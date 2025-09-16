В Новосибирске назвали даты первых школьных каникул

Школьники, которые учатся по четвертной системе, в 2025–2026 учебном году получат почти четыре недели каникул, сообщили в Министерстве просвещения. Учебный год завершится 26 мая.

Осенние каникулы предлагают провести с 25 октября по 2 ноября. Зимние каникулы — с 31 декабря по 11 января, а весенние — с 28 марта по 5 апреля. Первоклассники получат дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля.

Точные даты могут меняться в зависимости от школы и всегда публикуются на официальном сайте учреждения.

Напомним, что в День знаний, 1 сентября, за парты в Новосибирске сели свыше 220 тысяч школьников. Среди них около 30 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов и примерно 19,5 тысячи первоклассников.

Ранее редакция сообщала о том, что российская школа не может работать по-старому и не понимает, как нужно по-новому.