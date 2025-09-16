«Вбрасывается гадостная информация»: в Новосибирске увеличилось число отказов от прививок

В Новосибирске педиатры и сотрудники школьных медицинских кабинетов отмечают рост числа отказов от плановых прививок. В целом доля отказников не очень высока (от двух до пяти процентов, по разным оценкам), тем не менее, врачи называют ситуацию тревожной.

В сентябре в новосибирских школах начали ставить прививки от гриппа. С родителей учеников собирают согласия на вакцинацию. Их не много, говорят врачи. Гораздо чаще родители пишут отказы.

— Охват прививками от гриппа никогда не был стопроцентным. Но в этом году как-то совсем мало согласий: из класса в 30 человек может всего пять или согласий, у остальных отказ. По кори, дифтерии, гепатиту и другим инфекциям чуть лучше ситуация, но все равно виден рост отказов. Иногда причина – индивидуальный план прививок, и со временем детям ставят всё, что нужно и даже то, что не входит в национальный календарь. Но и тех, кто действительно отказывается от всего, на мой взгляд, стало больше. В качестве причин они указывают «личные убеждения», — рассказала Infopro54 медсестра одной из школ Центрального округа.

Редакция не располагает данными о числе отказов во всех новосибирских школах, но приведенные наблюдения подтверждают врачи государственных поликлиник и частных медицинских центров. Терапевты и педиатры подчеркивают, что противники вакцинации были всегда, но после недавней пандемии их стало больше. Эксперты видят причин в огромном количестве противоречивой и недостоверной информации, которая распространялась во время пандемии. В результате к ярым и убежденным противникам прививок примкнули те, кто сомневался.

— К сожалению, мы видим, что значимо больше стало людей, особенно в больших городах, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, которые занимают такую спорную, негативную позицию по поводу вакцинации. Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, действительно безграмотность. Во-вторых, это неуверенность в том, что пациентам дали правильный совет. Моя практика говорит, что многие не негативно относятся к вакцинации, они просто хотят объяснений, хотят знаний. И они не готовы принимать решения на основании того, что всех под общую гребенку. Потому что вакцинация это вопрос очень индивидуальный. И я сторонник этого абсолютно. То есть с людьми надо работать, надо объяснять. И третье, это антипрививочные кампании. Я не сторонник теории заговора, но если ты хочешь навредить народу, вбрасывай гадостную информацию. И это делается, такая информация вбрасывается через различные интернет-источники. Стоит за этим армия проплаченных недругов. Это действительно так. Отслеживая информационные потоки, мы видим организованное и продуманное действие. Государство вкладывает большие деньги в бесплатные программы вакцинации, в здоровье людей. А в головы людей силами тех, кто хочет нанести ущерб, вкладывается другая информация. Я вижу в этом серьезную проблему, — сказал, отвечая на вопрос Infopro54, доктор медицинский наук главный научный сотрудник детско-подросткового отдела ФГБУ НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Андрей Продеус.

Врачи и ученые напоминают, что доступность вакцин и широкий охват населения прививками — это фактор благополучия. Обычно резкое увеличение числа непривитых детей наблюдается в странах, затронутых конфликтами и гуманитарными кризисами. Согласно данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2024 году 14,3 миллиона детей в мире не получили ни одной прививки, что на 1,4 миллиона больше, чем в 2019 году. Эти цифры говорят о росте рисков распространения смертельно опасных инфекционных заболеваний.

Национальный календарь профилактических прививок в России в 2025 году включает в себя как обязательные, так и рекомендуемые прививки. Медицинское сообщество выступает за расширение списка обязательных прививок. Так, туда предлагают включить вакцинацию против менингококковой инфекции. Опросы показывают, что многие родители хотели бы, что обязательной стала и прививка против клещевого энцефалита.

