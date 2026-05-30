Мировой скачок цен: эксперты рассказали, когда в новосибирских магазинах подорожает чай

В последний год цены на популярный напиток менялись незначительно

На мировом рынке чая фиксируется рост цен, эксперты считают, что это неизбежно отразится на российских магазинах. Infopro54 выяснил, когда ждать подорожания в Новосибирске и насколько вырастут цены.

Российские телеграм-каналы и СМИ сообщили, что в мае текущего года цены на индийском чайном аукционе, который считается одним из ориентиров мирового рынка, за месяц выросли более чем на 21%, а по сравнению с прошлым годом — более чем на 13%. Стоимость подстегнул плохой урожай из-за засухи в Индии, Кении и на Шри-Ланке — крупнейших экспортерах чая. Давление на рынок также оказывают рост стоимости логистики и удобрений, сокращение посевных площадей и увеличение мирового спроса.

По данным зарубежных специализированных изданий, глобальный рынок чая в мае 2026 года демонстрирует разнонаправленную динамику. На аукционе в Гувахати (Индия) зафиксирован резкий спрос на премиальный сорт Ассам — стоимость качественной продукции подскочила до рекордных 800 рупий за килограмм. А в Японии стремительный рост спроса на сырье для матчи (японский зеленый порошковый чай — Прим. ред.) взвинтил цены до рекордных 8 235 иен за килограмм.

Российский рынок чая зависит от импорта. По прогнозам аналитиков, в течение ближайших месяцев, когда в РФ начнут поступать партии по более высоким ценам, стоимость чая в магазинах вырастет в среднем на 5–10%. Корреспондент Infopro54 обзвонил четыре новосибирских магазина, торгующих чаем и кофе. Два из них сообщили, что в третьем квартале планируют повышение цен на 5–7%, назвав такое повышение незначительным. В двух других называть проценты не стали, пояснив, что ждут решений поставщиков.

Руководитель отдела маркетинга ГК «Чайный мир» Наталья Скальская в беседе с Infopro54 объяснила, что рост себестоимости чая — многофакторный процесс, и природные катаклизмы в нынешних экономических условиях зачастую не играют решающей роли.

— Многие аналитики сходятся во мнении, что ссылки на природные катаклизмы — это больше спекуляция. Вот последний рост цен на кофейное зерно, например, экономисты признали сговором для повышения маржинальности рынка. Говорят: непогода, повышаем цены, все ахают, продают по высокой цене и зарабатывают в два раза больше. Мое субъективное мнение: последствия природных катаклизмов в нынешних условиях экономики, производства удобрений нивелируется, и такие объяснения носят скорее оправдательный и художественный характер, — отметила Наталья Скальская.

По словам эксперта, гораздо более весомый вклад в рост себестоимости вносит логистика — как мировая, так и внутренняя российская.

— Ситуация вокруг Ормузского пролива влияет на топливо для танкеров. Многие танкеры застряли, не могли зайти, разгрузиться. Если у вас десять танкеров ходит по морю, а восемь застряли, вы просто раскладываете затраты на оставшиеся два. Растет фрахт, растет логистика. Очень сильно растет внутренняя логистика — для того чтобы привезти чай по железной дороге с завода. Кроме того, дорожает упаковка: бумага, металлизированные пакеты. Подрядчики ссылаются на ту же ситуацию в Ормузском проливе, потому что многие составляющие везутся из того региона. Поставщики ароматизаторов тоже прислали письма о повышении цен. Поэтому себестоимость чая как матрёшечка собирает всё, — пояснила руководитель отдела маркетинга.

Что касается сроков повышения розничных цен, то эксперты прогнозируют, что до конца лета рынок будет сохранять статус-кво.

— В лето никто повышать цены не будет, потому что рынок стоит. Может быть, только к августу. Все будут смотреть друг на друга: кто первый дернется и поднимет цены, за ним и другие последуют. В прошлом году были повышения, связанные с логистикой, курс начал колебаться — все ожидали роста и немного подняли цены. Но остальные игроки не подняли, потому что у них финансовый запас позволяет выдерживать эти колебания. Мелкому бизнесу сложнее, он напрямую чувствует все изменения, которые здесь и сейчас происходят, — заключила Наталья Скальская.

На российском чайном рынке в массовом сегменте приоритет по-прежнему у черного чая из Индии и Шри-Ланки, говорят в специализированных компаниях. Кенийский гранулированный чай занимает свою нишу, но распространен меньше. Основной поставщик зеленого чая — Китай: около 90% этого сегмента приходится именно на китайскую продукцию. При этом черные китайские чаи в России не очень распространены из-за специфического вкуса. Крупные российские производители работают не с плантационными, а с лотовыми чаями, закупая сырье из разных стран и с разных плантаций. Это позволяет им менять процентное соотношение компонентов в купаже и нивелировать риски неурожая в отдельно взятом регионе.

