июне. Тогда СМИ сообщали, что 31-летняя жительница Новосибирска поступила в роддом с подозрительными результатами КТГ и доплера, которые смутили врача в женской консультации. Однако рекомендации о родоразрешении проигнорировались, а женщину убедили ждать естественных родов. Перед выпиской ей провели обследование, беременная девушка отсидела длинную очередь, после чего выяснилось, что ребенок при смерти. Когда малыш родился, стало понятно, что он мертв — на шее у него был узел.

Спустя полгода возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

— По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего с целью определения следственным путем своевременности и качества оказания женщине медицинской помощи. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида лечебным питанием.

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