Новосибирцам предложили обсудить эскизы трёх муралов и стелы воинам-сибирякам

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска проводит сбор мнений по проектам монументально-декоративного оформления. На обсуждение вынесены эскизы трёх муралов, двух мемориальных табличек и стелы. Они будут размещаться на фасадах зданий и общественных территориях города.

Памятный мурал в честь Вадима Андренкова предложено разместить на доме №19 по улице Краузе. Второй мурал, посвящённый Михаилу Гудкову, планируют на фасаде дома №99 на улице Солидарности. Третий мурал, в память о павших защитниках Отечества — на здании №24 на улице Бориса Богаткова.

Также предлагается установить мемориальную табличку Марии Батычко на доме №6 по улице Иванова и стелу воинам-сибирякам на озеленённой территории у дома №5 на улице Рассветной.

Отдельный проект касается мемориальной таблички Вячеславу Журавлёву на фасаде дома №35 по улице Советской. По этому объекту предложения принимаются с 1 по 14 июня. По остальным объектам — до 11 июня.

В феврале 2026 года мэр Максим Кудрявцев отмечал, что граффити и муралы в городе перестали быть маргинальным явлением, но эту работу нужно систематизировать. Для оценки объектов стрит-арта создан художественный совет. Власти подчёркивают важность диалога с жителями при появлении новых арт-объектов, чтобы избежать самовольных росписей, вызывающих нарекания.