Ранее редакция рассказывала, что с июня 2026 года к цене кофе добавится маркировка.

«Ситуация хуже, чем в пандемию»: в магазинах Новосибирска сокращается ассортимент одежды и обуви

В Новосибирске продолжается волна закрытий небольших магазинов одежды и обуви. Потребители фиксируют исчезновение точек в разных ценовых сегментах, но чаще всего речь идет о масс-маркете.

Одна из читательниц Infopro54 сообщила, что за последние несколько месяцев недосчиталась двух магазинов детской одежды и обуви — на улице Каменской и на улице Сакко и Ванцетти. Другой читатель рассказал о закрытии сразу трех точек по продаже одежды в районном ТЦ. Кроме того, покупатели отмечают, что в действующих магазинах заметно сократился ассортимент.

Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку

Автор: Оксана Мочалова

За первый квартал 2026 года объем просроченных платежей по кредитам на строящееся жилье в Новосибирской области вырос на 21 млн рублей и по состоянию на 1 апреля достиг 526 млн рублей. По этому показателю регион лидирует в Сибири, свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант». По абсолютному приросту «плохих» долгов за первый квартал регион находится на третьем месте. Рост составил 4,2%.

В соседних регионах ситуация выглядит иначе. В Томской области объем просрочки вырос на 5,2% — до 101 млн рублей. В Омской области прирост оказался заметно выше — 16,7%, в абсолютных цифрах долг увеличился на 27 млн рублей, достигнув 189 млн. В Алтайском крае прирост составил 11,1%, а общий объем неплатежей — 160 млн рублей.

Страховщики пересмотрели возрастные рамки каско

Автор: Оксана Мочалова

На фоне увеличения среднего возраста автомобилей в России одна из страховых компаний пересмотрела условия оформления полисов каско. Теперь в программу страхования включили подержанные машины старше 15 лет. Ранее страховщики, как правило, отказывали владельцам таких автомобилей или предлагали им заведомо невыгодные варианты.

Владельцы транспортных средств возрастом до 20 лет включительно могут получить полноценную страховую защиту. Условия для них сопоставимы с программами для новых машин. Единственное отличие — обязательная франшиза с первого случая, размер которой клиент выбирает самостоятельно при оформлении полиса.

Новосибирский импортер пострадал от роста интереса к здоровому образу жизни

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская компания-импортер ООО «СЕЛЛ-Сервис», ценные бумаги которой обращаются на бирже, раскрыла информацию о результатах своей деятельности в 2025 году. Они оказались менее эффектными, чем годом ранее. Как отметили в компании, на результаты ее деятельности оказал влияние ряд внешних факторов.

— В период повышенных мировых цен на какао-порошок (ключевой актив компании), который пришёлся на 2024 год и начало 2025 и был вызван дефицитом сырья, компания формировала запасы по низкой стоимости. Благодаря этому в 2024 году эмитент смог кратно нарастить объём продаж и получить сверхприбыль (выручка +57%, чистая прибыль +510%), говорится в сообщении компании.  Однако, начиная со второго квартала и до конца 2025 года, цены на какао-порошок существенно снижались, при этом стоимость запасов в этот момент была зафиксирована на уровне, соответствующем периоду высокой стоимости, — говорится в отчетности компании.

Иностранные студенты заинтересовались квотами новосибирских вузов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские вузы намерены активно принимать студентов-иностранцев. В частности, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова рассказала, что речь идет об абитуриентах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из стран СНГ.

— Из экзотических стран это Индонезия, Бангладеш, страны Африки, которые появились у нас в прошлом году, и в этом году тоже проявляют активный интерес к нашему университету, — добавила ректор.

Библиотекарь из Маслянино победила во Всероссийском конкурсе

В рамках первого Всероссийского конкурса «Библиотечная Система», инициированного компанией МТС, Благотворительным фондом «Система» и Российской государственной библиотекой, были объявлены лауреаты. Мероприятие, целью которого является поддержка учреждений культуры и их персонала в сельской местности, а также в малых и средних городах, вручило гранты семи библиотечным организациям на реализацию проектов, направленных на цифровизацию, повышение доступности и благоустройство. Кроме того, 15 библиотекарей получили награды за свой вклад в развитие сферы. Среди награжденных — сотрудник Маслянинской централизованной библиотечной системы.

Стартовавший в марте конкурс ставит своей задачей трансформацию библиотек в современные центры социального притяжения, объединяющие социальную активность, образовательные инициативы и культурные мероприятия, с акцентом на цифровую грамотность. На конкурс поступило свыше тысячи предложений и портфолио от участников из 78 регионов. Оценку проектов проводили ведущие эксперты из сферы библиотечного дела, некоммерческих, общественных и образовательных организаций. По итогам отбора было выделено 7 перспективных инициатив, а 15 специалистов отмечены за личные достижения в профессии.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

