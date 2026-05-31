Единый стандарт на транспорте сделает поездки с детьми удобнее для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Минтранс объединил требования для аэропортов, РЖД и автовокзалов

Путешествовать с детьми по России скоро станет заметно удобнее. Минтранс утвердил единый стандарт для комнат матери и ребенка и детских игровых зон на всех объектах транспортной инфраструктуры. Речь идет об аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Соответствующее распоряжение подписал министр Андрей Никитин.

Раньше требования к таким помещениям на разных видах транспорта различались. Например, то, что было привычно для аэропорта, могло отсутствовать на железнодорожном вокзале. Новый подход эту проблему устраняет.

— По результатам внедрения стандарта мы получим единую, понятную и безопасную инфраструктуру для семей с детьми, — пояснил Андрей Никитин.

Чтобы требования были разумными для любого объекта, разработчики выделили три уровня оснащения в зависимости от типа объекта и пассажиропотока. Базовый уровень предназначен для мест с небольшим потоком пассажиров. Там будет достаточно универсальной кабины с пеленальным столиком. Средний уровень предполагает отдельные капсулы для кормления и игровую зону для детей до шести лет. Расширенный уровень ждет пассажиров крупных транспортных узлов с максимальным набором удобств, включая зоны пеленания, кормления, отдыха и семейный туалет, а также детскую игровую зону, разделенную по возрастам: до трех лет и от трех до шести.

Для Новосибирска как крупнейшего транспортного хаба за Уралом это особенно актуально. Поток пассажиров международного аэропорта и железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный ежегодно растет. Это лишь обостряет потребность в комфортной инфраструктуре.

В 2025 году из Толмачёво по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутам и 32 международным. Общий пассажиропоток в аэропорту составил 9,6 млн человек, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Пассажирские перевозки на железной дороге также растут. По информации пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, в 2025 году рост составил 1,3%. Общее количество перевезенных пассажиров превысило 44 млн человек. Из них 4,6 млн — пассажиры дальнего следования, 39,4 млн человек — пригородного сообщения.

Новый стандарт затронет не только крупные узлы, но и пригородные станции, и автовокзалы области. В итоге поездки с детьми для жителей Новосибирска и области станут более спокойными и комфортными.

Ранее редакция сообщала, что аэропорт Толмачёво сократил число парковок у входа.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Рубрики : Общество Туризм

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : туризм Транспортная инфраструктура комната матери и ребёнка единый стандарт

«Ребенок всегда прав»: В российском обществе сформировалась детоцентрическая тенденция
Новосибирцам предложили обсудить эскизы трёх муралов и стелы воинам-сибирякам

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска проводит сбор мнений по проектам монументально-декоративного оформления. На обсуждение вынесены эскизы трёх муралов, двух мемориальных табличек и стелы. Они будут размещаться на фасадах зданий и общественных территориях города.

Памятный мурал в честь Вадима Андренкова предложено разместить на доме №19 по улице Краузе. Второй мурал, посвящённый Михаилу Гудкову, планируют на фасаде дома №99 на улице Солидарности. Третий мурал, в память о павших защитниках Отечества — на здании №24 на улице Бориса Богаткова.

«Ребенок всегда прав»: В российском обществе сформировалась детоцентрическая тенденция

Доцент кафедры современного русского языка НГПУ, кандидат педагогических наук Ирина Зайдман напомнила, что День защиты детей первоначально возник как защита от эксплуатации детского труда, как обеспечение права детей на образование.  Затем акценты немножко сместились на обеспечение благополучия детей, сохранность их здоровья.  Эксперт прокомментировала отчего же и от кого необходимо защищать детей сегодня:

— Отчасти, я думаю, что защищать детей надо от них самих.

«Ситуация хуже, чем в пандемию»: в магазинах Новосибирска сокращается ассортимент одежды и обуви

В Новосибирске продолжается волна закрытий небольших магазинов одежды и обуви. Потребители фиксируют исчезновение точек в разных ценовых сегментах, но чаще всего речь идет о масс-маркете.

Одна из читательниц Infopro54 сообщила, что за последние несколько месяцев недосчиталась двух магазинов детской одежды и обуви — на улице Каменской и на улице Сакко и Ванцетти. Другой читатель рассказал о закрытии сразу трех точек по продаже одежды в районном ТЦ. Кроме того, покупатели отмечают, что в действующих магазинах заметно сократился ассортимент.

Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку

За первый квартал 2026 года объем просроченных платежей по кредитам на строящееся жилье в Новосибирской области вырос на 21 млн рублей и по состоянию на 1 апреля достиг 526 млн рублей. По этому показателю регион лидирует в Сибири, свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант». По абсолютному приросту «плохих» долгов за первый квартал регион находится на третьем месте. Рост составил 4,2%.

В соседних регионах ситуация выглядит иначе. В Томской области объем просрочки вырос на 5,2% — до 101 млн рублей. В Омской области прирост оказался заметно выше — 16,7%, в абсолютных цифрах долг увеличился на 27 млн рублей, достигнув 189 млн. В Алтайском крае прирост составил 11,1%, а общий объем неплатежей — 160 млн рублей.

Мировой скачок цен: эксперты рассказали, когда в новосибирских магазинах подорожает чай

На мировом рынке чая фиксируется рост цен, эксперты считают, что это неизбежно отразится на российских магазинах. Infopro54 выяснил, когда ждать подорожания в Новосибирске и насколько вырастут цены.

Российские телеграм-каналы и СМИ сообщили, что в мае текущего года цены на индийском чайном аукционе, который считается одним из ориентиров мирового рынка, за месяц выросли более чем на 21%, а по сравнению с прошлым годом — более чем на 13%. Стоимость подстегнул плохой урожай из-за засухи в Индии, Кении и на Шри-Ланке — крупнейших экспортерах чая. Давление на рынок также оказывают рост стоимости логистики и удобрений, сокращение посевных площадей и увеличение мирового спроса.

Страховщики пересмотрели возрастные рамки каско

На фоне увеличения среднего возраста автомобилей в России одна из страховых компаний пересмотрела условия оформления полисов каско. Теперь в программу страхования включили подержанные машины старше 15 лет. Ранее страховщики, как правило, отказывали владельцам таких автомобилей или предлагали им заведомо невыгодные варианты.

Владельцы транспортных средств возрастом до 20 лет включительно могут получить полноценную страховую защиту. Условия для них сопоставимы с программами для новых машин. Единственное отличие — обязательная франшиза с первого случая, размер которой клиент выбирает самостоятельно при оформлении полиса.

