Единый стандарт на транспорте сделает поездки с детьми удобнее для новосибирцев

Путешествовать с детьми по России скоро станет заметно удобнее. Минтранс утвердил единый стандарт для комнат матери и ребенка и детских игровых зон на всех объектах транспортной инфраструктуры. Речь идет об аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Соответствующее распоряжение подписал министр Андрей Никитин.

Раньше требования к таким помещениям на разных видах транспорта различались. Например, то, что было привычно для аэропорта, могло отсутствовать на железнодорожном вокзале. Новый подход эту проблему устраняет.

— По результатам внедрения стандарта мы получим единую, понятную и безопасную инфраструктуру для семей с детьми, — пояснил Андрей Никитин.

Чтобы требования были разумными для любого объекта, разработчики выделили три уровня оснащения в зависимости от типа объекта и пассажиропотока. Базовый уровень предназначен для мест с небольшим потоком пассажиров. Там будет достаточно универсальной кабины с пеленальным столиком. Средний уровень предполагает отдельные капсулы для кормления и игровую зону для детей до шести лет. Расширенный уровень ждет пассажиров крупных транспортных узлов с максимальным набором удобств, включая зоны пеленания, кормления, отдыха и семейный туалет, а также детскую игровую зону, разделенную по возрастам: до трех лет и от трех до шести.

Для Новосибирска как крупнейшего транспортного хаба за Уралом это особенно актуально. Поток пассажиров международного аэропорта и железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный ежегодно растет. Это лишь обостряет потребность в комфортной инфраструктуре.

В 2025 году из Толмачёво по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутам и 32 международным. Общий пассажиропоток в аэропорту составил 9,6 млн человек, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Пассажирские перевозки на железной дороге также растут. По информации пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, в 2025 году рост составил 1,3%. Общее количество перевезенных пассажиров превысило 44 млн человек. Из них 4,6 млн — пассажиры дальнего следования, 39,4 млн человек — пригородного сообщения.

Новый стандарт затронет не только крупные узлы, но и пригородные станции, и автовокзалы области. В итоге поездки с детьми для жителей Новосибирска и области станут более спокойными и комфортными.

