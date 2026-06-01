В Новосибирске после 24 лет работы закрылся магазин «Альпиндустрия»

В Новосибирске закрыли известный магазин снаряжения для туризма и активного отдыха «Альпиндустрия». Последним днём его работы стало 31 мая.

«Альпиндустрия» работала на новосибирском рынке с 2002 года и была хорошо известна любителям активного отдыха, туризма, экстремальных видов спорта. Одной из специализаций магазина была экипировка для альпинизма. Те, кто занимается этим видом спорта, называют закрытие магазина событием неприятным, но при этом отмечают, что цены там были достаточно высокими.

В течение многих лет «Альпиндустрия» работала в центре Новосибирска, а несколько лет назад переехала в новое здание на улице Шевченко. По данным Infopro54, собственник принял решение о закрытии магазина из-за недостаточно высокого трафика и уровня продаж и новые офлайн-точки в городе открывать не планирует. Журналист редакции посетил магазин незадолго до закрытия и убедился, что ликвидационных скидок в магазине делать не стали.

— Товар отправят в другие магазины сети, так что ничего скидывать не стали. В других городах магазины работать продолжают, — сказал в беседе с журналистом сотрудник магазина.

Магазины «Альпиндустрия» на сегодняшний день есть в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Петропавловске-Камчатском и других городах.

