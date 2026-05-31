Страховой рынок фиксирует волну запросов защиты жилья от падения БПЛА

Автор: Оксана Мочалова

Количество обращений увеличивается после резонансных происшествий

На рынке страхования недвижимости в России фиксируется волнообразный рост интереса к защите квартир и домов от рисков, связанных с падением беспилотных летательных аппаратов и их обломков. Как показывает анализ запросов страховщиков, после каждого резонансного происшествия число обращений от владельцев жилья резко увеличивается.

В страховом Доме ВСК отметили, что стандартные полисы страхования жилья, покрывающие пожар, взрыв, аварии инженерных систем и падение посторонних предметов, обычно не предусматривают компенсацию ущерба от боевых дронов. По общему правилу страхового рынка, военные риски и террористические акты исключаются из базовых договоров.

— Хотя пункт «падение летательных объектов» присутствует, он не распространяется именно на боевые беспилотники, — отмечают в компании.

В некоторых страховых компаниях готовы подключать такую опцию. Защиту от БПЛА добавляют либо в уже действующий полис через дополнительное соглашение, либо сразу при оформлении. Стоимость страховки при этом вырастает в среднем на 15%.

Ранее редакция сообщала, что страховщики пересмотрели возрастные рамки каско.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Дома в Новосибирской области подорожали на 7%

Дома в Новосибирской области подорожали на 7%

Автор: Оксана Мочалова

Средняя стоимость загородного дома в Новосибирской области в мае 2026 года достигла 14,8 млн рублей. За год цена выросла на 7%, а с начала года — на 4%, сообщают аналитики «Циан». Это несколько больше, чем в среднем по стране (14,1 млн рублей).

Что касается земельных участков, то их средняя цена в регионе составила 376 тыс. рублей за сотку (в среднем по России — 334 тыс. за сотку), причём за год участки подорожали на 8%, а с начала года — на 3%.

Новосибирцам предложили обсудить эскизы трёх муралов и стелы воинам-сибирякам

Автор: Оксана Мочалова

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска проводит сбор мнений по проектам монументально-декоративного оформления. На обсуждение вынесены эскизы трёх муралов, двух мемориальных табличек и стелы. Они будут размещаться на фасадах зданий и общественных территориях города.

Памятный мурал в честь Вадима Андренкова предложено разместить на доме №19 по улице Краузе. Второй мурал, посвящённый Михаилу Гудкову, планируют на фасаде дома №99 на улице Солидарности. Третий мурал, в память о павших защитниках Отечества — на здании №24 на улице Бориса Богаткова.

Единый стандарт на транспорте сделает поездки с детьми удобнее для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Путешествовать с детьми по России скоро станет заметно удобнее. Минтранс утвердил единый стандарт для комнат матери и ребенка и детских игровых зон на всех объектах транспортной инфраструктуры. Речь идет об аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Соответствующее распоряжение подписал министр Андрей Никитин.

Раньше требования к таким помещениям на разных видах транспорта различались. Например, то, что было привычно для аэропорта, могло отсутствовать на железнодорожном вокзале. Новый подход эту проблему устраняет.

«Ребенок всегда прав»: В российском обществе сформировалась детоцентрическая тенденция

Доцент кафедры современного русского языка НГПУ, кандидат педагогических наук Ирина Зайдман напомнила, что День защиты детей первоначально возник как защита от эксплуатации детского труда, как обеспечение права детей на образование.  Затем акценты немножко сместились на обеспечение благополучия детей, сохранность их здоровья.  Эксперт прокомментировала отчего же и от кого необходимо защищать детей сегодня:

— Отчасти, я думаю, что защищать детей надо от них самих.

«Ситуация хуже, чем в пандемию»: в магазинах Новосибирска сокращается ассортимент одежды и обуви

В Новосибирске продолжается волна закрытий небольших магазинов одежды и обуви. Потребители фиксируют исчезновение точек в разных ценовых сегментах, но чаще всего речь идет о масс-маркете.

Одна из читательниц Infopro54 сообщила, что за последние несколько месяцев недосчиталась двух магазинов детской одежды и обуви — на улице Каменской и на улице Сакко и Ванцетти. Другой читатель рассказал о закрытии сразу трех точек по продаже одежды в районном ТЦ. Кроме того, покупатели отмечают, что в действующих магазинах заметно сократился ассортимент.

Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку

Автор: Оксана Мочалова

За первый квартал 2026 года объем просроченных платежей по кредитам на строящееся жилье в Новосибирской области вырос на 21 млн рублей и по состоянию на 1 апреля достиг 526 млн рублей. По этому показателю регион лидирует в Сибири, свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант». По абсолютному приросту «плохих» долгов за первый квартал регион находится на третьем месте. Рост составил 4,2%.

В соседних регионах ситуация выглядит иначе. В Томской области объем просрочки вырос на 5,2% — до 101 млн рублей. В Омской области прирост оказался заметно выше — 16,7%, в абсолютных цифрах долг увеличился на 27 млн рублей, достигнув 189 млн. В Алтайском крае прирост составил 11,1%, а общий объем неплатежей — 160 млн рублей.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

