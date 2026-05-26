АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне А (RU) со «Стабильным» прогнозом

Дата:

Сохранение кредитного рейтинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А (RU) обусловлено сильной оценкой достаточности капитала, оценкой бизнес-профиля, риск-профиля, фондирования и ликвидности – на достаточном уровне

Банк УралсибКак отмечают эксперты рейтингового агентства, оценка риск-профиля учитывает умеренные объемы принятого рыночного риска, а также приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг. По мнению экспертов, кредитный портфель банка отличается невысоким уровнем проблемной задолженности, а также невысокой концентрацией выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.

Оценка бизнес-профиля учитывает универсальный характер деятельности банка и определяется достаточно высокой диверсификацией его операционного дохода, умеренными темпами наращивания кредитного портфеля, заложенными в стратегии банка. Сильная оценка достаточности капитала банка обусловлена выполнением нормативов с запасом по национальным стандартам и способностью банка к генерации капитала.

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Россельхозцентр выявил в новосибирском картофеле семь инфекций
Ремонт кровли новосибирского краеведческого музея оценили в 14,5 млн рублей

Банк Уралсиб стал партнером соревнований по национальным видам борьбы Куреш и Гуштингири

Турнир прошел при поддержке министерства культуры Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина и Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области «Содружество», партнером соревнований выступил Банк Уралсиб.

Соревнования собрали представителей разных национальностей – лучших спортсменов из сибирских городов по национальным видам борьбы. Оба вида борьбы вызывают большой интерес у зрителей, а в ходе поединков борцы продемонстрировали свои навыки и волю к победе. По итогам соревнований были определены победители, каждый из которых получил от организаторов турнира награды и памятные подарки. Турнир стал ярким примером объединения людей разных национальностей и культур, подарил участникам и болельщикам незабываемые эмоции.

Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в мае – исследование подготовил портал Выберу.ру.

В ходе исследования аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в первую очередь, обратив внимание на ставки и их диапазон, максимальную сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Банк Уралсиб стал лауреатом конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири»

Банк Уралсиб стал лауреатом в номинации «Финансист года» за «Уверенное развитие рынка финансовых услуг».

Конкурс уже более двадцати лет проводится Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП), Издательским домом «Сибирское слово» совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой, Ассоциацией «Деловой клуб «СЭР» при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО, правительства Новосибирской области, Законодательного собрания НСО, мэрии города Новосибирска. Конкурс ставит своей целью поддержать руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, работающих в различных отраслях экономики, реализующих инновационные проекты, внедряющих передовые технологии, вносящих свой вклад в экономическое развитие региона. Награждение лауреатов конкурса проводится традиционно в канун празднования Дня предпринимателя в России.

Прибыль Банка Уралсиб за 1 квартал составила 5,8 млрд рублей

Активы банка за указанный период составили 781,8 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 111,5 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2026 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, за последний год рейтинги Уралсиба повысили все ключевые российские рейтинговые агентства: АКРА – до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» – до уровня ruА со стабильным прогнозом.

Уралсиб принял участие в деловом завтраке на тему эффективного управления банковскими продуктами

В Москве, на площадке компании AXENIX, прошел деловой завтрак с участием руководителей подразделений рисков, развития бизнеса, ИТ и розничных блоков финансовых организаций. Эксперты обсудили ключевые аспекты в сфере управления кредитными продуктами и тренды на 2026 год. Участие в мероприятии приняли заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Станислав Тывес и заместитель руководителя Блока «Розничный бизнес» – руководитель Департамента розничных продуктов Екатерина Резникова.

Станислав Тывес открыл встречу докладом об управлении продуктовой фабрикой и поделился ключевыми факторами успеха – от правильного целеполагания до создания гибкого продуктового каталога. На примере Уралсиба эксперт показал, как переход от единого подхода SAP MDM (Master Data Management, пер. «Управление основными данными») к отдельным продуктовым сервисам позволил бизнесу начать самостоятельно настраивать тарифы, повысить скорость вывода продукта на рынок и ускорить время ответа сервиса до десятков миллисекунд.

Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Объем автокредитования за первые четыре месяца 2026 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 16,3 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

