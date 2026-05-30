Мировой скачок цен: эксперты рассказали, когда в новосибирских магазинах подорожает чай

На мировом рынке чая фиксируется рост цен, эксперты считают, что это неизбежно отразится на российских магазинах. Infopro54 выяснил, когда ждать подорожания в Новосибирске и насколько вырастут цены.

Российские телеграм-каналы и СМИ сообщили, что в мае текущего года цены на индийском чайном аукционе, который считается одним из ориентиров мирового рынка, за месяц выросли более чем на 21%, а по сравнению с прошлым годом — более чем на 13%. Стоимость подстегнул плохой урожай из-за засухи в Индии, Кении и на Шри-Ланке — крупнейших экспортерах чая. Давление на рынок также оказывают рост стоимости логистики и удобрений, сокращение посевных площадей и увеличение мирового спроса.

По данным зарубежных специализированных изданий, глобальный рынок чая в мае 2026 года демонстрирует разнонаправленную динамику. На аукционе в Гувахати (Индия) зафиксирован резкий спрос на премиальный сорт Ассам — стоимость качественной продукции подскочила до рекордных 800 рупий за килограмм. А в Японии стремительный рост спроса на сырье для матчи (японский зеленый порошковый чай — Прим. ред.) взвинтил цены до рекордных 8 235 иен за килограмм.

Российский рынок чая зависит от импорта. По прогнозам аналитиков, в течение ближайших месяцев, когда в РФ начнут поступать партии по более высоким ценам, стоимость чая в магазинах вырастет в среднем на 5–10%. Корреспондент Infopro54 обзвонил четыре новосибирских магазина, торгующих чаем и кофе. Два из них сообщили, что в третьем квартале планируют повышение цен на 5–7%, назвав такое повышение незначительным. В двух других называть проценты не стали, пояснив, что ждут решений поставщиков.

Руководитель отдела маркетинга ГК «Чайный мир» Наталья Скальская в беседе с Infopro54 объяснила, что рост себестоимости чая — многофакторный процесс, и природные катаклизмы в нынешних экономических условиях зачастую не играют решающей роли.

— Многие аналитики сходятся во мнении, что ссылки на природные катаклизмы — это больше спекуляция. Вот последний рост цен на кофейное зерно, например, экономисты признали сговором для повышения маржинальности рынка. Говорят: непогода, повышаем цены, все ахают, продают по высокой цене и зарабатывают в два раза больше. Мое субъективное мнение: последствия природных катаклизмов в нынешних условиях экономики, производства удобрений нивелируется, и такие объяснения носят скорее оправдательный и художественный характер, — отметила Наталья Скальская.

По словам эксперта, гораздо более весомый вклад в рост себестоимости вносит логистика — как мировая, так и внутренняя российская.

— Ситуация вокруг Ормузского пролива влияет на топливо для танкеров. Многие танкеры застряли, не могли зайти, разгрузиться. Если у вас десять танкеров ходит по морю, а восемь застряли, вы просто раскладываете затраты на оставшиеся два. Растет фрахт, растет логистика. Очень сильно растет внутренняя логистика — для того чтобы привезти чай по железной дороге с завода. Кроме того, дорожает упаковка: бумага, металлизированные пакеты. Подрядчики ссылаются на ту же ситуацию в Ормузском проливе, потому что многие составляющие везутся из того региона. Поставщики ароматизаторов тоже прислали письма о повышении цен. Поэтому себестоимость чая как матрёшечка собирает всё, — пояснила руководитель отдела маркетинга.

Что касается сроков повышения розничных цен, то эксперты прогнозируют, что до конца лета рынок будет сохранять статус-кво.

— В лето никто повышать цены не будет, потому что рынок стоит. Может быть, только к августу. Все будут смотреть друг на друга: кто первый дернется и поднимет цены, за ним и другие последуют. В прошлом году были повышения, связанные с логистикой, курс начал колебаться — все ожидали роста и немного подняли цены. Но остальные игроки не подняли, потому что у них финансовый запас позволяет выдерживать эти колебания. Мелкому бизнесу сложнее, он напрямую чувствует все изменения, которые здесь и сейчас происходят, — заключила Наталья Скальская.

На российском чайном рынке в массовом сегменте приоритет по-прежнему у черного чая из Индии и Шри-Ланки, говорят в специализированных компаниях. Кенийский гранулированный чай занимает свою нишу, но распространен меньше. Основной поставщик зеленого чая — Китай: около 90% этого сегмента приходится именно на китайскую продукцию. При этом черные китайские чаи в России не очень распространены из-за специфического вкуса. Крупные российские производители работают не с плантационными, а с лотовыми чаями, закупая сырье из разных стран и с разных плантаций. Это позволяет им менять процентное соотношение компонентов в купаже и нивелировать риски неурожая в отдельно взятом регионе.

Ранее редакция рассказывала, что с июня 2026 года к цене кофе добавится маркировка.