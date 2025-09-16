Рекламодателям

«Вбрасывается гадостная информация»: в Новосибирске увеличилось число отказов от прививок

  • 16/09/2025, 14:30
Автор: Мария Гарифуллина
«Вбрасывается гадостная информация»: в Новосибирске увеличилось число отказов от прививок
Врачи говорят, что после пандемии COVID-19 стало больше тех, кто сомневается в целесообразности вакцинации

В Новосибирске педиатры и сотрудники школьных медицинских кабинетов отмечают рост числа отказов от плановых прививок. В целом доля отказников не очень высока (от двух до пяти процентов, по разным оценкам), тем не менее, врачи называют ситуацию тревожной.

В сентябре в новосибирских школах начали ставить прививки от гриппа. С родителей учеников собирают согласия на вакцинацию. Их не много, говорят врачи. Гораздо чаще родители пишут отказы.

— Охват прививками от гриппа никогда не был стопроцентным. Но в этом году как-то совсем мало согласий: из класса в 30 человек может всего пять или согласий, у остальных отказ. По кори, дифтерии, гепатиту и другим инфекциям чуть лучше ситуация, но все равно виден рост отказов. Иногда причина – индивидуальный план прививок, и со временем детям ставят всё, что нужно и даже то, что не входит в национальный календарь. Но и тех, кто действительно отказывается от всего, на мой взгляд, стало больше. В качестве причин они указывают «личные убеждения», — рассказала Infopro54 медсестра одной из школ Центрального округа.

Редакция не располагает данными о числе отказов во всех новосибирских школах, но приведенные наблюдения подтверждают врачи государственных поликлиник и частных медицинских центров. Терапевты и педиатры подчеркивают, что противники вакцинации были всегда, но после недавней пандемии их стало больше. Эксперты видят причин в огромном количестве противоречивой и недостоверной информации, которая распространялась  во время пандемии. В результате к ярым и убежденным противникам прививок примкнули те, кто сомневался.

— К сожалению, мы видим, что значимо больше стало людей, особенно в больших городах, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,  которые занимают такую спорную, негативную позицию по поводу вакцинации. Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, действительно безграмотность. Во-вторых, это неуверенность в том, что пациентам дали правильный совет. Моя практика говорит, что многие не негативно относятся к вакцинации, они просто хотят объяснений, хотят знаний. И они не готовы принимать решения на основании того, что всех под общую гребенку. Потому что вакцинация это вопрос очень индивидуальный. И я сторонник этого абсолютно. То есть с людьми надо работать, надо объяснять. И третье, это антипрививочные кампании. Я не сторонник теории заговора, но если ты хочешь навредить народу, вбрасывай гадостную информацию. И это делается, такая информация вбрасывается через различные интернет-источники. Стоит за этим армия проплаченных недругов. Это действительно так. Отслеживая информационные потоки, мы видим организованное и продуманное действие. Государство вкладывает большие деньги в бесплатные программы вакцинации, в здоровье людей. А в головы людей силами тех, кто хочет нанести ущерб, вкладывается другая информация.  Я вижу в этом серьезную проблему, — сказал, отвечая на вопрос Infopro54, доктор медицинский наук главный научный сотрудник детско-подросткового отдела ФГБУ НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Андрей Продеус.

Врачи и ученые напоминают, что доступность вакцин и широкий охват населения прививками — это фактор благополучия. Обычно резкое увеличение числа непривитых детей наблюдается в странах, затронутых конфликтами и гуманитарными кризисами. Согласно данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2024 году 14,3 миллиона детей в мире не получили ни одной прививки, что на 1,4 миллиона больше, чем в 2019 году. Эти цифры говорят о росте рисков распространения смертельно опасных инфекционных заболеваний.

Национальный календарь профилактических прививок в России в 2025 году включает в себя как обязательные, так и рекомендуемые прививки. Медицинское сообщество выступает за расширение списка обязательных прививок. Так, туда предлагают включить вакцинацию против менингококковой инфекции. Опросы показывают, что многие родители хотели бы, что обязательной стала и прививка против клещевого энцефалита.

Ранее редакция рассказывала, почему Новосибирская область увеличила закупки вакцины против менингококковой инфекции.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

246

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : инфекции вакцинация


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Вбрасывается гадостная информация»: в Новосибирске увеличилось число отказов от прививок
16/09/25 14:30
Медицина Общество
В Новосибирске назвали даты первых школьных каникул
16/09/25 14:00
Общество
Сибиряки стали вдвое чаще оформлять СберКарты с доставкой
16/09/25 13:40
Бизнес
Инвестиционная компания А1 хочет выкупить «Новосибирский завод сэндвич-панелей»
16/09/25 13:33
Бизнес
Эксперты рассказали, какие китайские машины приезжают на СТО в России
16/09/25 13:00
Образовательная программа для талантливых студентов стартовала в шестой раз
16/09/25 12:15
Бизнес Общество
Новосибирский нефтетрейдер подготовил план реструктуризации задолженности
16/09/25 12:00
Бизнес Финансы
3,5 тыс ипотечных кредитов выдали ИТ-специалистам в НСО благодаря господдержке
16/09/25 11:42
Власть
Мэрия Новосибирска ждет заключение «Минскметропроекта» по городскому метро
16/09/25 11:35
Бизнес Транспорт
Федеральная компания открывает в Новосибирске дарккитчены
16/09/25 11:00
Бизнес Общество
Русфонд собирает средства на дорогостоящее лечение девочки с диагнозом ДЦП
16/09/25 10:43
Общество
В Новосибирске жители «Весеннего» просят установить пост мониторинга воздуха
16/09/25 10:00
Общество Экология
В Новосибирске обнаружили переизбыток складов
16/09/25 9:00
Бизнес Недвижимость
В Заксобрание Новосибирской области перешли четверо депутатов горсовета
15/09/25 21:42
Власть Общество Политика
Лидером по набранным голосам в горсовет Новосибирска стал Дмитрий Асанцев
15/09/25 20:00
Власть Общество Политика
Выплаты по алиментам в Новосибирской области превысили 1 миллиард рублей
15/09/25 18:00
Общество
Поэтапный разворот системы отопления в НСО начнётся с 17 сентября
15/09/25 17:50
Власть
В России ужесточат контроль за расследованием причин аварий на водосетях
15/09/25 17:00
Власть
Экс-депутата новосибирского заксобрания освободили от наказания за аферу с землей
15/09/25 16:15
Бизнес Власть Недвижимость Право&Порядок
«Всё время с полной загрузкой»: новосибирские судовладельцы назвали навигацию-2025 лучшей за последние годы
15/09/25 16:00
Бизнес Общество
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять