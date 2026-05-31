Страховой рынок фиксирует волну запросов защиты жилья от падения БПЛА

На рынке страхования недвижимости в России фиксируется волнообразный рост интереса к защите квартир и домов от рисков, связанных с падением беспилотных летательных аппаратов и их обломков. Как показывает анализ запросов страховщиков, после каждого резонансного происшествия число обращений от владельцев жилья резко увеличивается.

В страховом Доме ВСК отметили, что стандартные полисы страхования жилья, покрывающие пожар, взрыв, аварии инженерных систем и падение посторонних предметов, обычно не предусматривают компенсацию ущерба от боевых дронов. По общему правилу страхового рынка, военные риски и террористические акты исключаются из базовых договоров.

— Хотя пункт «падение летательных объектов» присутствует, он не распространяется именно на боевые беспилотники, — отмечают в компании.

В некоторых страховых компаниях готовы подключать такую опцию. Защиту от БПЛА добавляют либо в уже действующий полис через дополнительное соглашение, либо сразу при оформлении. Стоимость страховки при этом вырастает в среднем на 15%.

Ранее редакция сообщала, что страховщики пересмотрели возрастные рамки каско.